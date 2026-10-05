Домати поникнаха и дадоха плод край ремонтиращия се път Е79

Няколко доматени растения са дали плод край ремонтиращия се път Е79. Съвсем близо до трасето се виждат напълно узрели домати, докато около тях работят тежка техника и строителни екипи, пише бТВ.

Растенията са се развили добре въпреки разкопаното трасе, строителните материали и продължаващите ремонтни дейности. Те са се превърнали в необичаен зеленчуков детайл на фона на машините и строителството.

Не е ясно как доматите са се озовали край пътя. Сред възможностите са семената да са попаднали случайно на мястото или растенията да са били засадени умишлено. Допълнителна информация за произхода им и за точния участък по Е79 не е посочена.

Източници: btvnovinite.bg