18-годишна украинка загина на пешеходна пътека край Слънчев бряг

18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг.
По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа.
Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор.
По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало.
Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват. Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Украинец е убил собственик на разсадник във Варна, разчленил го е, и го е натъпкал в шахта! В Св.Влас украинците са се опитали да сложат за кмет украинец, и няколко пъти са смъквали българското знаме, и са вдигнали украинското... В...... навсякъде по морето е така...!!! Някой да ви го е поднесъл по новините?! Някое МВР и другите служби да са реагирали?! А знаят ли ?! Знаят!!!
Сега ще се обясняват отново!!!
А променят ли нещо?!
Коментиран от #7, #17
22:43 15.06.2026
2 ивайломирчев
22:43 15.06.2026
3 Сталин
22:44 15.06.2026
4 Зебра и тапир
22:44 15.06.2026
5 Той я е преследвал
22:46 15.06.2026
6 Оня с рикията
22:47 15.06.2026
7 Полумечка
До коментар #1 от "Пич":На един от премиер министрите майка му беше съветска гражданка от Украйна, ти за селски кметове говориш.
Коментиран от #9
22:48 15.06.2026
8 Бай Георги
22:52 15.06.2026
9 Пич
До коментар #7 от "Полумечка":Говоря или по скоро рискувам да говоря, защото цялата държава страхливо мълчи! Да говориш не е безопасно, но да се мълчи е още по опасно!!! Защото нашите "водачи" мълчат, и налагат мълчание, докато народа им бива избиван, а земята - ограбвана!!!
Коментиран от #10
22:55 15.06.2026
10 Държавата това сме ние
До коментар #9 от "Пич":Мълчи властта.
Проблемът е че отново социолозите не познаха и тия също ще си трайкат и лапкат
23:00 15.06.2026
11 не разбрах
Иначе бог да я прости.
23:02 15.06.2026
12 Гост
Коментиран от #14
23:08 15.06.2026
13 Гост
23:11 15.06.2026
14 Ъъъъ
До коментар #12 от "Гост":Нормално за русоробска държава, толкова е мозъка на новото поколение.
23:13 15.06.2026
15 Изобщо
23:15 15.06.2026
16 Гост
23:15 15.06.2026
17 ами
До коментар #1 от "Пич":когато държавата престане да гледа на украинците като на свещенна крава, тия безобразия ще бъдат преустановени.
От пуста политкоректност, някои не смеят да се намесеят, други са мотивирани в бездействието си по традиционния за тия ширини начин.
Абсурда е, че наглите украинци вдигат вой до небесата само като им нпаравиш забележка и те обвиняват в дискриминационно и ксенофобско отношение. И точно в този момент се намират всякакви НПО-та да пригласят на горките бежанци, напомняйки за някакъв измислен регламент за защита.
Като сме позволили да ни се качат на главите, трудно ще ги махнем от там, но не е невъзможно. Просто трябва да им се показва да си знаят мястото, т.е. ако не спазват законите в България екстрадация и прав им път. Но се иска държавата да си влезе в ролята. Като не може или не иска да го прави доброволно, то хората на място да изискват институциите да си вършат работата. Когато всички си мълчим и си затваряме очите, то ще се случва това, което си описал.
23:18 15.06.2026
18 ванчо михайлов
23:20 15.06.2026
19 Каратиста
Коментиран от #21
23:22 15.06.2026
20 604
23:23 15.06.2026
21 604
До коментар #19 от "Каратиста":Що си проззст с петолъчкъ в челуту
23:24 15.06.2026