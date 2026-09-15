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Зам.-министър и роботът Робърт откриха новата учебна година в Панагюрище

Зам.-министър и роботът Робърт откриха новата учебна година в Панагюрище

15 Септември, 2026 16:46 440 7

  • гимназия-
  • робот робърт-
  • панагюрище

Гимназията е първото училище в страната, въвела дуалната форма на обучение на регионален принцип, и изключително успешно си партнира с бизнеса

Зам.-министър и роботът Робърт откриха новата учебна година в Панагюрище - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева откри новата учебна година заедно с хуманоидния робот Робърт в иновативното ОУ „Двайсти април“ в Панагюрище. С изненада за децата тя даде старт на кампанията на МОН учениците да се срещнат с роботи, разработени от български инженери.

Целта на тези срещи е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето.

Зам.-министърът отправи апел към ученици, учители и родители да се подкрепят, за да имат една успешна и спокойна учебна година. „Само заедно можем да постигнем всичко“, каза тя.

Д-р Панчева поздрави специално екипа на директора Гергана Врагова за това, че успешно съчетават традициите с модерния облик на съвременното училище.

Зам.-министърът бе и сред гостите на тържественото откриване и в ОУ „Проф. Марин Дринов“, където приветства директора Екатерина Футекова, ученици, учители и родители. В първото иновативно училище в община Панагюрище последователно развиват иновативни подходи в обучението. Зам.-министърът призова учениците да мечтаят, да бъдат различни, защото те са двигателя на образованието.

„Имате огромната привилегия да изучавате професиите на бъдещето в обновена среда и с прекрасни учители. Развивайте се, търсете новото и не спирайте да мечтаете. Вие сте тези, които ще променят света“ каза зам.-министър Панчева на празника в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“.

Като възпитаничка на училището д-р Панчева благодари на своята класна ръководителка госпожа Царска за безкрайната обич и строгост и увери всички, че за децата в гимназията се грижат изключителни професионалисти.

Гимназията е първото училище в страната, въвела дуалната форма на обучение на регионален принцип, и изключително успешно си партнира с бизнеса. Ремонтът на училището и обучението на учениците се подкрепят от фирми от района, в които възпитаниците му се реализират. През последните години със средства от МОН за обучение в защитени професии са ремонтирани електро лабораториите и металните работилници, отбеляза директорът инж. Лушка Апостолова.

Сред гостите в Панагюрище бяха кметът Желязко Гагов, експерти от РУО-Пазарджик и от общината, както и много партньори на училищата.

Началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев приветства учениците, учителите и родителите във Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив. Той връчи на директора Ана Атанасова поздравителен адрес от министъра на образованието и науката Георги Вълчев до училищната общност с пожелания за успешна и здрава учебна година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Дако е мънечък, на тие ше им стопи лагерите.

    16:51 15.09.2026

  • 2 Робота ! Май !

    1 0 Отговор
    Ще се окаже !

    По - Умен !

    От нея !

    Коментиран от #4

    16:53 15.09.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Кретенията няма почивен ден!
    Доктор Таня единственото общо което има с роботиката е, че робота й е вибриращ!

    16:53 15.09.2026

  • 4 Или Всичките Тях !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робота ! Май !":

    Взети Заедно !

    16:54 15.09.2026

  • 5 Няма вече българчета

    3 0 Отговор
    Но пък има роботи с латински имена, кога ли ще замени и министерката!?

    17:05 15.09.2026

  • 6 На Робокоп

    1 0 Отговор
    Върви света не добре работа щом го навират тия машинарии по училищата

    17:13 15.09.2026

  • 7 защо Робърт

    1 0 Отговор
    Щом роботчето е нашенец можеше да бъде Панагюро или ТъпанаГюро.

    17:20 15.09.2026

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