Димитър Стоянов: Су-25 търси оцелели след потъването на кораб край България

Самолет Су-25 е включен в търсенето на оцелели след потъването на кораб, поразен от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Другият ударен кораб е евакуиран, а двама ранени моряци се очаква да бъдат транспортирани към Варна.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че самолетът е изпратен за въздушно разузнаване и търсене на хора в морето. „Самолетът Су-25 разполага с характеристики, които позволяват да извършва полет с по-ниска скорост и да облети морското пространство в търсене на хора, които може да са оцелели след инцидента“, заяви Стоянов.
От двата поразени кораба единият, който е плавал под флага на Того, е потънал. Екипажът му остава в неизвестност. В района продължава операцията по издирване, като към момента няма потвърдена информация за намерени оцелели от този кораб.
Двама ранени се транспортират към Варна
Катер вече е прибрал двама ранени от втория кораб. Екипажът му е бил евакуиран и спасен от българския кораб „Диоскурия“. Пострадалите са се намирали на около 13 мили от брега и ще бъдат транспортирани възможно най-бързо към Варна, където се очаква да бъдат поети от екипи на Военномедицинската академия.
По информация на БНТ във Военномедицинската академия във Варна се очаква да пристигнат пострадали моряци, но към момента няма официална информация дали животът им е в опасност.
В операцията участват и два хеликоптера
В спасителната операция са ангажирани и два хеликоптера от авиобаза „Крумово“. Те се насочват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето трябва да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре в морското пространство.
Министерството на отбраната има готовност да ангажира допълнителни сили и средства в зависимост от развитието на операцията. Междувременно институциите продължават да координират действията по издирването на екипажа на потъналия кораб и оказването на медицинска помощ на пострадалите.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Коле Цолов
12:01 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 а какво са превозвали
12:07 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Екипажа от Того
12:12 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Инцидентът е станал снощи в 3 часа,
И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!
Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!
Коментиран от #14
12:15 06.10.2026
13 безмислици
12:17 06.10.2026
14 ВВСар
До коментар #12 от "Инцидентът е станал снощи в 3 часа,":СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ ЩЕ ИМ ИЗПРАТЯТ МиГ-29, ДА ГИ ПОТЪРСИ ПО-БЪРЗО! :))
12:21 06.10.2026
15 батСали
Да пратиш военен самолет там не е от най-умните решения!
Коментиран от #19
12:22 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Е защо
Коментиран от #21
12:25 06.10.2026
18 Същият този преди около месец
12:30 06.10.2026
19 Боруна Лом
До коментар #15 от "батСали":ТО ДРУГО СИ НЯМАМЕ,ДВА САМОЛЕТА ЗА СВАТБИ И ПОГРЕБЕНИЯ
13:00 06.10.2026
20 Йода
13:01 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като нямате акъл
13:56 06.10.2026
24 Тоя рундак гламав със самолет ще търси
14:04 06.10.2026