Жена почина след удар от кола в Кнежа

77-годишна пешеходка почина след удар от кола в Кнежа, съобщиха от полицията.

58-годишен шофьор е блъснал жената на 1 юли. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица „Димитър Бутански“.

Пострадалата жена е транспортирана от екип на Спешна медицинска помош, но е починала в линейката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата.