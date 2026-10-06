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ЕБВР отпуска до €55 млн. за по-екологичен добив на мед
  Тема: Икономика

ЕБВР отпуска до €55 млн. за по-екологичен добив на мед

6 Октомври, 2026 09:11 486 3

  • ебвр-
  • асарел-медет-
  • добив на мед-
  • зелено финансиране-
  • панагюрище

Заемът за „Асарел-Медет“ ще финансира модернизацията на рудника в Панагюрище и производство на възобновяема енергия

ЕБВР отпуска до €55 млн. за по-екологичен добив на мед - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем до 55 млн. евро на „Асарел-Медет“ АД за модернизация и декарбонизация на минните дейности в България. Финансирането ще бъде използвано за поддържане и проучване на открития меден рудник „Асарел“ в Панагюрище, както и за инвестиции в собствено производство на възобновяема енергия.

Според ЕБВР проектът трябва да подобри оперативната ефективност на компанията и да намали емисиите, свързани с потреблението на електроенергия. Около 68 процента от финансирането ще се квалифицира като зелено финансиране. Заемът включва и мерки за подобряване на корпоративното управление чрез укрепване на политиките и процедурите за спазване на изискванията.

Фокус върху медта като критична суровина

„Този проект показва как целевото финансиране може да подпомогне устойчивото развитие на доставките на критични суровини в Европа“, коментира управляващият директор на ЕБВР за корпоративния сектор Джаки Пауъл.

„Асарел-Медет“ експлоатира медния рудник „Асарел“ и е основен производител на меден концентрат, който се доставя на европейските пазари. Предвидените инвестиции са насочени към поддържане на дейността, проучване на находището и увеличаване на дела на възобновяемата енергия в енергийното обезпечаване на компанията.

План за околната среда и корпоративното управление

Председателят на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков заяви, че компанията ще задълбочи сътрудничеството си с ЕБВР по цялостен план за действия в областта на околната среда, здравето, безопасността и социалната политика.

„Като основен доставчик на мед за европейската промишленост и енергийния преход, поддържането на високи резултати по отношение на екологичните, социалните и управленските стандарти е от съществено значение за нашата конкурентоспособност“, заяви Димитър Цоцорков.

ЕБВР е сред водещите инвеститори в България. До момента банката е инвестирала близо 5,2 млрд. евро в 324 проекта в страната.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме Чопух

    1 0 Отговор
    Пернишките пчелички събират и други цветни метали, не само мед.

    09:15 06.10.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Добре е,че ЕБВР не отпуска тези €55 млн. на пчелите за по-екологичен добив на мед. Че пчелите как щяха да ги връщат на банката тия .... хм,пари?!

    09:22 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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