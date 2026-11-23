България вероятно ще получава по-малко средства от следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в Брюксел, където участва в заседание на Съвета по общи въпроси, посветено на кохезионната политика.

Следващата многогодишна финансова рамка обхваща периода 2028–2034 г. Правителството изготвя разчети за отражението върху България на предложението, представено на 21 ноември от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

България настоява за защита на кохезионната политика

„Най-вероятно е по-малко. Когато има нови приоритети и те взимат част от бюджета, няма как да очакваме да взимаме толкова, колкото преди“, заяви Пеканов пред БНТ.

България и останалите държави от групата „Приятели на кохезията“ настояват кохезионната и селскостопанската политика да останат сред основните приоритети на Европейския съюз. По думите на Пеканов новите приоритети могат да доведат до намаляване на средствата за традиционните политики, но съкращението не трябва да бъде значително.

„Може да бъде само символично намаляването на кохезионната политика, но не и значително“, каза вицепремиерът.

Пеканов подкрепя идеята на Антонио Коща за нов данък върху най-големите дигитални компании. Според него финансирането на европейския бюджет не трябва да се прехвърля основно към регресивни данъци, сред които приходите от системата за търговия с емисии и евентуалното увеличаване на акциза върху тютюна.

България трябва да представи официалната си позиция

Пеканов заяви, че България ще представи официална позиция по отделните пера на предложението преди заседанието на Европейския съвет на 26 ноември.

„Имаме първа сметка. Позволете ни още няколко дни и ще излезем с официална позиция преди съвета в четвъртък за това България по кои пера подкрепя, по кои не подкрепя новото предложение“, каза той.

Предложението на Коща е основа за предстоящите преговори, а не окончателно решение. За приемането на следващата многогодишна финансова рамка ще са необходими съгласие на държавите членки и одобрение от Европейския парламент.

Вицепремиерът коментира и бюджетната политика на България. По думите му Европейската комисия иска дефицитът на страната да бъде под 3% от брутния вътрешен продукт още през 2026 г., но правителството възнамерява да запази доходната и социалната си политика.

Пеканов припомни, че девет държави от Европейския съюз са в процедура по прекомерен дефицит. Той заяви, че досега в нито един случай не са били налагани глоби.

Източници: bntnews.bg