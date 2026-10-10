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Жители на шест населени места протестират заради опасен път
  Тема: Трафик

Жители на шест населени места протестират заради опасен път

10 Октомври, 2026 07:57 733 21

  • протест-
  • опасен път-
  • панагюрище-
  • вакарел-
  • пътна безопасност

Жителите настояват трасето между Пазарджик и София да бъде обезопасено до началото на зимата. При липса на реакция те заплашват с блокада на моста при Вакарел

Жители на шест населени места протестират заради опасен път - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират за трети път заради опасното състояние на републиканския път, който свързва областите Пазарджик и София. Протестът ще се проведе в Панагюрище и ще започне в 16:00 часа, съобщи Българското национално радио.

Хората настояват трасето да бъде незабавно обезопасено. По думите им пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели и пътни знаци, а по платното има големи дупки. Те твърдят, че препятствията принуждават шофьорите да навлизат в насрещното движение.

Според информацията, публикувана от БНР, на шосето са станали шест смъртни случая. Организаторите посочват още, че спукването на гуми е ежедневно явление заради състоянието на настилката.

Планират блокада при Вакарел

„Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение“, заяви председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.

По думите му протестиращите искат пътят да бъде ремонтиран и обезопасен до края на годината, преди началото на зимния период. Хрисков посочи, че основният ремонт трябва да започне в началото на 2027 г., след като бъде осигурено необходимото финансиране.

„Ние искаме веднага да бъде оправен пътят и обезопасен - до края на годината, в началото на зимния период всичко това да бъде приключено, а пък вече намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 2027 година“, каза той.

Източници: bnrnews.bg


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара Джамбазовата Патка

    5 3 Отговор
    Има надежда само когато осъзнаят, че е Време за Възраждане!!!

    08:01 10.10.2026

  • 2 Това Мозайка Ли ?

    7 0 Отговор
    Е ...... ?

    08:03 10.10.2026

  • 3 И За Това ?

    3 2 Отговор
    Трябва Да Гласуваш ?

    За Йотова ?

    08:04 10.10.2026

  • 4 няма да стане

    5 0 Отговор
    Парите отидоха за избори. А пък вие мислете следващия път като гласувате.

    Коментиран от #13

    08:10 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аааа не

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "бою циганина":

    Асфалт не ядеме!

    08:16 10.10.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор
    Пазарджик не е дестинация за софиянци и няма да му направят пътищата. Правят се пътища само по които софиянци отиват на море.

    08:18 10.10.2026

  • 9 Нексус

    1 0 Отговор
    Има и по-хубави пътища за Шопия, освен вакарелския, например през село Петрич, Байлово и Горна Малина.
    Или пък магистралата след Гелеменово.

    08:23 10.10.2026

  • 10 Подкрепям

    4 0 Отговор
    Поибрене и Панагюрище и всички останали дано успеят да им оправят пътя. Как е възможно селата герои от Априлското въстание да бъдат забравени и изоставени

    Коментиран от #15

    08:23 10.10.2026

  • 11 шиши хидрострой

    3 1 Отговор
    такива обекти ги ям за закуска

    08:23 10.10.2026

  • 12 шиши трейс

    3 1 Отговор
    дайте поръчката и да почвам

    08:27 10.10.2026

  • 13 Ми и сега трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "няма да стане":

    Да се мисли. Не че нещо ще се промени , но поне трябва да разберат че не са уважавани.

    08:27 10.10.2026

  • 14 бою мантинелата

    2 1 Отговор
    за мантинелите ше направим примоция

    Коментиран от #16, #17

    08:28 10.10.2026

  • 15 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Подкрепям":

    Ами, ако направят бйкот на изборите, докато пътят им не бъде оправен? Тези населени места може да решат, че няма да си дадат гласовете, щом не получават нищо срещу данъците си.

    Коментиран от #20

    08:29 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 недей

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Интересно":

    Ти говориш за Гражданско Общество. Такова в тази робска държава няма.

    08:33 10.10.2026

  • 21 Васил

    0 0 Отговор
    То всички пътища у нас са в окаяно състояние ама ни взимат пари за тях все едно караме по 100% магистрали с качество на западните.

    09:28 10.10.2026

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