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Владислав Панев: В НС премиерът Радев обяви голяма новина за "Лукойл"

Владислав Панев: В НС премиерът Радев обяви голяма новина за "Лукойл"

14 Октомври, 2026 17:26 526 11

  • лукойл-
  • свръхпечалба-
  • рафинерия-
  • бургас

Рафинерията в Бургас извлича рекордни "свръхпечалби"

Владислав Панев: В НС премиерът Радев обяви голяма новина за "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
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Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

На изслушването в парламента днес, Румен Радев обяви, че "Лукойл Нефтохим" разполага с 450 млн. евро оборотни средства, с които дружеството може "свободно да купува и доставя суров петрол за преработка". Това всъщност е голяма новина, защото според отчета на компанията, кеша в края на 2025 г. е 151 млн. лева (6 пъти по-малко), а към края на 2024 г. - едва 72 млн. лева.

Това написа във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Без да слагам знак на равенство между оборотни средства и печалба (това са различни неща), ми е любопитно дали не можем да си направим извода, че "Лукойл" се възползва в максимална степен от исторически високите маржове за преработка на дизел и извлича рекордни "свръхпечалби" от тази дейност. Такива има по целия свят, заради намалелите мощности за преработка по военни причини.

Тогава възниква друг въпрос - при положение, че тази дейност е толкова печеливша и монополна, защо тъкмо за нея правителството не предвижда данък свръхпечалба. За разлика от други, доста конкурентни бизнеси.

Ще задам уточняващи въпроси към министър Пулев по темата, тъй като ме гложди любопитството дали премиерът не борави твърде фриволно с едни числа или пък се е изтървал за действителните печалби на бургаската рафинерия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цвете

    3 2 Отговор
    АЛО, РАДЕВ, ЩЕ ОТГОВОРИШ ЛИ НА ВЪПРОСИТЕ НА ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ? ✈️✈️🔎🤔🛳✈️🔎🔎

    17:29 14.10.2026

  • 3 Горски

    3 1 Отговор
    Дизеловата сделка между Вашингтон и Москва не беше просто икономически шок за Брюксел, а ясен сигнал: ерата, когато мнението на Европа беше взето предвид при решението за глобалните съдби, е официално завършена. Докато САЩ и Русия зад гърба на „съюзниците“ споделят пазара на петролни продукти и чертаят контурите на бъдещия свят, в столиците на ЕС осъзнават горчивата реалност: те са ненужни на масата за преговори. Става все по-ясно, че ударените кораби в нашето морско пространство са резултат на украинска диверсия, с цел намеса на НАТО в украинския конфликт. Частните субекти (задължените лица), които осигуряват останалите 60 дни, имат законовата възможност да съхраняват до 50 процента от своите количества в аналогични структури в страни от ЕС (като Италия, Нидерландия, Гърция, Румъния и др.)

    17:30 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гномчо

    0 1 Отговор
    Защото това е производствени предприятие, а не в сферата на услугите, където всичко е печалба. Като банките и телекомите.

    17:31 14.10.2026

  • 6 Анонимен

    0 1 Отговор
    Напълно случайно съвпада с премахването на специалния ви крадец.

    17:31 14.10.2026

  • 7 Има и други въпроси

    1 0 Отговор
    Къде са отивали печалбите и данъците от предишните години? Декларирани ли са изобщо? Къде са парите?

    Коментиран от #10

    17:32 14.10.2026

  • 8 1488

    2 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    като ще го получи
    още тая зима

    17:34 14.10.2026

  • 9 Не предвижда данък

    0 0 Отговор
    щото мутрофана Путлерова тьотята не дава...

    Коментиран от #11

    17:36 14.10.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Има и други въпроси":

    Ако наложим данък на Нефтохима горивата в България ще станат колкото във Франция че и нагоре От гърба ни цървулите Ще вземем пет лева ще дадем петдесет

    17:37 14.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не предвижда данък":

    Помните ли като Асен Василев започна да търси данъци как рафинерията влезе във ПЛАНОВ РЕМОНТ После ремонтът се отложи Хайде да не правиме РЕМОНТИ

    17:41 14.10.2026

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