До 200 евро ваучери за храна

Работодателите ще могат да предоставят до 200 евро месечно ваучери за храна на един работник или служител. Това е записано в приетия от правителството законопроект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.
Досега максималната стойност на ваучерите за храна за едно лице беше 102,26 евро – равностойността на 200 лева. Сумата над този праг ще се облага с окончателен данък от 7 процента.
„Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто“, е предвидено в промените. Законопроектът все още не променя сам по себе си действащите правила, тъй като предстои да премине през законодателната процедура.
Данъчни облекчения за изкуствен интелект
Предлагат се и стимули за инвестиции в технологии. Дружествата ще могат да използват ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.
Предвидена е възможност за прилагане на двоен размер на годишната данъчна амортизационна норма за тези активи, но не повече от 100 процента. Прагът за данъчните дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро.
По-дълъг срок за погасяване на данъчни загуби
Срокът, в който фирмите могат да погасяват данъчни загуби, се увеличава от 5 на 10 години. Въвежда се ограничение – загубите ще могат да се приспадат до 70 процента от положителния данъчен финансов резултат.
Променя се и режимът за облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи на предприятията, когато те се използват лично. Целта на текстовете е да се уреди по-последователно данъчното третиране на личното потребление чрез фирмени активи.
Данък върху свръхпечалбата през 2027 г.
Законопроектът предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33 процента свръхпечалбата в определени икономически сектори. Сред тях са банките, застрахователните дружества, търговците на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от най-малко 5 млн. евро, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.
До 30 процента от този данък ще могат да бъдат преотстъпвани за конкретни цели, включително инвестиции или формиране на резерви. Според заложените текстове мярката не променя режима на корпоративното подоходно облагане и не засяга облагането на стандартната печалба.
Предвидени са още правила за деклариране на корпоративния данък при преобразуване на дружества, уточняват се задължените лица при данъка при източника и се актуализират санкциите в закона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
когато мълчи, той крие
когато има власт, той краде
когато губи власт, той разрушава
Коментиран от #6, #8, #18
17:58 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Питам
18:01 04.11.2026
4 Стенли
18:04 04.11.2026
5 Стенли
До коментар #2 от "Ай с.ктир!":Ми те ме смеят , да го покажат , щото се страхуват от народната" любов "😁😕😡👎и ква стана тя , Радев лъжицата и продкубания гълъб борят дефицита чрез МРЗ , майчинските и пенсионерите , 😕,а истинските течове остават , чак до ваучарите за храна допряха , срам и позор 😡👎
18:09 04.11.2026
6 Стенли
До коментар #1 от "1488":А те не че Боко и шиши не крадяха , де , пък се пишеха големи демократи , шишито чак орден получи от Украйна 😁
18:11 04.11.2026
7 Това статия ли е
Мисирките обичат да кълват, но мразят да мислят, да пишат съдържателни текстове, а най-много мразят да анализират.
18:11 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ние Инвалидите ?
18:13 04.11.2026
10 Сложете данък и на въздуха
18:14 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отговорих ти,
До коментар #8 от "Де ги комунистите?":Че комунистите са в правителството ,но ме изтриха.
Коментиран от #13
18:20 04.11.2026
13 Благодаря ти за безсмисления отговор,
До коментар #12 от "Отговорих ти,":но знаеш ли какво означава комунизъм.
Само питам (ритотично), защото ако наистина знаеше, нямаше да пишеш глупости!
18:24 04.11.2026
14 асенчо
18:25 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радьо комунделата
Коментиран от #29, #30
18:27 04.11.2026
17 про Грез исти
18:28 04.11.2026
18 0774
До коментар #1 от "1488":А, докато демократът приказва, зад него шайката продава.
Коментиран от #25
18:31 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 дрт прч
18:34 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Румен
18:37 04.11.2026
23 До радю комунделата
18:37 04.11.2026
24 Скоро
Коментиран от #27, #31
18:38 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А после и
До коментар #24 от "Скоро":Купонна система.
18:44 04.11.2026
28 Гост
18:54 04.11.2026
29 Върви си на гурбет
До коментар #16 от "Радьо комунделата":Западът има нужда от миячи на чинии, вкл. тоалетни чинии...
Чакат те и няма да липсваш на никого, освен на другите жълтопаветни зомбита, които дано да последват твоя заразителен пример!
19:00 04.11.2026
30 Верно ли бе
До коментар #16 от "Радьо комунделата":В Париж иди , там само тебе те няма . Реват за тебе . И не се връщай.
19:07 04.11.2026
31 Купонът е стара западна технология
До коментар #24 от "Скоро":Думата coupon (купон) има френски произход и буквално означава „отрязано парче“.
Ето как се развива нейната история във времето:
1. Френски корени (XII - XIV век)
• Произлиза от старофренския глагол couper (режа).
• Първоначално думата се е използвала за обозначаване на парче плат, отрязано от по-голямо руло.
2. Финансов контекст (XVIII век)
• През 18-и век думата навлиза в света на финансите във Франция.
• Държавните облигации и акции са се печатали на големи хартиени листове (сертификати). По краищата им е имало малки малки правоъгълничета – купони за лихва.
• Когато настъпела датата за плащане на лихвата, притежателят на облигацията буквално отрязвал със ножица съответния купон и го предавал в банката, за да получи парите си.
3. Търговски контекст (XIX - XX век)
• Към втората половина на 19-и век в САЩ и Европа практиката се пренася в търговията на дребно.
• Магазините и производителите започват да печатат „купони“ във вестниците. Купувачите трябвало да ги изрежат, за да ги заменят за безплатни продукти или отстъпки.
19:10 04.11.2026
32 Мишкарска работа
19:24 04.11.2026
33 Фатмаците искат
19:29 04.11.2026