Шофьор блъсна бебешка количка на пешеходна пътека в Самоков, детето пострада

12 Март, 2026 11:40 582 5

  • блъсната-
  • бебешка количка-
  • самоков

Детето е настанено в болница с политравма, но без опасност за живота

Шофьор блъсна бебешка количка на пешеходна пътека в Самоков, детето пострада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

9-месечно бебе пострада, след като автомобил блъсна бебешка количка на пешеходна пътека в Самоков.

Детето е настанено в болница с политравма, но без опасност за живота, съобщиха от полицията.

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 18.20 часа вчера в Районното управление в Самоков.

Произшествието е станало на ул. „Вардар“.

При пристигането на място е установено, че автомобил е блъснал пресичаща на пешеходната пътека бебешка количка, бутана от майката.

При удара кошът на количката се е отделил, а намиращото се в него бебе е паднало на асфалта.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от проверките са отрицателни.

Пострадалото момченце е транспортирано в болница и е настанено за лечение с политравма.

По случая е започнато разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор
    Случи ми се на мен, наскоро. Една както си говореше с някаква друга на тротоара, изведнъж обърна количката и хукна по пешеходната пътека. Как се спира 2.5 тона джип, няма да ви казвам. Скочих на педалите АБСа задейства и слава на Господа, джипът някак спря преди пътеката. Ако не бях успял да спра, бебето ставаше на лепенка върху асфалта. Зарязах всичко, и отидох в най-близката църква и запалих свещ.

    11:49 12.03.2026

  • 3 ПРОГРЕСИВЕН КИНО РЕЖИСЬОР

    2 0 Отговор
    УЖАС
    ТОВА КАТО ВЪВ ФИЛМА
    БРОНЕНОСЕЦА ПАТЬОМКИН....

    11:50 12.03.2026

  • 4 мамник

    3 0 Отговор
    А мамата къде е гледала във телефона ли? Ежедневно са ми пред очите такива кухи лейки!

    12:06 12.03.2026

  • 5 Пенсионерка

    1 0 Отговор
    Горкият шофьор! Ще го разкарват по следствия, защото някаква мама е гледала нещо много интересно в телефона! Днешните мами неглижират опасностите на пътя. Като гледам по спирките, как малки деца са оставени самостоятелно да тичат насам-натам ме хваща страх. Дете е това, изведнъж може да слезе на платното. Да пази Господ! А колкото до статията-главно действащо лице, бебешка количка пресича на пешеходна пътека…И все пак накрая пояснение-бутана от майка! Младите списващи не са ли учили как се пише изложение някакво. Личи, че не са развивали теми на “класно” по литература, а са попълвали тест….

    12:17 12.03.2026

