Домати поникнаха и дадоха плод край ремонтиращия се път Е79

Няколко доматени растения са дали плод край ремонтиращия се път Е79. Съвсем близо до трасето се виждат напълно узрели домати, докато около тях работят тежка техника и строителни екипи, пише бТВ.
Растенията са се развили добре въпреки разкопаното трасе, строителните материали и продължаващите ремонтни дейности. Те са се превърнали в необичаен зеленчуков детайл на фона на машините и строителството.
Не е ясно как доматите са се озовали край пътя. Сред възможностите са семената да са попаднали случайно на мястото или растенията да са били засадени умишлено. Допълнителна информация за произхода им и за точния участък по Е79 не е посочена.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #15
18:01 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 среднощен
Елементарно Уотсън - подай ми тоалетната хартия...
18:03 05.10.2026
5 Последния Софиянец
18:04 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТВА Е БИО ДОМАТ НЕ КЪТ ПОЛСКО
18:05 05.10.2026
8 Промяната
18:06 05.10.2026
9 стрина
18:08 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
Коментиран от #20
18:11 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 имаме природа но нямаме комунизъм
18:18 05.10.2026
14 Браво! Една добра новина днес!
18:20 05.10.2026
15 Домакин
До коментар #2 от "Гост":Карай бе...
Господ е българин...
Мисли за лежащите у обраслите с храсталаци зад триногите михлюзи да имат с какво да преглъщат сиренцето и ляба,че и той стана ,,златен" ,а зсъс гола само заплата едва се свързват двата края
Коментиран от #27
18:22 05.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Коментиран от #19
18:23 05.10.2026
18 Девата
18:23 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шишиков
18:25 05.10.2026
22 Догодина
18:27 05.10.2026
23 Дудов
Коментиран от #25
18:28 05.10.2026
24 Безкрайни ремонти
18:39 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 малийййй
18:42 05.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.