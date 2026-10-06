Димитър Стоянов: Су-25 търси оцелели след потъването на кораб край България

Самолет Су-25 е включен в търсенето на оцелели след потъването на кораб, поразен от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Другият ударен кораб е евакуиран, а двама ранени моряци се очаква да бъдат транспортирани към Варна.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че самолетът е изпратен за въздушно разузнаване и търсене на хора в морето. „Самолетът Су-25 разполага с характеристики, които позволяват да извършва полет с по-ниска скорост и да облети морското пространство в търсене на хора, които може да са оцелели след инцидента“, заяви Стоянов.

От двата поразени кораба единият, който е плавал под флага на Того, е потънал. Екипажът му остава в неизвестност. В района продължава операцията по издирване, като към момента няма потвърдена информация за намерени оцелели от този кораб.

Двама ранени се транспортират към Варна

Катер вече е прибрал двама ранени от втория кораб. Екипажът му е бил евакуиран и спасен от българския кораб „Диоскурия“. Пострадалите са се намирали на около 13 мили от брега и ще бъдат транспортирани възможно най-бързо към Варна, където се очаква да бъдат поети от екипи на Военномедицинската академия.

По информация на БНТ във Военномедицинската академия във Варна се очаква да пристигнат пострадали моряци, но към момента няма официална информация дали животът им е в опасност.

В операцията участват и два хеликоптера

В спасителната операция са ангажирани и два хеликоптера от авиобаза „Крумово“. Те се насочват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето трябва да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре в морското пространство.

Министерството на отбраната има готовност да ангажира допълнителни сили и средства в зависимост от развитието на операцията. Междувременно институциите продължават да координират действията по издирването на екипажа на потъналия кораб и оказването на медицинска помощ на пострадалите.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg