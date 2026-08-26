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Пулев: Публично-частните партньорства са ключов инструмент за мобилизиране на частен капитал

Пулев: Публично-частните партньорства са ключов инструмент за мобилизиране на частен капитал

26 Август, 2026 16:15 445 8

  • александър пулев-
  • ебвр-
  • индустрия

МИИИ и ЕБВР обсъдиха новия проект на Закон за ПЧП и конкретни механизми за подготовка на стратегически инвестиционни проекти

Пулев: Публично-частните партньорства са ключов инструмент за мобилизиране на частен капитал - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Основен акцент в разговора беше поставен върху задълбочаването на партньорството в подкрепа на модернизацията на страната.

Обсъдени бяха възможностите за по-активно използване на публично-частните партньорства, подготовката на стратегически инфраструктурни проекти, използването на европейски и международни финансови инструменти, привличане на инвестиции, както и прилагането на добри международни практики и експертиза на ЕБВР.

„Имаме ясна цел – повече инвестиции, модерна инфраструктура и по-активно участие на частния сектор. ЕБВР е естествен стратегически партньор на България в този процес и искаме да превърнем този диалог в конкретни проекти и конкретни резултати“, заяви Александър Пулев.

По време на срещата вицепремиерът представи основните акценти в икономическата част от управленската програма на правителството, като постави привличането на инвестиции на първо място. „Фокусът ни е върху производства с висока добавена стойност и стратегически партньорства с утвърдени компании в приоритетни области, защото настоящият икономически модел вече е изчерпан. Той до голяма степен разчита на потребление, финансирано чрез задлъжняване, а това не е устойчив модел. Затова трябва да преструктурираме икономиката и да започнем икономическа трансформация. Това отнема време, но трябва да поставим необходимата основа и да предприемем необходимите административни стъпки“, каза Пулев.

Като втори ключов приоритет той открои подобряването на административното обслужване и създаването на по-добра бизнес среда. Пулев подчерта, че целта е едновременно да бъде подобрена координацията между институциите и да бъде намалена административната тежест и регулациите за бизнеса. По неговите думи в тази връзка е изградено и централно координационно звено, което да бъде свързващият елемент между институциите и да улеснява взаимодействието с инвеститорите и международните финансови институции.

Като трети основен акцент в програмата вицепремиерът изтъкна публично-частните партньорства и модернизацията на инфраструктурата. Той обяви, че Министерството подготвя изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства, разработен с използване на европейски практики. „Публично-частните партньорства са един от ключовите инструменти, с които можем да мобилизираме частен капитал и да ускорим модернизацията на инфраструктурата в България“, заяви Пулев.

Той посочи, че новата рамка ще има широко приложение – от индустриални зони и транспортна свързаност до енергийна инфраструктура и други стратегически обекти. „Това са проекти, които изискват значителен ресурс и дългосрочна визия. Именно тук публично-частните партньорства могат да дадат необходимия инструментариум“, посочи вицепремиерът.

Пулев подчерта, че целта е да бъде привлечен допълнителен частен капитал, включително чрез комбинация с европейски средства и други финансови инструменти.

По време на разговора стана ясно, че ЕБВР може да предостави експертна оценка и международен опит при структурирането на проектите. Вицепремиерът Пулев подчерта значението на банката като един от най-важните институционални и финансови партньори на България през годините.

Той посочи, че сътрудничеството с ЕБВР има потенциал да надхвърли традиционното финансиране и да обхване целия процес. „Вярвам, че партньорството ни може да донесе конкретни подобрения в управлението, подготовката и реализацията на стратегически инвестиционни проекти. Искаме да приложим най-добрите международни политики и стандарти и да направим още повече за модернизацията на България“, каза вицепремиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 олигархчо

    4 0 Отговор
    ще помогна на мунчовци,защото не ме пипат,а стадото си блее!

    16:21 26.08.2026

  • 2 Пульов

    3 0 Отговор
    поучава , решил , че е мъдрец ! А до него някаква перхидролка се вторачила в някаква затворена папка..... Трагична работа .

    16:33 26.08.2026

  • 3 Свидетели сме 35години

    6 0 Отговор
    Публично-частните партньорства са сигурен и бърз начин за кражби и присвояване, от публично става частно.

    16:36 26.08.2026

  • 4 !!!?

    5 0 Отговор
    Пулев откри топлата вода след Боко и Шиши !
    Публично-частните партньорства...ами анджък де - демек партньорство с Олигархията и прогреса е у кърпа вързан !!!?

    16:36 26.08.2026

  • 5 Селянина с колелото

    0 0 Отговор
    На нашите политици не им стига че крадат от данъците които плащаме, а сега и директно от фирмите искат да лапат. Да конфискуват откраднатите пари от времето на Иван Костов до сега и чак тогава да рекламират ПЧП. Но съм сигурен че ако това стане България ще Изпревари Швейцария. Само на Иван Костов като министър председател му снасяха от Свиленградската митница по 1,5-2 млн. всяка седмица.

    16:54 26.08.2026

  • 6 Че кой Ще се Съгласи ?

    1 0 Отговор
    Да си Партнира !

    С Вечно Губеща Страна ?

    Коментиран от #7

    17:12 26.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Продажници !

    1 0 Отговор
    Продажници ! --

    17:14 26.08.2026

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