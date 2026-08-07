Новини
България »
Влак блъсна и уби жена, разхождала се по релсите и не го чула

Влак блъсна и уби жена, разхождала се по релсите и не го чула

7 Август, 2026 12:06 1 286 15

  • жена-
  • блъсната-
  • влак-
  • бутово

Машинистът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна

Влак блъсна и уби жена, разхождала се по релсите и не го чула - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бърз влак блъсна и уби жена в района на гарата в павликенското село Бутово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 09:00 ч. днес.

По първоначална информация жената е вървяла по съседна линия и не е чула идващия влак.

Машинистът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.

Причините за инцидента предстои да се изясняват, а по случая е започнато досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Министър Пишков

    14 1 Отговор
    Добре че не е имало мантинели. Щеше да изтрепе сумати народ.

    Коментиран от #6

    12:10 07.08.2026

  • 2 Сила

    19 2 Отговор
    Добре , че не е била Теменужка ....влака щеше да дерайлира !!!

    12:10 07.08.2026

  • 3 Баба

    23 2 Отговор
    Глупости...не го чула ??? Какво прави на релсите, там за разходка ли е ??? Или е луда или нарочно самоубийство!!

    12:14 07.08.2026

  • 4 Е как така?!

    19 0 Отговор
    Жената е вървяла по съседната линия,пък влакът я е ударил?!
    То по тая логика,като се разминават влакове,по съседни линии и ще се удрят...?!?!

    Коментиран от #13, #15

    12:14 07.08.2026

  • 5 шаа

    13 0 Отговор
    не трябва ли при подобни ициденти да се оповестява употреба на алкохол и от страна на жертвата?

    12:21 07.08.2026

  • 6 Пешо

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Министър Пишков":

    Ама как разбраха , че не го чула?! Тя ли им каза

    12:21 07.08.2026

  • 7 Жорко

    8 3 Отговор
    Е,хубава разходка,ако не си най-хубавата си е направила,на децата се говори да стоят далече ,а тя решила,че е безсмъртна,ако не мислила за друго.

    12:21 07.08.2026

  • 8 Много кофти

    8 8 Отговор
    А машиниста си играел на телефона и не я видял, че жената е на релсите... ами сложете на тези мотриси по една AI камера, която да реагира ако машиниста е пиян или си играе на телефона, та белким влака спре или поне да подаде звуков сигнал...

    Коментиран от #9

    12:25 07.08.2026

  • 9 Как спира влак

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Много кофти":

    И като я види как ще спре.
    Ще натисне контрата ли?

    12:40 07.08.2026

  • 10 Защо Не е ?

    1 0 Отговор
    Завил Влака ?

    Тояа Е Бил Пиян !

    12:41 07.08.2026

  • 11 На Мара новините

    9 0 Отговор
    Разхождала се по релсите в заглавието, а в текста се казва - по съседен коловоз!?
    На Мара може да се вярва само когато преписва новини от Украйна!

    12:55 07.08.2026

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Те така и на Околчица едни се разхождаха...

    13:27 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Глупости на търкалета ! Така се казва за такава информация !!
    Машинистите / той, машиниста, мисля , че не е един/ и да са кютюк пияни - как се спира БЪРЗ влак ? Смешно е това тестване на локо-машинистите, при подобни инциденти - това се прави от ЖП органите преди качването им в локомотива !! И може да им се вярва на ЖП-ейците !!
    Влаковата композиция да не е безшумна като крайдунавски комар !? Не е чула влака, че идва, защото е била в съседен коловоз. "Съседният" коловоз ако е бил зад баира, за да не го чуе, как я е смачкал тогава влака ?? Майтап бе, Уили ?
    Марче, миличка, знаеш ли колко е разстоянието от коловоз до коловоз при успоредни линии ??

    13:36 07.08.2026

  • 15 Ми питай Мара ве

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е как така?!":

    кой знай ко и е в глъвътъпростъ

    14:17 07.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове