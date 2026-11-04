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До 200 евро ваучери за храна

До 200 евро ваучери за храна

4 Ноември, 2026 17:55 1 383 33

  • ваучери за храна-
  • данъчни промени-
  • работодатели-
  • свръхпечалба-
  • изкуствен интелект

Работодателите ще могат да предоставят по-висока месечна сума, но над 102,26 евро ще се начислява окончателен данък от 7 процента

До 200 евро ваучери за храна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Работодателите ще могат да предоставят до 200 евро месечно ваучери за храна на един работник или служител. Това е записано в приетия от правителството законопроект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега максималната стойност на ваучерите за храна за едно лице беше 102,26 евро – равностойността на 200 лева. Сумата над този праг ще се облага с окончателен данък от 7 процента.

„Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто“, е предвидено в промените. Законопроектът все още не променя сам по себе си действащите правила, тъй като предстои да премине през законодателната процедура.

Данъчни облекчения за изкуствен интелект

Предлагат се и стимули за инвестиции в технологии. Дружествата ще могат да използват ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Предвидена е възможност за прилагане на двоен размер на годишната данъчна амортизационна норма за тези активи, но не повече от 100 процента. Прагът за данъчните дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро.

По-дълъг срок за погасяване на данъчни загуби

Срокът, в който фирмите могат да погасяват данъчни загуби, се увеличава от 5 на 10 години. Въвежда се ограничение – загубите ще могат да се приспадат до 70 процента от положителния данъчен финансов резултат.

Променя се и режимът за облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи на предприятията, когато те се използват лично. Целта на текстовете е да се уреди по-последователно данъчното третиране на личното потребление чрез фирмени активи.

Данък върху свръхпечалбата през 2027 г.

Законопроектът предвижда през 2027 г. да бъде обложена с 33 процента свръхпечалбата в определени икономически сектори. Сред тях са банките, застрахователните дружества, търговците на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от най-малко 5 млн. евро, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.

До 30 процента от този данък ще могат да бъдат преотстъпвани за конкретни цели, включително инвестиции или формиране на резерви. Според заложените текстове мярката не променя режима на корпоративното подоходно облагане и не засяга облагането на стандартната печалба.

Предвидени са още правила за деклариране на корпоративния данък при преобразуване на дружества, уточняват се задължените лица при данъка при източника и се актуализират санкциите в закона.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 10 Отговор
    когато комунистът говори, той лъже
    когато мълчи, той крие
    когато има власт, той краде
    когато губи власт, той разрушава

    Коментиран от #6, #8, #18

    17:58 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Питам

    14 2 Отговор
    Мина ли и стресът на Доца Соца?

    18:01 04.11.2026

  • 4 Стенли

    14 5 Отговор
    Ей той Радев лъжицата и продкубания гълъб ,надминаха и джелязков , ква я мислехме , ква стана 😕😮‍💨😡👎

    18:04 04.11.2026

  • 5 Стенли

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ай с.ктир!":

    Ми те ме смеят , да го покажат , щото се страхуват от народната" любов "😁😕😡👎и ква стана тя , Радев лъжицата и продкубания гълъб борят дефицита чрез МРЗ , майчинските и пенсионерите , 😕,а истинските течове остават , чак до ваучарите за храна допряха , срам и позор 😡👎

    18:09 04.11.2026

  • 6 Стенли

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А те не че Боко и шиши не крадяха , де , пък се пишеха големи демократи , шишито чак орден получи от Украйна 😁

    18:11 04.11.2026

  • 7 Това статия ли е

    2 1 Отговор
    или записки за нереализирана статия?

    Мисирките обичат да кълват, но мразят да мислят, да пишат съдържателни текстове, а най-много мразят да анализират.

    18:11 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ние Инвалидите ?

    10 0 Отговор
    Да Умираме Ли ?

    18:13 04.11.2026

  • 10 Сложете данък и на въздуха

    13 3 Отговор
    Че почнахме много да дишаме.

    18:14 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отговорих ти,

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Де ги комунистите?":

    Че комунистите са в правителството ,но ме изтриха.

    Коментиран от #13

    18:20 04.11.2026

  • 13 Благодаря ти за безсмисления отговор,

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Отговорих ти,":

    но знаеш ли какво означава комунизъм.

    Само питам (ритотично), защото ако наистина знаеше, нямаше да пишеш глупости!

    18:24 04.11.2026

  • 14 асенчо

    5 2 Отговор
    Уж бегахме от купонната система на ранния Соц, ЕС пак го върна.

    18:25 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радьо комунделата

    5 4 Отговор
    утре като плащам сметките и лихвите или искам да отида на почивка с ваучери за храна ли ще плащам смотана държава но нищо ще си ходи на гурбет

    Коментиран от #29, #30

    18:27 04.11.2026

  • 17 про Грез исти

    8 1 Отговор
    мазковските прогрезисти ще таксуват значи всеки , който се храни с 200 евро , браво много прогрезивно .

    18:28 04.11.2026

  • 18 0774

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А, докато демократът приказва, зад него шайката продава.

    Коментиран от #25

    18:31 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дрт прч

    13 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ КАКВО ИСКАХА ДА ПОСТИГНАТ, НО БЕДНИТЕ СТАНАХА ПО БЕДНИ, БОГАТИТЕ СТАНАХА ОЩЕ ПО БОГАТИ, А СРЕДНАТА КЛАСА ИЗЧЕЗНА ТОТАЛНО

    18:34 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Румен

    4 0 Отговор
    Половината от моите отстъпвам на Илияна!

    18:37 04.11.2026

  • 23 До радю комунделата

    6 3 Отговор
    Заминавай веднага на гурбетя. Те навсякъде вече размитат за тебе. Европа ври и кипи, па ти бегай ако щеш у щатите, щото там всичко е цъфнало и вързало. Проумейте, че светът не е това, което беше преди 20-25 години. И там ще си припомниш народната мъдрост, че у дома и стените помагат, а в чуждо село и керемидите бият.

    18:37 04.11.2026

  • 24 Скоро

    4 1 Отговор
    ваучери за всичко!С лимит!

    Коментиран от #27, #31

    18:38 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А после и

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Скоро":

    Купонна система.

    18:44 04.11.2026

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Еее, много щедро...

    18:54 04.11.2026

  • 29 Върви си на гурбет

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радьо комунделата":

    Западът има нужда от миячи на чинии, вкл. тоалетни чинии...

    Чакат те и няма да липсваш на никого, освен на другите жълтопаветни зомбита, които дано да последват твоя заразителен пример!

    19:00 04.11.2026

  • 30 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радьо комунделата":

    В Париж иди , там само тебе те няма . Реват за тебе . И не се връщай.

    19:07 04.11.2026

  • 31 Купонът е стара западна технология

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Скоро":

    Думата coupon (купон) има френски произход и буквално означава „отрязано парче“.
    Ето как се развива нейната история във времето:
    1. Френски корени (XII - XIV век)
    • Произлиза от старофренския глагол couper (режа).
    • Първоначално думата се е използвала за обозначаване на парче плат, отрязано от по-голямо руло.
    2. Финансов контекст (XVIII век)
    • През 18-и век думата навлиза в света на финансите във Франция.
    • Държавните облигации и акции са се печатали на големи хартиени листове (сертификати). По краищата им е имало малки малки правоъгълничета – купони за лихва.
    • Когато настъпела датата за плащане на лихвата, притежателят на облигацията буквално отрязвал със ножица съответния купон и го предавал в банката, за да получи парите си.
    3. Търговски контекст (XIX - XX век)
    • Към втората половина на 19-и век в САЩ и Европа практиката се пренася в търговията на дребно.
    • Магазините и производителите започват да печатат „купони“ във вестниците. Купувачите трябвало да ги изрежат, за да ги заменят за безплатни продукти или отстъпки.

    19:10 04.11.2026

  • 32 Мишкарска работа

    0 0 Отговор
    Да не събират пари за заплатата на капитан катамаран и бонусите на края на годината?

    19:24 04.11.2026

  • 33 Фатмаците искат

    0 0 Отговор
    Да докарат народа до стандарта на руските крепостници. За да държат властта им трябва беден народ и враг виновен за това.

    19:29 04.11.2026

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