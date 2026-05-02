Събор-поклонение в памет на героите от Априлското въстание край Панагюрище

По повод 150-ата годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище, над Панагюрище, ще се проведе национален събор-поклонение в памет на героите от април 1876 година.

Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен-водосвет, пише БНР.

"Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа", казва Захари Стоянов.

Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на Славата.

Напълно ремонтираният път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала, ще бъде официално открит в 10 часа.

Самото поклонение пред паметника на Априлци ще бъде в 11 часа.

След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал "Живата история".

Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта - в 20 часа в Панагюрище, жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът "Свободата не мълчи", включващ светлинно шоу, музика и драматизация.