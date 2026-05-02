Новини
България »
Събор-поклонение в памет на героите от Априлското въстание край Панагюрище

2 Май, 2026 08:45 335 3

  • панагюрище-
  • априлско възстание-
  • честване
Събор-поклонение в памет на героите от Априлското въстание край Панагюрище
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По повод 150-ата годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище, над Панагюрище, ще се проведе национален събор-поклонение в памет на героите от април 1876 година.

Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен-водосвет, пише БНР.

"Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа", казва Захари Стоянов.

Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на Славата.

Напълно ремонтираният път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала, ще бъде официално открит в 10 часа.

Самото поклонение пред паметника на Априлци ще бъде в 11 часа.

След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал "Живата история".

Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта - в 20 часа в Панагюрище, жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът "Свободата не мълчи", включващ светлинно шоу, музика и драматизация.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    първите БГ-депутати....?правилно ли прочетох?

    08:49 02.05.2026

  • 2 Поздравления за кмета предвид

    1 2 Отговор
    БЛЕСТЯЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРЖЕСТВОТО !
    ДНЕС, ВЕСЕЛ ПРАЗНИК НА ПАНАГЮРЦИ !!!

    Коментиран от #3

    08:52 02.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поздравления за кмета предвид":

    и кво празнувате точно? гибелта ли им? тва е толкова неорганизирано въстание , че трябва да се запише в човешката история ,КАК не трябва да се прави!

    08:57 02.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове