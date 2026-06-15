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18-годишна украинка загина на пешеходна пътека край Слънчев бряг

18-годишна украинка загина на пешеходна пътека край Слънчев бряг

15 Юни, 2026 22:40 1 019 21

  • блъсната-
  • украинка-
  • слънчев бряг

Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор

18-годишна украинка загина на пешеходна пътека край Слънчев бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг.

По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа.

Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор.

По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало.

Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват. Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 13 Отговор
    А защо?! Тъй като винаги знам повече, и по рано от вас, ще ви кажа:
    Украинец е убил собственик на разсадник във Варна, разчленил го е, и го е натъпкал в шахта! В Св.Влас украинците са се опитали да сложат за кмет украинец, и няколко пъти са смъквали българското знаме, и са вдигнали украинското... В...... навсякъде по морето е така...!!! Някой да ви го е поднесъл по новините?! Някое МВР и другите служби да са реагирали?! А знаят ли ?! Знаят!!!
    Сега ще се обясняват отново!!!
    А променят ли нещо?!

    Коментиран от #7, #17

    22:43 15.06.2026

  • 2 ивайломирчев

    7 11 Отговор
    Нищо и няма , преструва се!

    22:43 15.06.2026

  • 3 Сталин

    17 8 Отговор
    Това момиче ако беше на фронта в Украйна сигурно още щеше да бъде живо ,в цървул ланд никой няма шанс,джигит до джигита ,бандит до бандита

    22:44 15.06.2026

  • 4 Зебра и тапир

    16 0 Отговор
    Някой млад водач от малцинствата?

    22:44 15.06.2026

  • 5 Той я е преследвал

    12 2 Отговор
    за да му роди поне четири деца, но са му отказали спирачките...

    22:46 15.06.2026

  • 6 Оня с рикията

    9 3 Отговор
    Това ми прилича на семейна свада с фатален завършек. Също като в турските сериали.

    22:47 15.06.2026

  • 7 Полумечка

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На един от премиер министрите майка му беше съветска гражданка от Украйна, ти за селски кметове говориш.

    Коментиран от #9

    22:48 15.06.2026

  • 8 Бай Георги

    17 9 Отговор
    Всички украинци трябва да бъдат депортирани от България,големи и малки са с чувство на величие над бългрите и абсолютни нагледци.

    22:52 15.06.2026

  • 9 Пич

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Полумечка":

    Говоря или по скоро рискувам да говоря, защото цялата държава страхливо мълчи! Да говориш не е безопасно, но да се мълчи е още по опасно!!! Защото нашите "водачи" мълчат, и налагат мълчание, докато народа им бива избиван, а земята - ограбвана!!!

    Коментиран от #10

    22:55 15.06.2026

  • 10 Държавата това сме ние

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Мълчи властта.

    Проблемът е че отново социолозите не познаха и тия също ще си трайкат и лапкат

    23:00 15.06.2026

  • 11 не разбрах

    10 0 Отговор
    защо се изтъква народността на момичето. Като знаем националността й няма да ни стане по-тъжно.
    Иначе бог да я прости.

    23:02 15.06.2026

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Момчета аз също съм против Украинците. Младежа след завоя искаше да дрифтира изпусна колата Баварец и помете момичето на тротоара не на пешеходната пътека. Момичето буквално беше смазано. Случая е срещу хотела и си гледах спокойно до този момент.

    Коментиран от #14

    23:08 15.06.2026

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    Лилавокожите карат най бързо с най бързите ванове. Форд галакси, фолксваген шаран и сеат алхамбара, винаги са брадати и винаги карат с превишена скорост и винаги са най бързи.

    23:11 15.06.2026

  • 14 Ъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Нормално за русоробска държава, толкова е мозъка на новото поколение.

    23:13 15.06.2026

  • 15 Изобщо

    2 0 Отговор
    Изобщо не карал с ниска скорост, като 30км/ч например, за да убие момичето, е била над 60. Бог да я прости.

    23:15 15.06.2026

  • 16 Гост

    2 0 Отговор
    Свидетел беше му висока скоростта някъде около 100 км след завоя опит за дрифт и не успешен и на тротоара размаза горкото момиче служителка във хотела.

    23:15 15.06.2026

  • 17 ами

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    когато държавата престане да гледа на украинците като на свещенна крава, тия безобразия ще бъдат преустановени.
    От пуста политкоректност, някои не смеят да се намесеят, други са мотивирани в бездействието си по традиционния за тия ширини начин.
    Абсурда е, че наглите украинци вдигат вой до небесата само като им нпаравиш забележка и те обвиняват в дискриминационно и ксенофобско отношение. И точно в този момент се намират всякакви НПО-та да пригласят на горките бежанци, напомняйки за някакъв измислен регламент за защита.
    Като сме позволили да ни се качат на главите, трудно ще ги махнем от там, но не е невъзможно. Просто трябва да им се показва да си знаят мястото, т.е. ако не спазват законите в България екстрадация и прав им път. Но се иска държавата да си влезе в ролята. Като не може или не иска да го прави доброволно, то хората на място да изискват институциите да си вършат работата. Когато всички си мълчим и си затваряме очите, то ще се случва това, което си описал.

    23:18 15.06.2026

  • 18 ванчо михайлов

    0 2 Отговор
    Тия русофилситични уроди, дето пишете простотии - дано пукнете У некой онкодиспансер бе, м@мицата еи убита!

    23:20 15.06.2026

  • 19 Каратиста

    0 0 Отговор
    Защо умира млада жена, а не дърт комундел?

    Коментиран от #21

    23:22 15.06.2026

  • 20 604

    0 0 Отговор
    На 21 не жип ами тротинеткъ с нея дъ дрифти....изроуди

    23:23 15.06.2026

  • 21 604

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Каратиста":

    Що си проззст с петолъчкъ в челуту

    23:24 15.06.2026

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