До 200 евро ваучери за храна

Работодателите ще могат да предоставят до 200 евро месечно ваучери за храна на един работник или служител. Това е записано в приетия от правителството законопроект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега максималната стойност на ваучерите за храна за едно лице беше 102,26 евро – равностойността на 200 лева. Сумата над този праг ще се облага с окончателен данък от 7 процента.

„Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто“, е предвидено в промените. Законопроектът все още не променя сам по себе си действащите правила, тъй като предстои да премине през законодателната процедура.

Данъчни облекчения за изкуствен интелект

Предлагат се и стимули за инвестиции в технологии. Дружествата ще могат да използват ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Предвидена е възможност за прилагане на двоен размер на годишната данъчна амортизационна норма за тези активи, но не повече от 100 процента. Прагът за данъчните дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро.

По-дълъг срок за погасяване на данъчни загуби

Срокът, в който фирмите могат да погасяват данъчни загуби, се увеличава от 5 на 10 години. Въвежда се ограничение – загубите ще могат да се приспадат до 70 процента от положителния данъчен финансов резултат.

Променя се и режимът за облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи на предприятията, когато те се използват лично. Целта на текстовете е да се уреди по-последователно данъчното третиране на личното потребление чрез фирмени активи.

Данък върху свръхпечалбата през 2027 г.

Законопроектът предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33 процента свръхпечалбата в определени икономически сектори. Сред тях са банките, застрахователните дружества, търговците на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от най-малко 5 млн. евро, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.

До 30 процента от този данък ще могат да бъдат преотстъпвани за конкретни цели, включително инвестиции или формиране на резерви. Според заложените текстове мярката не променя режима на корпоративното подоходно облагане и не засяга облагането на стандартната печалба.

Предвидени са още правила за деклариране на корпоративния данък при преобразуване на дружества, уточняват се задължените лица при данъка при източника и се актуализират санкциите в закона.