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Георги Ганев: Щом финансови министри започнат да размахват пръсти спрямо централните банки, значи нещо не е наред

Георги Ганев: Щом финансови министри започнат да размахват пръсти спрямо централните банки, значи нещо не е наред

5 Октомври, 2026 23:29 702 6

  • георги ганев-
  • данък-
  • свръхпечалба-
  • банки

Нормалната печалба е печалбата, каквато я даде пазарът, на каквато са готови клиентите да платят. Понятието "свръх" е безсмислено, то не може да бъде мерено и не може да бъде наблюдавано

Георги Ганев: Щом финансови министри започнат да размахват пръсти спрямо централните банки, значи нещо не е наред - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пари срещу пари. Държава срещу банки, а вече и гуверньор срещу финансов министър. В центъра на спора е един данъкът върху свръхпечалбата.

Държавата иска повече приходи, банките предупреждават за последствията върху кредитирането.

Особено важна е една дума - лихви. Защото когато държавата взема повече, някой може да плати повече. На този фон икономистът Георги Ганев коментира в предаването "Денят ON AIR" спора за данъка, кредитите, лихвите и отношенията между институциите.

"Когато финансови министри започнат да размахват пръсти и да възприемат остър тон спрямо централните банки, изключително много се изнервям, защото за мен това е сигнал, че някъде нещо не е наред. В случая това са отчаяните опити на властта да търси повече приходи", заяви Ганев.

Според него банките с чуждестранна собственост постепенно ще насочват по-малко ресурс към България. Това, по думите му, в дългосрочен план автоматично ще означава по-малко наличен ресурс за кредитиране на българските фирми и домакинства. Ганев посочва, че подобно развитие би довело до повишаване на цената на кредита. Големият въпрос обаче е в каква степен ще се случи това.

Икономистът поставя под въпрос и самото понятие "свръхпечалба", като го определя като произвол на властта върху данъчната основа.

По думите на Ганев цялата печалба на банковия сектор до края на август тази година е 1,6 млрд. евро. Очакването му е до края на годината тя да достигне малко над 2 млрд. евро.

Като моментни конюнктурни печеливши Ганев посочва горивните компании и рафинерията, както и различни търговци, прекупвачи и продавачи на гориво. "Нормалната печалба е печалбата, каквато я даде пазарът, на каквато са готови клиентите да платят. Понятието "свръх" е безсмислено, то не може да бъде мерено и не може да бъде наблюдавано", посочи икономистът пред Bulgaria ON AIR.

Според него определянето на дадена печалба като "свръх" не дава ясен измерим критерий, по който тя да бъде наблюдавана.

Ганев коментира и ситуацията с цените на горивата и отражението на войната върху пазара.

"Най-добре би било тази глупава война да свърши. За съжаление, такива перспективи не се виждат. Другата възможност, която може да натисне цените надолу, е увеличаването на предлагането чрез освобождаване на някакви резерви". Ганев предупреждава, че не може да бъде изключен вариантът за недостиг на дизел. Затова трябва да се мисли предварително какви политики могат да бъдат предприети при подобно развитие.

През последните 10 дни цените са спаднали, но според Ганев стойностите остават крайно неприятни за българските домакинства и фирми.


България
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  • 1 Всичко е наред

    8 2 Отговор
    БНБ може и да е централна, но не и българска. От там, където ни навряха, излизане само с краката напред.

    23:33 05.10.2026

  • 2 Така де

    1 6 Отговор
    Комунист банка да управлява, че да видиш хаир!

    23:33 05.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Гълъба не прави разлика между качествена домашна ракия и фалшива ракия цар Киро която убива хора.

    23:40 05.10.2026

  • 4 Кина

    5 0 Отговор
    Банките ще дават докато има какво да се взима като ресурси ..! Когато ресурсите свършат ще си останем с един огромен дълг за 1000 г напред..! На кратко , ограбват държавата ни и ни карат да плащаме че ни ограбват..!

    23:43 05.10.2026

  • 5 ДА ВРЕМЕ Е

    7 0 Отговор
    Ти и приятелите ти от Отворено общество да слезете от Ефира и софрата с държавните поръчки. Чичко Сорос да си ви плаща . Но без да лапате от държавното

    23:48 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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