Влак блъсна и уби жена, разхождала се по релсите и не го чула

Бърз влак блъсна и уби жена в района на гарата в павликенското село Бутово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Инцидентът е станал около 09:00 ч. днес.
По първоначална информация жената е вървяла по съседна линия и не е чула идващия влак.
Машинистът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.
Причините за инцидента предстои да се изясняват, а по случая е започнато досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Министър Пишков
Коментиран от #6
12:10 07.08.2026
2 Сила
12:10 07.08.2026
3 Баба
12:14 07.08.2026
4 Е как така?!
То по тая логика,като се разминават влакове,по съседни линии и ще се удрят...?!?!
Коментиран от #13, #15
12:14 07.08.2026
5 шаа
12:21 07.08.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "Министър Пишков":Ама как разбраха , че не го чула?! Тя ли им каза
12:21 07.08.2026
7 Жорко
12:21 07.08.2026
8 Много кофти
Коментиран от #9
12:25 07.08.2026
9 Как спира влак
До коментар #8 от "Много кофти":И като я види как ще спре.
Ще натисне контрата ли?
12:40 07.08.2026
10 Защо Не е ?
Тояа Е Бил Пиян !
12:41 07.08.2026
11 На Мара новините
На Мара може да се вярва само когато преписва новини от Украйна!
12:55 07.08.2026
12 Факт
13:27 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шаран БГ
Машинистите / той, машиниста, мисля , че не е един/ и да са кютюк пияни - как се спира БЪРЗ влак ? Смешно е това тестване на локо-машинистите, при подобни инциденти - това се прави от ЖП органите преди качването им в локомотива !! И може да им се вярва на ЖП-ейците !!
Влаковата композиция да не е безшумна като крайдунавски комар !? Не е чула влака, че идва, защото е била в съседен коловоз. "Съседният" коловоз ако е бил зад баира, за да не го чуе, как я е смачкал тогава влака ?? Майтап бе, Уили ?
Марче, миличка, знаеш ли колко е разстоянието от коловоз до коловоз при успоредни линии ??
13:36 07.08.2026
15 Ми питай Мара ве
До коментар #4 от "Е как така?!":кой знай ко и е в глъвътъпростъ
14:17 07.08.2026