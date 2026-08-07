Влак блъсна и уби жена, разхождала се по релсите и не го чула

Бърз влак блъсна и уби жена в района на гарата в павликенското село Бутово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 09:00 ч. днес.

По първоначална информация жената е вървяла по съседна линия и не е чула идващия влак.

Машинистът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.

Причините за инцидента предстои да се изясняват, а по случая е започнато досъдебно производство.