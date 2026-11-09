906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки

В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял с 0,3% спрямо края на второто тримесечие, но общата стойност на средствата по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.
„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г.“, посочва Българската народна банка в статистиката си за паричния сектор. Всички депозити на домакинствата са 9,03 млн. броя. За тримесечие броят им е намалял с 0,9%, докато общата им стойност се е увеличила с 1,3%.
Почти половината спестявания са в средни по размер влогове
Най-голям дял от спестяванията на домакинствата е концентриран в депозитите между 25 000 и 250 000 евро. В тях се съхраняват 27,96 млрд. евро, или 48,9% от общата стойност на влоговете.
Най-многобройни са малките депозити. Влоговете до 1000 евро са 5,12 млн., което е почти 57% от всички депозити на домакинствата. Тяхната обща стойност обаче е близо 825 млн. евро, или 1,4% от всички спестявания.
Кредитите над 1 млн. евро са 96
Към края на септември кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96. Броят им е намалял с 1% за тримесечие, но общата им стойност се е увеличила с 1,4% до 162,7 млн. евро.
Всички кредити на домакинствата достигат 2,91 млн. броя на обща стойност 33,11 млрд. евро. За периода юли-септември броят им е нараснал с 1%, а сумата по тях се е увеличила с 5%. На годишна база ръстът е съответно 0,5% и 20,7%.
Източници: novini.bg, businessnovinite.bg, business.dir.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафията става по богата
18:44 09.11.2026
2 Депутатите са спестили от закуски
18:47 09.11.2026
3 от село
18:47 09.11.2026
4 Депутатите са спестили от закуски
18:48 09.11.2026
5 Питане
ЯВНО НЕ СМЕЕТЕ !
18:58 09.11.2026
6 Уж бедни
Как се става милионер
Никой не казва
Коментиран от #8
19:06 09.11.2026
7 През Соца !
Носеше Лихва !
Което означаваше !
Че Парите се Инвестират !
Защо Сега ?
Не Е Така ?
19:43 09.11.2026
8 Питай Ония !
До коментар #6 от "Уж бедни":От МС и НС !
Коментиран от #10
19:45 09.11.2026
9 Потвърждение
19:45 09.11.2026
10 Те Поне !
До коментар #8 от "Питай Ония !":Са Изпекли !
Занаята !
19:45 09.11.2026