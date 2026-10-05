Новини
България »
Домати поникнаха и дадоха плод край ремонтиращия се път Е79
  Тема: Войната на пътя

Домати поникнаха и дадоха плод край ремонтиращия се път Е79

5 Октомври, 2026 17:54, обновена 5 Октомври, 2026 18:03 1 048 27

  • домати-
  • път е79-
  • ремонт-
  • строителство-
  • любопитно

Няколко напълно узрели домата се виждат край трасето, заобиколени от строителна техника и материали. Не е ясно как растенията са се озовали там.

Домати поникнаха и дадоха плод край ремонтиращия се път Е79 - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко доматени растения са дали плод край ремонтиращия се път Е79. Съвсем близо до трасето се виждат напълно узрели домати, докато около тях работят тежка техника и строителни екипи, пише бТВ.

Растенията са се развили добре въпреки разкопаното трасе, строителните материали и продължаващите ремонтни дейности. Те са се превърнали в необичаен зеленчуков детайл на фона на машините и строителството.

Не е ясно как доматите са се озовали край пътя. Сред възможностите са семената да са попаднали случайно на мястото или растенията да са били засадени умишлено. Допълнителна информация за произхода им и за точния участък по Е79 не е посочена.

Източници: btvnovinite.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    17 0 Отговор
    После нямало българско производство...

    Коментиран от #15

    18:01 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 среднощен

    11 0 Отговор
    Киселинността в стомаха на някой от работниците е по-ниска и "това е дало плод"...
    Елементарно Уотсън - подай ми тоалетната хартия...

    18:03 05.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Зелени пътища по Зелената сделка.

    18:04 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТВА Е БИО ДОМАТ НЕ КЪТ ПОЛСКО

    8 0 Отговор
    МАКЕДОНСКИТЕ ХИМИИ В КООФЛЕНДА

    18:05 05.10.2026

  • 8 Промяната

    12 0 Отговор
    Умишлено засадени?! Разследване веднага! Някой ги е засадил, за да си направи доматен сок, за да го пие с водка или ракия, подарена му от съседа. Виждам причинно-следствена връзка с предумишлено действие!

    18:06 05.10.2026

  • 9 стрина

    12 0 Отговор
    От този сорт консервните комбинати произвеждаха "Икра"-имамбаялдъ,които необятния пазар на СССР поглъщаше и не питаше за качество.Вижте какъв устойчив сорт.Няма тор,пръскане против вредители,расте покрай пътя,че и дава плод.Ако пък имаш и подарено шише ракия става и за мезе на крак.

    18:08 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    Смятайте колко пръста асфалт има на магистралата щом и доматите са покарали ,от там Тиквата напълни шкафчета с кюлчета и пачки,а цървулите мрат като мухи по пътищата

    Коментиран от #20

    18:11 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 имаме природа но нямаме комунизъм

    5 0 Отговор
    И всичко това без субсидии както едно време...

    18:18 05.10.2026

  • 14 Браво! Една добра новина днес!

    6 1 Отговор
    Работника, който ги е засадил може да ходи да си прибере реколтата.

    18:20 05.10.2026

  • 15 Домакин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Карай бе...
    Господ е българин...
    Мисли за лежащите у обраслите с храсталаци зад триногите михлюзи да имат с какво да преглъщат сиренцето и ляба,че и той стана ,,златен" ,а зсъс гола само заплата едва се свързват двата края

    Коментиран от #27

    18:22 05.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    1 1 Отговор
    Явно пътните работници са повръщали там от много ядене и пиене.

    Коментиран от #19

    18:23 05.10.2026

  • 18 Девата

    2 0 Отговор
    О!!!Чудо!!!

    18:23 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шишиков

    1 0 Отговор
    До Хемус,може 30годишни борове....

    18:25 05.10.2026

  • 22 Догодина

    3 0 Отговор
    бостани!

    18:27 05.10.2026

  • 23 Дудов

    3 0 Отговор
    Ако е гаджа, никой няма да я остави ама понеже не са се научили да пушат домати, ето- останало е нещо за което "ФакТи" да пишат понеже няма друго интересно по света

    Коментиран от #25

    18:28 05.10.2026

  • 24 Безкрайни ремонти

    3 0 Отговор
    Това показва, че никой нищо не ремонтира. Затворено и зарязано. Нямаше да знаете и видите доматите след първата обедна почивка.

    18:39 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 малийййй

    0 0 Отговор
    Тия които живеят наоколо не ядат ли домати или вече всички свикнаха на пласмасовите от магазина? То тук има повече от килограм и половина само узрели домати. Ако бяха в някой двор досега и оградата му щяха да съборят за да ги оберат, но тук стот като за изложба.

    18:42 05.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове