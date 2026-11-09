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906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки

906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки

9 Ноември, 2026 18:41 648 10

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  • банки

Общата сума по най-големите влогове достига 2,21 млрд. евро, докато всички спестявания на домакинствата са 57,22 млрд. евро

906 депозита над 1 млн. евро има в българските банки - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял с 0,3% спрямо края на второто тримесечие, но общата стойност на средствата по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.

„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г.“, посочва Българската народна банка в статистиката си за паричния сектор. Всички депозити на домакинствата са 9,03 млн. броя. За тримесечие броят им е намалял с 0,9%, докато общата им стойност се е увеличила с 1,3%.

Почти половината спестявания са в средни по размер влогове

Най-голям дял от спестяванията на домакинствата е концентриран в депозитите между 25 000 и 250 000 евро. В тях се съхраняват 27,96 млрд. евро, или 48,9% от общата стойност на влоговете.

Най-многобройни са малките депозити. Влоговете до 1000 евро са 5,12 млн., което е почти 57% от всички депозити на домакинствата. Тяхната обща стойност обаче е близо 825 млн. евро, или 1,4% от всички спестявания.

Кредитите над 1 млн. евро са 96

Към края на септември кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96. Броят им е намалял с 1% за тримесечие, но общата им стойност се е увеличила с 1,4% до 162,7 млн. евро.

Всички кредити на домакинствата достигат 2,91 млн. броя на обща стойност 33,11 млрд. евро. За периода юли-септември броят им е нараснал с 1%, а сумата по тях се е увеличила с 5%. На годишна база ръстът е съответно 0,5% и 20,7%.

Източници: novini.bg, businessnovinite.bg, business.dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 от село

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    Моловете и големите вериги пращят от народ ,а каруците винаги са в задръстване !!! На кого да вярвам !!

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  • 4 Депутатите са спестили от закуски

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    Коцето затва е слабоват. Голямо пестене пада.

    18:48 09.11.2026

  • 5 Питане

    4 1 Отговор
    Не смеете ли да напишете процента на "прогресивните" комунисти от тези 906 ???
    ЯВНО НЕ СМЕЕТЕ !

    18:58 09.11.2026

  • 6 Уж бедни

    5 0 Отговор
    Уж реват
    Как се става милионер
    Никой не казва

    Коментиран от #8

    19:06 09.11.2026

  • 7 През Соца !

    1 0 Отговор
    Всеки Депозит !

    Носеше Лихва !

    Което означаваше !

    Че Парите се Инвестират !

    Защо Сега ?

    Не Е Така ?

    19:43 09.11.2026

  • 8 Питай Ония !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уж бедни":

    От МС и НС !

    Коментиран от #10

    19:45 09.11.2026

  • 9 Потвърждение

    0 0 Отговор
    на тезата че нашенци са прости, тъпи и ограничени комплексари....заслужаваме си съдбата...!!!

    19:45 09.11.2026

  • 10 Те Поне !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питай Ония !":

    Са Изпекли !

    Занаята !

    19:45 09.11.2026

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