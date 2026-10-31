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Депозитите на домакинствата надхвърлиха 57 млрд. евро

Депозитите на домакинствата надхвърлиха 57 млрд. евро

31 Октомври, 2026 21:42 718 21

  • депозити-
  • българска народна банка-
  • домакинства-
  • банки-
  • спестявания

Спестяванията на домакинствата достигат 57,222 млрд. евро в края на септември, но темпът на годишен растеж се забавя. При фирмите ръстът е още по-слаб

Депозитите на домакинствата надхвърлиха 57 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достигат 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г. Сумата е с 16,2% по-висока спрямо същия месец на миналата година, показват данните на Българската народна банка.

Ръстът обаче се забавя. През август годишното увеличение е било 17,2%, или с един процентен пункт повече. Самата сума по депозитите остава по-висока спрямо предходния месец.

„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 година“, посочва БНБ в съобщението си за паричните показатели.

Фирмените спестявания също растат, но по-бавно

Депозитите на нефинансовите предприятия са 27,959 млрд. евро. На годишна база те се увеличават със 7%, при 12,7% ръст през август. Така за месец темпът на нарастване се свива с 5,7 процентни пункта.

При финансовите предприятия движението е различно. Средствата им в банките достигат 2,410 млрд. евро, като нарастват с 9,3% спрямо септември 2025 г. През август годишният ръст в този сектор е бил 5,8%.

Общият размер на депозитите на домакинствата, нефинансовите и финансовите предприятия възлиза на 87,590 млрд. евро. БНБ изчислява, че това представлява 68,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. На годишна база общата сума нараства с 12,9%, при 15,4% през август.

Милиардите не показват разпределението на спестяванията

Общата стойност на депозитите не означава, че всеки българин разполага с по-големи спестявания. Статистиката показва сумата по банковите сметки, но не и как тя е разпределена между домакинствата.

В края на юни депозитите на домакинствата са 56,473 млрд. евро при 9,110 милиона депозитни сметки. Броят на сметките не е равен на броя на вложителите, тъй като един човек може да притежава повече от един депозит.

Септемврийските данни потвърждават продължаващото увеличение на средствата в банковата система, но показват и по-слаб годишен темп както при домакинствата, така и при нефинансовите предприятия.

Източници: flagman.bg, lupa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 7 Отговор
    Затова Мунчо вдига данъците и се опитва да вкара тези пари в обръщение защото няма инвестиции, а веригите изнасят парите, но ние не сме спонсори на Мунчо.

    21:45 31.10.2026

  • 2 Гробар

    8 3 Отговор
    Скоро ще ги откраднат.

    21:46 31.10.2026

  • 3 уникум

    8 1 Отговор
    Вдигайте цените !! Робите имат по десет ризи за дране !!

    21:46 31.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Фирми на Бойко Борисов са усвоили 25 млрд евро европейски средства.

    Коментиран от #8

    21:49 31.10.2026

  • 5 Ами

    5 1 Отговор
    Статистиката е хубаво нещо, но май информацията
    е по-скоро стъкмистика. Проста математика.
    6,5 милиона население, приблизително 2 милиона домакинства.
    57 милиарда разделени на 2 милиона домакинства,
    всяко домакинство с 28 500 еврака в банката.

    Коментиран от #10, #17

    21:51 31.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    вместо да ми казвате как депозитите се увеличават покажете детайлните данни - колко са депозитите със спестени до 3 до 10 и до 20 хил и колко са депозитите с по над 100.

    Бързо ще лъсне, че И парите в банките всъщност са пак на една малка група хора!

    21:52 31.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Явно обедняваме...да почва преселването в русия ако може...

    21:55 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 милицай

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    аз пестя по 10хиляди годишно докато живеем добре и изплащам кола и апартамент

    21:58 31.10.2026

  • 11 Азззззззз

    5 0 Отговор
    Това не са никакви депозити, а основно преводи на заплати. Не ни изкарвайте по богати!

    21:58 31.10.2026

  • 12 Колко

    0 0 Отговор
    От тези пари са се отклонили орют реалното им предназначение. Укривани от държавата, неплащане на данъци, осигуровки, нечестно и ниско заплащане на труда. Ограбване на парите от държавния бюджет, както и европейските програми.

    21:59 31.10.2026

  • 13 Пари

    1 0 Отговор
    На корумпираните политици и министри. И хора от съдебната система, прокурори и адвокати, кметове.

    22:01 31.10.2026

  • 14 Пак неразбрал

    2 1 Отговор
    Ми спестяват хората . На зеленски ли да ги пратят ? На него я му стигнат за месец - я не .

    22:03 31.10.2026

  • 15 Пич

    3 1 Отговор
    Какво да кажа?! Няма да е нещо славно!!!
    Всъщност, това показва колко сме гола вода, и къде се намираме като държава и народ. Сигурно цифрата ви изглежда впечатляваща, но всъщност е много жалка. Защото парите на цял един народ, някой като Мъск ги печели или губи за десет минути!!!

    22:05 31.10.2026

  • 16 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Ааа сега вече пчеличката мая
    Ще получи рефлукс от таз новина...
    Как сега ще разнася из тв студио...
    Маргарини...щайги и крошници..😀

    22:07 31.10.2026

  • 17 Б и Б

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Бедна държава, богати грждани. Така е защото 30% от икономиката е на черно, 30 -на сиво. Само 30% плащат данъци и те са държавни служители с огромни бенефити и бъдещи пенсииа

    22:12 31.10.2026

  • 18 Дилян Пеневски

    2 0 Отговор
    Трябва някак тези пари да се източат.

    22:14 31.10.2026

  • 19 господин Петров

    1 0 Отговор
    Правителството под ръководството на Муньос ще направи всичко възможно да източи тези пари. Не е редно в една държава простолюдието да забогатява и да надебелява.

    22:16 31.10.2026

  • 20 Аз явно

    0 0 Отговор
    Не съм домакинство...

    22:20 31.10.2026

  • 21 А50

    0 0 Отговор
    Айде сега кажете 80% от тези пари на колко % принадлежат

    22:22 31.10.2026

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