20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

Сигнал за катастрофата е получен снощи в РУ-Септември.

По първоначално постъпилите данни на пътя между селата Злокучене и Бошуля водач на лек автомобил е блъснал движеща се по пътното платно пешеходка, която бутала ръчна количка.

Към мястото незабавно са насочени автопатрули на РУ-Септември, екипи на пожарната и на спешна помощ.

Униформените установили, че водач на леката кола е 20-година жена от село Злокучене, а починалата е нейна 71-годишна съселянка.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е започнато разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Жената, управлявала колата, е задържана в ареста на РУ-Септември.