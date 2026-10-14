Владислав Панев: В НС премиерът Радев обяви голяма новина за "Лукойл"

На изслушването в парламента днес, Румен Радев обяви, че "Лукойл Нефтохим" разполага с 450 млн. евро оборотни средства, с които дружеството може "свободно да купува и доставя суров петрол за преработка". Това всъщност е голяма новина, защото според отчета на компанията, кеша в края на 2025 г. е 151 млн. лева (6 пъти по-малко), а към края на 2024 г. - едва 72 млн. лева.

Това написа във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Без да слагам знак на равенство между оборотни средства и печалба (това са различни неща), ми е любопитно дали не можем да си направим извода, че "Лукойл" се възползва в максимална степен от исторически високите маржове за преработка на дизел и извлича рекордни "свръхпечалби" от тази дейност. Такива има по целия свят, заради намалелите мощности за преработка по военни причини.

Тогава възниква друг въпрос - при положение, че тази дейност е толкова печеливша и монополна, защо тъкмо за нея правителството не предвижда данък свръхпечалба. За разлика от други, доста конкурентни бизнеси.

Ще задам уточняващи въпроси към министър Пулев по темата, тъй като ме гложди любопитството дали премиерът не борави твърде фриволно с едни числа или пък се е изтървал за действителните печалби на бургаската рафинерия.