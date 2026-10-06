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20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка

20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка

6 Октомври, 2026 15:27 918 14

  • блъсната-
  • пешеходка-
  • злокучене

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е започнато разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик

20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

Сигнал за катастрофата е получен снощи в РУ-Септември.

По първоначално постъпилите данни на пътя между селата Злокучене и Бошуля водач на лек автомобил е блъснал движеща се по пътното платно пешеходка, която бутала ръчна количка.

Към мястото незабавно са насочени автопатрули на РУ-Септември, екипи на пожарната и на спешна помощ.

Униформените установили, че водач на леката кола е 20-година жена от село Злокучене, а починалата е нейна 71-годишна съселянка.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е започнато разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Жената, управлявала колата, е задържана в ареста на РУ-Септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор
    Там пътят е много тесен ни знаци ни е почистен от страни ужъс

    15:32 06.10.2026

  • 2 А бе

    9 1 Отговор
    Има стойки за телефони поставете си стига сте ги държали в ръце и гледали

    15:35 06.10.2026

  • 3 Цвете

    11 0 Отговор
    ШОФЬОРКА НА 20 ГОДИНИ?????? ОТНОВО УБИЙСТВО, ТОВА Е ИСТИНАТА. 😪🤔😠

    Коментиран от #6

    15:35 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не Знам !

    6 0 Отговор
    Как Може Да Ти Дойде На Акъла !

    Да Блъснеш !

    Жената !

    15:36 06.10.2026

  • 6 Вероятен мотив

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    - от ревност !

    15:42 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 14/88

    1 0 Отговор
    ма нал ги гледаш как лазят кат водолази из пътя
    как да не ги убиеш

    16:04 06.10.2026

  • 13 14/88

    1 0 Отговор
    ма нал ги гледаш как лазят кат водолази из пътя
    как да не ги убиеш

    16:04 06.10.2026

  • 14 Факт

    0 0 Отговор
    Съвременото поколение са идиоти до един, а автомобила е оръжие, както бе казал автомобилния състезател Илия Чубриков.

    16:05 06.10.2026

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