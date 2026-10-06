20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в Пазарджишко, съобщиха от полицията.
Сигнал за катастрофата е получен снощи в РУ-Септември.
По първоначално постъпилите данни на пътя между селата Злокучене и Бошуля водач на лек автомобил е блъснал движеща се по пътното платно пешеходка, която бутала ръчна количка.
Към мястото незабавно са насочени автопатрули на РУ-Септември, екипи на пожарната и на спешна помощ.
Униформените установили, че водач на леката кола е 20-година жена от село Злокучене, а починалата е нейна 71-годишна съселянка.
Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е започнато разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
Жената, управлявала колата, е задържана в ареста на РУ-Септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:32 06.10.2026
2 А бе
15:35 06.10.2026
3 Цвете
Коментиран от #6
15:35 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не Знам !
Да Блъснеш !
Жената !
15:36 06.10.2026
6 Вероятен мотив
До коментар #3 от "Цвете":- от ревност !
15:42 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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как да не ги убиеш
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как да не ги убиеш
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