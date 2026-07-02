Жена почина след удар от кола в Кнежа

77-годишна пешеходка почина след удар от кола в Кнежа, съобщиха от полицията.
58-годишен шофьор е блъснал жената на 1 юли. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица „Димитър Бутански“.
Пострадалата жена е транспортирана от екип на Спешна медицинска помош, но е починала в линейката.
Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #3, #5
14:34 02.07.2026
3 сельо от село
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Прочети чл. 20 от ЗДП.
Коментиран от #4
14:55 02.07.2026
4 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "сельо от село":хубаво е и селяните да четете закона - прочети член 32!!!
за щастие законодателя все пак прояви малко разум и съобрази, че ЗДВП не отменя физичните закони...
може да прочетеш и член 113 и 114 щото подозирам, че не си стигал до там, а закона беше пак променен наскоро.
15:19 02.07.2026
5 мишок чети преди плямпаш глупости
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Инцидентът е станал на пешеходна пътека
пенсионерите ти виновни смешко
15:21 02.07.2026
6 Цвете
15:28 02.07.2026