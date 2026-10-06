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Димитър Стоянов: Су-25 търси оцелели след потъването на кораб край България

Димитър Стоянов: Су-25 търси оцелели след потъването на кораб край България

6 Октомври, 2026 11:54 1 132 24

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Самолетът е включен във въздушното разузнаване след поразяването на два кораба от дронове. Двама ранени моряци се очаква да бъдат транспортирани към Варна

Димитър Стоянов: Су-25 търси оцелели след потъването на кораб край България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Самолет Су-25 е включен в търсенето на оцелели след потъването на кораб, поразен от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Другият ударен кораб е евакуиран, а двама ранени моряци се очаква да бъдат транспортирани към Варна.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че самолетът е изпратен за въздушно разузнаване и търсене на хора в морето. „Самолетът Су-25 разполага с характеристики, които позволяват да извършва полет с по-ниска скорост и да облети морското пространство в търсене на хора, които може да са оцелели след инцидента“, заяви Стоянов.

От двата поразени кораба единият, който е плавал под флага на Того, е потънал. Екипажът му остава в неизвестност. В района продължава операцията по издирване, като към момента няма потвърдена информация за намерени оцелели от този кораб.

Двама ранени се транспортират към Варна

Катер вече е прибрал двама ранени от втория кораб. Екипажът му е бил евакуиран и спасен от българския кораб „Диоскурия“. Пострадалите са се намирали на около 13 мили от брега и ще бъдат транспортирани възможно най-бързо към Варна, където се очаква да бъдат поети от екипи на Военномедицинската академия.

По информация на БНТ във Военномедицинската академия във Варна се очаква да пристигнат пострадали моряци, но към момента няма официална информация дали животът им е в опасност.

В операцията участват и два хеликоптера

В спасителната операция са ангажирани и два хеликоптера от авиобаза „Крумово“. Те се насочват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето трябва да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре в морското пространство.

Министерството на отбраната има готовност да ангажира допълнителни сили и средства в зависимост от развитието на операцията. Междувременно институциите продължават да координират действията по издирването на екипажа на потъналия кораб и оказването на медицинска помощ на пострадалите.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коле Цолов

    5 4 Отговор
    Ще им намерят членните останки.🤣🦃🤣

    12:01 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 а какво са превозвали

    13 3 Отговор
    ако е оръжие е разбираемо да ги ударят

    12:07 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Екипажа от Того

    10 1 Отговор
    няма как да го намерят защото са се слели със средата на Черно море освен ако не се усмихват широко при прелитането на самолета.

    12:12 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Инцидентът е станал снощи в 3 часа,

    20 1 Отговор
    въртолетите още не са стигнали мястото за издирване на оцелели?!

    И как очакват да има оцелели, ако са във водата?!

    Язък за сумати учения по спасяване на оцелели в морски катастрофи, милиони изхарчени пари!

    Коментиран от #14

    12:15 06.10.2026

  • 13 безмислици

    10 1 Отговор
    какво само се разкарват тези хеликоптери, до там са 4 часа, отделно ще минават да вземат спасители.... да не говорим за СУ-25 как да ги спаси освен да им помаха преди да потънат.

    12:17 06.10.2026

  • 14 ВВСар

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Инцидентът е станал снощи в 3 часа,":

    СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ ЩЕ ИМ ИЗПРАТЯТ МиГ-29, ДА ГИ ПОТЪРСИ ПО-БЪРЗО! :))

    12:21 06.10.2026

  • 15 батСали

    15 1 Отговор
    не разкарвайте военни самолети извън териториалното въздушно пространство да не ги търсите и тях на дъното на морето.
    Да пратиш военен самолет там не е от най-умните решения!

    Коментиран от #19

    12:22 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Е защо

    9 0 Отговор
    Су, а не Фъ те само за Гергйовденското небе ли ще покоряват?

    Коментиран от #21

    12:25 06.10.2026

  • 18 Същият този преди около месец

    7 0 Отговор
    Димитър Стоянов:" България няма да участва и в антидрон инициативата на НАТО"

    12:30 06.10.2026

  • 19 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "батСали":

    ТО ДРУГО СИ НЯМАМЕ,ДВА САМОЛЕТА ЗА СВАТБИ И ПОГРЕБЕНИЯ

    13:00 06.10.2026

  • 20 Йода

    3 0 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите.

    13:01 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Като нямате акъл

    1 0 Отговор
    оцелели ще търсите!

    13:56 06.10.2026

  • 24 Тоя рундак гламав със самолет ще търси

    1 0 Отговор
    оцелели! Къде ще ги търси и той не знае!

    14:04 06.10.2026

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