Депозитите на домакинствата надхвърлиха 57 млрд. евро

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достигат 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г. Сумата е с 16,2% по-висока спрямо същия месец на миналата година, показват данните на Българската народна банка.

Ръстът обаче се забавя. През август годишното увеличение е било 17,2%, или с един процентен пункт повече. Самата сума по депозитите остава по-висока спрямо предходния месец.

„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 година“, посочва БНБ в съобщението си за паричните показатели.

Фирмените спестявания също растат, но по-бавно

Депозитите на нефинансовите предприятия са 27,959 млрд. евро. На годишна база те се увеличават със 7%, при 12,7% ръст през август. Така за месец темпът на нарастване се свива с 5,7 процентни пункта.

При финансовите предприятия движението е различно. Средствата им в банките достигат 2,410 млрд. евро, като нарастват с 9,3% спрямо септември 2025 г. През август годишният ръст в този сектор е бил 5,8%.

Общият размер на депозитите на домакинствата, нефинансовите и финансовите предприятия възлиза на 87,590 млрд. евро. БНБ изчислява, че това представлява 68,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. На годишна база общата сума нараства с 12,9%, при 15,4% през август.

Милиардите не показват разпределението на спестяванията

Общата стойност на депозитите не означава, че всеки българин разполага с по-големи спестявания. Статистиката показва сумата по банковите сметки, но не и как тя е разпределена между домакинствата.

В края на юни депозитите на домакинствата са 56,473 млрд. евро при 9,110 милиона депозитни сметки. Броят на сметките не е равен на броя на вложителите, тъй като един човек може да притежава повече от един депозит.

Септемврийските данни потвърждават продължаващото увеличение на средствата в банковата система, но показват и по-слаб годишен темп както при домакинствата, така и при нефинансовите предприятия.

Източници: flagman.bg, lupa.bg