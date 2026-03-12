Шофьор блъсна бебешка количка на пешеходна пътека в Самоков, детето пострада

9-месечно бебе пострада, след като автомобил блъсна бебешка количка на пешеходна пътека в Самоков.

Детето е настанено в болница с политравма, но без опасност за живота, съобщиха от полицията.

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 18.20 часа вчера в Районното управление в Самоков.

Произшествието е станало на ул. „Вардар“.

При пристигането на място е установено, че автомобил е блъснал пресичаща на пешеходната пътека бебешка количка, бутана от майката.

При удара кошът на количката се е отделил, а намиращото се в него бебе е паднало на асфалта.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от проверките са отрицателни.

Пострадалото момченце е транспортирано в болница и е настанено за лечение с политравма.

По случая е започнато разследване.