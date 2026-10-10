Жители на шест населени места протестират заради опасен път

Жители на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират за трети път заради опасното състояние на републиканския път, който свързва областите Пазарджик и София. Протестът ще се проведе в Панагюрище и ще започне в 16:00 часа, съобщи Българското национално радио.
Хората настояват трасето да бъде незабавно обезопасено. По думите им пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели и пътни знаци, а по платното има големи дупки. Те твърдят, че препятствията принуждават шофьорите да навлизат в насрещното движение.
Според информацията, публикувана от БНР, на шосето са станали шест смъртни случая. Организаторите посочват още, че спукването на гуми е ежедневно явление заради състоянието на настилката.
Планират блокада при Вакарел
„Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение“, заяви председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
По думите му протестиращите искат пътят да бъде ремонтиран и обезопасен до края на годината, преди началото на зимния период. Хрисков посочи, че основният ремонт трябва да започне в началото на 2027 г., след като бъде осигурено необходимото финансиране.
„Ние искаме веднага да бъде оправен пътят и обезопасен - до края на годината, в началото на зимния период всичко това да бъде приключено, а пък вече намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 2027 година“, каза той.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мара Джамбазовата Патка
08:01 10.10.2026
2 Това Мозайка Ли ?
08:03 10.10.2026
3 И За Това ?
За Йотова ?
08:04 10.10.2026
4 няма да стане
Коментиран от #13
08:10 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 аааа не
До коментар #6 от "бою циганина":Асфалт не ядеме!
08:16 10.10.2026
8 Гост
08:18 10.10.2026
9 Нексус
Или пък магистралата след Гелеменово.
08:23 10.10.2026
10 Подкрепям
Коментиран от #15
08:23 10.10.2026
11 шиши хидрострой
08:23 10.10.2026
12 шиши трейс
08:27 10.10.2026
13 Ми и сега трябва
До коментар #4 от "няма да стане":Да се мисли. Не че нещо ще се промени , но поне трябва да разберат че не са уважавани.
08:27 10.10.2026
14 бою мантинелата
Коментиран от #16, #17
08:28 10.10.2026
15 Интересно
До коментар #10 от "Подкрепям":Ами, ако направят бйкот на изборите, докато пътят им не бъде оправен? Тези населени места може да решат, че няма да си дадат гласовете, щом не получават нищо срещу данъците си.
Коментиран от #20
08:29 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 недей
До коментар #15 от "Интересно":Ти говориш за Гражданско Общество. Такова в тази робска държава няма.
08:33 10.10.2026
21 Васил
09:28 10.10.2026