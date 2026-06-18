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Александър Пулев: България вече не е периферия и ще бъде в центъра на всички европейски политики

Александър Пулев: България вече не е периферия и ще бъде в центъра на всички европейски политики

18 Юни, 2026 16:29 488 23

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Българското правителство и Европейската банка за възстановяване и  развитие гледат в една и съща посока

Александър Пулев: България вече не е периферия и ще бъде в центъра на всички европейски политики - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България има потенциала да се превърне в основен технологичен хъб на Балканите и да заеме ключово място в европейските политики. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и иновациите Александър Пулев на откриването на технологичен център TechSofia в новия офис на ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) в София. „България вече не е периферия и ще бъде в центъра и в сърцето на всички европейски политики. Днес страната ни не е просто свидетел на петата индустриална революция, свързана с изкуствения интелект, а ключов играч в тази екосистема“, подчерта вицепремиерът Пулев.

По думите му страната разполага с всички предпоставки да се утвърди като водещ регионален център за високи технологии, дигитализация и иновации. Той отбеляза, че правителството ще продължи да работи за по-добра координация между институциите, разширяване на финансовите инструменти за подкрепа на бизнеса и насърчаване на дяловите инвестиции.

Вицепремиерът акцентира и върху значението на стратегическия диалог между държавата и международните финансови институции, като подчерта, че партньорството с ЕБВР е сред най-важните фактори за икономическото развитие на България. „Банката е златният стандарт в международните финанси и банките за развитие. Тя е един от най-старите и най-значими партньори на България в усилията за икономически растеж, модернизация и реформи“, заяви вицепремиерът Пулев.

Той посочи, че от 1991 г. насам ЕБВР е инвестирала над 5 милиарда евро в повече от 320 проекта в ключови сектори на българската икономика. Според него подкрепата на банката е изиграла съществена роля както за развитието на публичния сектор, така и за укрепването на малките и средните предприятия, които са гръбнакът на националната икономика.

Вицепремиерът Пулев подчерта, че сътрудничеството между България и ЕБВР надхвърля финансовата подкрепа и включва въвеждането на добри практики в корпоративното управление, социалната отговорност, зеления преход и прилагането на високи международни стандарти в публичния и частния сектор.

В изказването си той представи и основните приоритети на правителството, насочени към привличането на инвестиции и ускоряването на дигиталната трансформация на страната. По думите му вече е осъществена консолидация на инвестиционните политики, агенции и структури под ръководството на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще координира националната политика по внедряването на изкуствения интелект и новите технологии.

„Целта ни е не само да модернизираме държавната администрация, но и да създадем стимули за по-широкото навлизане на изкуствения интелект и високите технологии в малките и средните предприятия, така че те да повишат своята конкурентоспособност, производителност и интеграция във веригите на доставки“, посочи вицепремиерът Пулев.

Той отбеляза, че инвестицията и новият център, открит с подкрепата на ЕБВР, са в пълно съответствие с националните приоритети на България – привличане на инвестиции, дигитализация и развитие на технологичния сектор. „Oтново правителството и Европейската банка гледаме в една и съща посока”, подчерта вицепремиерът Пулев.

„Неслучайно ЕБВР избра България за тази инвестиция. Това е признание за посоката, която следваме, и за посланието, което отправихме към нашите европейски партньори по време на официалните ни посещения в Брюксел, Германия и Франция“, допълни още той.

Преди официалната церемония по откриването на новия технологичен център TechSofia вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе работна среща с вицепрезидента на Европейската банка за възстановяване и развитие Матео Патроне. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и ЕБВР в области като привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустриалните зони, насърчаването на иновациите и високотехнологичните производства, както и ключови енергийни и инфраструктурни проекти. Двете страни потвърдиха общата си ангажираност към ускоряването на икономическата трансформация на страната и утвърждаването на България като регионален център за иновации, индустрия и устойчив растеж. На срещата в икономическото ведомство участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, неговият заместник-министър Мира Йосифова, както и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    4 2 Отговор
    Да, ще ни доят отвсякъде - много хубаво.

    16:31 18.06.2026

  • 2 ЕЙ,АМА

    6 1 Отговор
    ПАК ВКАРВАТЕ ХУМОР...

    16:31 18.06.2026

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор
    Централата на Skynet ще е до Белене и Ганчо ще се надява на Джон (Иван) Конър да идва да го спасява.

    Коментиран от #7

    16:32 18.06.2026

  • 4 ПУЛЮИСУЛЮ СИ ВЪОБРАЗЯВА

    3 1 Отговор
    ЧЕ ПРАВИ НЕЩО.......СИМУЛАЦИИ И ПРАЗНОСЛОВИЕ.ДОКЪТО ПРЕД КОШОВЕТЕ С БАКЛУК ИМА ОПААААШКА ОТ РОВЕЩИ БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ СИ ХООООДЯТ ПО СВЕТААА...

    16:32 18.06.2026

  • 5 Сталин

    7 1 Отговор
    Още един напушен идиот дето не знае на коя планета е

    16:32 18.06.2026

  • 6 Хаха

    6 3 Отговор
    Вече го няма Бойко Тиквата да ни излага в ЕС.

    Коментиран от #8, #21

    16:32 18.06.2026

  • 7 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Докато ромовете не я набарат за бакър. Много бързо не остава и следа.

    16:34 18.06.2026

  • 8 Вярно е

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    сега си имаме Румен кауна и излагацията е пълна !

    16:35 18.06.2026

  • 9 Като

    3 1 Отговор
    унгария как беше "център",така и вие ще сте.

    16:39 18.06.2026

  • 10 Празни

    8 1 Отговор
    приказки и ще , ще , ще....... Както и при обещанията с тотално безсрамие предизборно ! Абе , гавра с народ и държава !

    16:40 18.06.2026

  • 11 Кой какво

    7 1 Отговор
    Народ от идиоти, избира депутати и министри идиоти,проста логика

    16:42 18.06.2026

  • 12 Ха-ха-ха!

    4 1 Отговор
    Така ли бе, Пульо?! Че как България ще бъде център на европейската политика, след като галватарят ти - селяндуринът фагмак от Славяново непрекъснато прави за посмешище ,за срам и резил пред света великата ни някога държава? Как ще стане това, което фантазираш бе, Пульо! Че Фатмакът от есло Славяново се портивопоставя на всички решения на ЕС и НАТО? Ти кьорав и глух ли си, не виждаш ли и не чуваш ли какви ги дрънка фатмака? И виж какво, ако има в теб и капка достоинство и мъжка чест, бягай от тази кремълска кочина, каквата в момента е "българското парвителство"! Бягай надалече и не се обръщай! Премиерът ти е доказан агент на КГБ, даказан лакей на кремълския злодей и негова подлога! Доказан измамник и лъжец! Само че, Пульо, иди да му кажеш, че ние няма да го търпим и ще го изритаме! И така ще го изритаме с един мощен шут в селяндурския зад---к, че ще се намери чак в Москва!

    16:44 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Тоя Александър Пулев изглежда е бил спаринг партньор на братовчеда си Кубрат Пулев и от там е тази деформация в главния мозък

    16:58 18.06.2026

  • 18 Ще сме

    3 1 Отговор
    в центъра на правото руско черво.

    16:58 18.06.2026

  • 19 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Никой няма да даде пари на руски подлоги и няма да инвестира в България докато управлява Рублен.

    16:59 18.06.2026

  • 20 Анонимен

    3 1 Отговор
    Хахахаха Радев е оставка Излагациясте оставка Прорускиге

    17:02 18.06.2026

  • 21 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    А имаш господар самозабравил се който е оставка

    17:03 18.06.2026

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор
    А имаш господар самозабравил се който е оставка

    17:03 18.06.2026

  • 23 Още един

    0 0 Отговор
    Бюраджия ,дето не е минавал по България и си живее в офиса .

    17:13 18.06.2026

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