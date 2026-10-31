Депозитите на домакинствата надхвърлиха 57 млрд. евро

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достигат 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 г. Сумата е с 16,2% по-висока спрямо същия месец на миналата година, показват данните на Българската народна банка.
Ръстът обаче се забавя. През август годишното увеличение е било 17,2%, или с един процентен пункт повече. Самата сума по депозитите остава по-висока спрямо предходния месец.
„Депозитите на Домакинства и НТООД са 57,222 млрд. евро в края на септември 2026 година“, посочва БНБ в съобщението си за паричните показатели.
Фирмените спестявания също растат, но по-бавно
Депозитите на нефинансовите предприятия са 27,959 млрд. евро. На годишна база те се увеличават със 7%, при 12,7% ръст през август. Така за месец темпът на нарастване се свива с 5,7 процентни пункта.
При финансовите предприятия движението е различно. Средствата им в банките достигат 2,410 млрд. евро, като нарастват с 9,3% спрямо септември 2025 г. През август годишният ръст в този сектор е бил 5,8%.
Общият размер на депозитите на домакинствата, нефинансовите и финансовите предприятия възлиза на 87,590 млрд. евро. БНБ изчислява, че това представлява 68,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. На годишна база общата сума нараства с 12,9%, при 15,4% през август.
Милиардите не показват разпределението на спестяванията
Общата стойност на депозитите не означава, че всеки българин разполага с по-големи спестявания. Статистиката показва сумата по банковите сметки, но не и как тя е разпределена между домакинствата.
В края на юни депозитите на домакинствата са 56,473 млрд. евро при 9,110 милиона депозитни сметки. Броят на сметките не е равен на броя на вложителите, тъй като един човек може да притежава повече от един депозит.
Септемврийските данни потвърждават продължаващото увеличение на средствата в банковата система, но показват и по-слаб годишен темп както при домакинствата, така и при нефинансовите предприятия.
Източници: flagman.bg, lupa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
21:45 31.10.2026
2 Гробар
21:46 31.10.2026
3 уникум
21:46 31.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8
21:49 31.10.2026
5 Ами
е по-скоро стъкмистика. Проста математика.
6,5 милиона население, приблизително 2 милиона домакинства.
57 милиарда разделени на 2 милиона домакинства,
всяко домакинство с 28 500 еврака в банката.
Коментиран от #10, #17
21:51 31.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Бързо ще лъсне, че И парите в банките всъщност са пак на една малка група хора!
21:52 31.10.2026
7 стоян георгиев
21:55 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 милицай
До коментар #5 от "Ами":аз пестя по 10хиляди годишно докато живеем добре и изплащам кола и апартамент
21:58 31.10.2026
11 Азззззззз
21:58 31.10.2026
12 Колко
21:59 31.10.2026
13 Пари
22:01 31.10.2026
14 Пак неразбрал
22:03 31.10.2026
15 Пич
Всъщност, това показва колко сме гола вода, и къде се намираме като държава и народ. Сигурно цифрата ви изглежда впечатляваща, но всъщност е много жалка. Защото парите на цял един народ, някой като Мъск ги печели или губи за десет минути!!!
22:05 31.10.2026
16 Жоржета стресираща
Ще получи рефлукс от таз новина...
Как сега ще разнася из тв студио...
Маргарини...щайги и крошници..😀
22:07 31.10.2026
17 Б и Б
До коментар #5 от "Ами":Бедна държава, богати грждани. Така е защото 30% от икономиката е на черно, 30 -на сиво. Само 30% плащат данъци и те са държавни служители с огромни бенефити и бъдещи пенсииа
22:12 31.10.2026
18 Дилян Пеневски
22:14 31.10.2026
19 господин Петров
22:16 31.10.2026
20 Аз явно
22:20 31.10.2026
21 А50
22:22 31.10.2026