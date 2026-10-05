Цветанов: Мегеров едва ли е отишъл да ликвидира Филипов, не е поръчково убийство

За неизвестните около убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов разговаряхме в предаването "Денят ON AIR" с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

"В първия ден казах, че не трябва да се изключва версията "черно тото". Странно е поведението на дамата, която се обажда на Филипов, но и двамата не се обаждат на тел. 112. Предполагам, че дамата е разпознала лицето и знае, че те са в добри отношения. Филипов се е върнал без да предполага, че ще се стигне до такава крайност. Няма как да не се обадиш на тел. 112 и да не потърсиш съдействие", заяви той.

Филипов беше краен в изказванията си на тема "футбол", отбеляза Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът допусна, че може и преди да е имало подобни скандали между двамата мъже, които не са приключвали по непредсказуем начин, но сега да е имало повече емоцията, която е провокирала Мегеров да извади пистолет и да извърши убийството.

"Няма политически нюанс. За поръчково - много е слаба организацията. Толкова следи е оставил след себе си, непрофесионално се е освободил от дрехите. Имали са много сериозно партньорство, съвместен бизнес. Предполагам, че той (Мегеров - бел. ред.) е бил тъмната страна на този бизнес", каза още Цветанов.

"Предположението е, че Мегеров не е отишъл, за да ликвидира Илиян Филипов. Може би е провокиран при словесно спречкване с Филипов. Предполагам, че не е отишъл да извърши това убийство. Оттеглянето му е с поредица от грешки", анализира той.

Цветанов не изключва възможността скоро оръжието да бъде намерено, а друг човек да е подпомогнал изтеглянето на Мегеров.

Цветанов е на мнение, че трябва да се провери дали има любовен триъгълник: "Коментира се, че Мегеров е имал отношения с тази дама". Трябва да се търси ДНК профил на детето, което ще бъде родено - то се явява потенциален наследник на активите на фирмата на Филипов, посочи бившият шеф на МВР.

"Илиян Филипов е интересна личност, през годините е познавал много политици и ключови фактори в местната власт в Пловдив. Трябва да се направят анализи как държавата е осигурявала финансови средства за стадиона на "Ботев" в Пловдив. При управлението на Борисов се отпускат 22 млн. лв., кметът Здравко Димитров тегли дълг 11 млн. лв. - дали тези пари са осчетоводени и са отишли по предназначение? Тези 33 млн. са могли да отидат за нещо друго в община Пловдив. Имаше сериозна близост между Борисов и Филипов", коментира той.

Бившият шеф на МВР попита защо институциите не са се самосезирали след Facebook поста на Филипов през 2025 г. за заплахи към него. "Тогава органите трябваше да предприемат действия."

Според Цветанов в системата на МВР вече се назначават лоялните и удобните, а професионализмът не е водещ.