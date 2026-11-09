906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки

В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял с 0,3% спрямо края на второто тримесечие, но общата стойност на средствата по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.

„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г.“, посочва Българската народна банка в статистиката си за паричния сектор. Всички депозити на домакинствата са 9,03 млн. броя. За тримесечие броят им е намалял с 0,9%, докато общата им стойност се е увеличила с 1,3%.

Почти половината спестявания са в средни по размер влогове

Най-голям дял от спестяванията на домакинствата е концентриран в депозитите между 25 000 и 250 000 евро. В тях се съхраняват 27,96 млрд. евро, или 48,9% от общата стойност на влоговете.

Най-многобройни са малките депозити. Влоговете до 1000 евро са 5,12 млн., което е почти 57% от всички депозити на домакинствата. Тяхната обща стойност обаче е близо 825 млн. евро, или 1,4% от всички спестявания.

Кредитите над 1 млн. евро са 96

Към края на септември кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96. Броят им е намалял с 1% за тримесечие, но общата им стойност се е увеличила с 1,4% до 162,7 млн. евро.

Всички кредити на домакинствата достигат 2,91 млн. броя на обща стойност 33,11 млрд. евро. За периода юли-септември броят им е нараснал с 1%, а сумата по тях се е увеличила с 5%. На годишна база ръстът е съответно 0,5% и 20,7%.

Източници: novini.bg, businessnovinite.bg, business.dir.bg