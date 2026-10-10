Жители на шест населени места протестират заради опасен път

Жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират за трети път заради опасното състояние на републиканския път, който свързва областите Пазарджик и София. Протестът ще се проведе в Панагюрище и ще започне в 16:00 часа, съобщи Българското национално радио.

Хората настояват трасето да бъде незабавно обезопасено. По думите им пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели и пътни знаци, а по платното има големи дупки. Те твърдят, че препятствията принуждават шофьорите да навлизат в насрещното движение.

Според информацията, публикувана от БНР, на шосето са станали шест смъртни случая. Организаторите посочват още, че спукването на гуми е ежедневно явление заради състоянието на настилката.

Планират блокада при Вакарел

„Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение“, заяви председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.

По думите му протестиращите искат пътят да бъде ремонтиран и обезопасен до края на годината, преди началото на зимния период. Хрисков посочи, че основният ремонт трябва да започне в началото на 2027 г., след като бъде осигурено необходимото финансиране.

„Ние искаме веднага да бъде оправен пътят и обезопасен - до края на годината, в началото на зимния период всичко това да бъде приключено, а пък вече намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 2027 година“, каза той.

Източници: bnrnews.bg