ЕБВР отпуска до €55 млн. за по-екологичен добив на мед

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем до 55 млн. евро на „Асарел-Медет“ АД за модернизация и декарбонизация на минните дейности в България. Финансирането ще бъде използвано за поддържане и проучване на открития меден рудник „Асарел“ в Панагюрище, както и за инвестиции в собствено производство на възобновяема енергия.
Според ЕБВР проектът трябва да подобри оперативната ефективност на компанията и да намали емисиите, свързани с потреблението на електроенергия. Около 68 процента от финансирането ще се квалифицира като зелено финансиране. Заемът включва и мерки за подобряване на корпоративното управление чрез укрепване на политиките и процедурите за спазване на изискванията.
Фокус върху медта като критична суровина
„Този проект показва как целевото финансиране може да подпомогне устойчивото развитие на доставките на критични суровини в Европа“, коментира управляващият директор на ЕБВР за корпоративния сектор Джаки Пауъл.
„Асарел-Медет“ експлоатира медния рудник „Асарел“ и е основен производител на меден концентрат, който се доставя на европейските пазари. Предвидените инвестиции са насочени към поддържане на дейността, проучване на находището и увеличаване на дела на възобновяемата енергия в енергийното обезпечаване на компанията.
План за околната среда и корпоративното управление
Председателят на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков заяви, че компанията ще задълбочи сътрудничеството си с ЕБВР по цялостен план за действия в областта на околната среда, здравето, безопасността и социалната политика.„Като основен доставчик на мед за европейската промишленост и енергийния преход, поддържането на високи резултати по отношение на екологичните, социалните и управленските стандарти е от съществено значение за нашата конкурентоспособност“, заяви Димитър Цоцорков.
ЕБВР е сред водещите инвеститори в България. До момента банката е инвестирала близо 5,2 млрд. евро в 324 проекта в страната.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ме Чопух
09:15 06.10.2026
2 в кратце
09:22 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.