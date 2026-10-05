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Цветанов: Мегеров едва ли е отишъл да ликвидира Филипов, не е поръчково убийство

Цветанов: Мегеров едва ли е отишъл да ликвидира Филипов, не е поръчково убийство

5 Октомври, 2026 22:22 1 040 8

  • цветан цветанов-
  • илиян филипов-
  • убийство

"В първия ден казах, че не трябва да се изключва версията "черно тото". Странно е поведението на дамата, която се обажда на Филипов, но и двамата не се обаждат на тел. 112.

Цветанов: Мегеров едва ли е отишъл да ликвидира Филипов, не е поръчково убийство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За неизвестните около убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов разговаряхме в предаването "Денят ON AIR" с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

"В първия ден казах, че не трябва да се изключва версията "черно тото". Странно е поведението на дамата, която се обажда на Филипов, но и двамата не се обаждат на тел. 112. Предполагам, че дамата е разпознала лицето и знае, че те са в добри отношения. Филипов се е върнал без да предполага, че ще се стигне до такава крайност. Няма как да не се обадиш на тел. 112 и да не потърсиш съдействие", заяви той.

Филипов беше краен в изказванията си на тема "футбол", отбеляза Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът допусна, че може и преди да е имало подобни скандали между двамата мъже, които не са приключвали по непредсказуем начин, но сега да е имало повече емоцията, която е провокирала Мегеров да извади пистолет и да извърши убийството.

"Няма политически нюанс. За поръчково - много е слаба организацията. Толкова следи е оставил след себе си, непрофесионално се е освободил от дрехите. Имали са много сериозно партньорство, съвместен бизнес. Предполагам, че той (Мегеров - бел. ред.) е бил тъмната страна на този бизнес", каза още Цветанов.

"Предположението е, че Мегеров не е отишъл, за да ликвидира Илиян Филипов. Може би е провокиран при словесно спречкване с Филипов. Предполагам, че не е отишъл да извърши това убийство. Оттеглянето му е с поредица от грешки", анализира той.

Цветанов не изключва възможността скоро оръжието да бъде намерено, а друг човек да е подпомогнал изтеглянето на Мегеров.

Цветанов е на мнение, че трябва да се провери дали има любовен триъгълник: "Коментира се, че Мегеров е имал отношения с тази дама". Трябва да се търси ДНК профил на детето, което ще бъде родено - то се явява потенциален наследник на активите на фирмата на Филипов, посочи бившият шеф на МВР.

"Илиян Филипов е интересна личност, през годините е познавал много политици и ключови фактори в местната власт в Пловдив. Трябва да се направят анализи как държавата е осигурявала финансови средства за стадиона на "Ботев" в Пловдив. При управлението на Борисов се отпускат 22 млн. лв., кметът Здравко Димитров тегли дълг 11 млн. лв. - дали тези пари са осчетоводени и са отишли по предназначение? Тези 33 млн. са могли да отидат за нещо друго в община Пловдив. Имаше сериозна близост между Борисов и Филипов", коментира той.

Бившият шеф на МВР попита защо институциите не са се самосезирали след Facebook поста на Филипов през 2025 г. за заплахи към него. "Тогава органите трябваше да предприемат действия."

Според Цветанов в системата на МВР вече се назначават лоялните и удобните, а професионализмът не е водещ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отишъл за тройка

    8 0 Отговор
    пищова гръмнал случайно...

    Коментиран от #8

    22:25 05.10.2026

  • 2 Най лесно е да станеш

    3 0 Отговор
    Слуга на чуждо разузнаване.

    22:29 05.10.2026

  • 3 Кина

    5 0 Отговор
    Този олигарх след 6 месеца вече никой няма да помни..! Мир вам..!

    22:33 05.10.2026

  • 4 Спецназ

    5 0 Отговор
    Това че извършителят не е професионал,
    а обикновен криминал.

    не изключва версията че
    не е бил принуден от друг да го направи!

    Поръчителя може здраво да е държал Мегеров за топките!

    ФАКТ!

    22:36 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 безпартиен

    4 0 Отговор
    Това с назначаването на лоялни и удобни не е от вчера или днес!Да не би по време на неговото управление да е било различно? Странното е как с една заплата от бюджета човек може да придобие няколко жилища,да води живот като на преуспял бизнесмен?Как става този фокус?За един приятел питам,че иска и той на държавната софра да осигури за деца и внуци!И ако обобщим всичко за нашата "демокрация",ще стигнем до ДС(държавна сигурност) !!!Ако обаче имаше истинска ДС (държавна сигурност), нямаше да има такъв 10.11.1989! Който разбрал-разбрал.

    22:40 05.10.2026

  • 7 Спецназ

    6 0 Отговор
    Мегеров е избирал между куршум в главата си да ликвидира друг,
    от Затвора е знаел че няма да излезе, но там поне ще е жив-

    И ТОВА Е ИЗБОР, Баце!

    Ние сме в БГ и на тъпите от Прокуратурата няма да
    им се занимава с повече ровене.

    Вземете си пуканки и гледайте "Делото" какви чистосърдечни ще им и до там...

    ФАКТ!

    22:41 05.10.2026

  • 8 ЕДНА ДУМА НЕ СА КАЗАЛИ ДАЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отишъл за тройка":

    ПИЩОВА Е ЗАКОНЕН И МЕГЕРА КАТО КРИМИНАЛ ИМА ЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО И КОЙ МУ ГУ Е ДАЛ....... ЯВНО Е ПОРЪЧКА ЗА ДА МУ ЗЕМАТ БИЗНЕСА ГАРААААНЦИЯ...

    23:01 05.10.2026

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