Александър Пулев: България вече не е периферия и ще бъде в центъра на всички европейски политики

България има потенциала да се превърне в основен технологичен хъб на Балканите и да заеме ключово място в европейските политики. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и иновациите Александър Пулев на откриването на технологичен център TechSofia в новия офис на ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) в София. „България вече не е периферия и ще бъде в центъра и в сърцето на всички европейски политики. Днес страната ни не е просто свидетел на петата индустриална революция, свързана с изкуствения интелект, а ключов играч в тази екосистема“, подчерта вицепремиерът Пулев.
По думите му страната разполага с всички предпоставки да се утвърди като водещ регионален център за високи технологии, дигитализация и иновации. Той отбеляза, че правителството ще продължи да работи за по-добра координация между институциите, разширяване на финансовите инструменти за подкрепа на бизнеса и насърчаване на дяловите инвестиции.
Вицепремиерът акцентира и върху значението на стратегическия диалог между държавата и международните финансови институции, като подчерта, че партньорството с ЕБВР е сред най-важните фактори за икономическото развитие на България. „Банката е златният стандарт в международните финанси и банките за развитие. Тя е един от най-старите и най-значими партньори на България в усилията за икономически растеж, модернизация и реформи“, заяви вицепремиерът Пулев.
Той посочи, че от 1991 г. насам ЕБВР е инвестирала над 5 милиарда евро в повече от 320 проекта в ключови сектори на българската икономика. Според него подкрепата на банката е изиграла съществена роля както за развитието на публичния сектор, така и за укрепването на малките и средните предприятия, които са гръбнакът на националната икономика.
Вицепремиерът Пулев подчерта, че сътрудничеството между България и ЕБВР надхвърля финансовата подкрепа и включва въвеждането на добри практики в корпоративното управление, социалната отговорност, зеления преход и прилагането на високи международни стандарти в публичния и частния сектор.
В изказването си той представи и основните приоритети на правителството, насочени към привличането на инвестиции и ускоряването на дигиталната трансформация на страната. По думите му вече е осъществена консолидация на инвестиционните политики, агенции и структури под ръководството на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, а Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще координира националната политика по внедряването на изкуствения интелект и новите технологии.
„Целта ни е не само да модернизираме държавната администрация, но и да създадем стимули за по-широкото навлизане на изкуствения интелект и високите технологии в малките и средните предприятия, така че те да повишат своята конкурентоспособност, производителност и интеграция във веригите на доставки“, посочи вицепремиерът Пулев.
Той отбеляза, че инвестицията и новият център, открит с подкрепата на ЕБВР, са в пълно съответствие с националните приоритети на България – привличане на инвестиции, дигитализация и развитие на технологичния сектор. „Oтново правителството и Европейската банка гледаме в една и съща посока”, подчерта вицепремиерът Пулев.
„Неслучайно ЕБВР избра България за тази инвестиция. Това е признание за посоката, която следваме, и за посланието, което отправихме към нашите европейски партньори по време на официалните ни посещения в Брюксел, Германия и Франция“, допълни още той.
Преди официалната церемония по откриването на новия технологичен център TechSofia вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе работна среща с вицепрезидента на Европейската банка за възстановяване и развитие Матео Патроне. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и ЕБВР в области като привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустриалните зони, насърчаването на иновациите и високотехнологичните производства, както и ключови енергийни и инфраструктурни проекти. Двете страни потвърдиха общата си ангажираност към ускоряването на икономическата трансформация на страната и утвърждаването на България като регионален център за иновации, индустрия и устойчив растеж. На срещата в икономическото ведомство участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, неговият заместник-министър Мира Йосифова, както и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли...
16:31 18.06.2026
2 ЕЙ,АМА
16:31 18.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #7
16:32 18.06.2026
4 ПУЛЮИСУЛЮ СИ ВЪОБРАЗЯВА
16:32 18.06.2026
5 Сталин
16:32 18.06.2026
6 Хаха
Коментиран от #8, #21
16:32 18.06.2026
7 Факт
До коментар #3 от "честен ционист":Докато ромовете не я набарат за бакър. Много бързо не остава и следа.
16:34 18.06.2026
8 Вярно е
До коментар #6 от "Хаха":сега си имаме Румен кауна и излагацията е пълна !
16:35 18.06.2026
9 Като
16:39 18.06.2026
10 Празни
16:40 18.06.2026
11 Кой какво
16:42 18.06.2026
12 Ха-ха-ха!
16:44 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
16:58 18.06.2026
18 Ще сме
16:58 18.06.2026
19 Ха ха ха
16:59 18.06.2026
20 Анонимен
17:02 18.06.2026
21 Анонимен
До коментар #6 от "Хаха":А имаш господар самозабравил се който е оставка
17:03 18.06.2026
22 Анонимен
17:03 18.06.2026
23 Още един
17:13 18.06.2026