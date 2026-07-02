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Жена почина след удар от кола в Кнежа

Жена почина след удар от кола в Кнежа

2 Юли, 2026 14:24 840 6

  • загинала-
  • пешеходка-
  • кнежа

58-годишен шофьор е блъснал жената на 1 юли. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица „Димитър Бутански“

Жена почина след удар от кола в Кнежа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

77-годишна пешеходка почина след удар от кола в Кнежа, съобщиха от полицията.

58-годишен шофьор е блъснал жената на 1 юли. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица „Димитър Бутански“.

Пострадалата жена е транспортирана от екип на Спешна медицинска помош, но е починала в линейката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. За случая е сезирана прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 6 Отговор
    Бог да я прости... но не знаем подробности - пенсиите са като камикадзета, малките деца са по-предпазливи като пресичат, а закона изисква от пешеходците редица неща. Неща, за които те не знаят щото не са чели закона и щото медиите мълчат за това

    Коментиран от #3, #5

    14:34 02.07.2026

  • 3 сельо от село

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Прочети чл. 20 от ЗДП.

    Коментиран от #4

    14:55 02.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сельо от село":

    хубаво е и селяните да четете закона - прочети член 32!!!

    за щастие законодателя все пак прояви малко разум и съобрази, че ЗДВП не отменя физичните закони...

    може да прочетеш и член 113 и 114 щото подозирам, че не си стигал до там, а закона беше пак променен наскоро.

    15:19 02.07.2026

  • 5 мишок чети преди плямпаш глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Инцидентът е станал на пешеходна пътека

    пенсионерите ти виновни смешко

    15:21 02.07.2026

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    ОТНОВО НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА? НЕЗНАМ, КАК МОГАТ ВЕЧЕ ОРГАНИТЕ НА РЕДА ДА СЕ СПРАВЯТ С НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ШОФЬОРИ? ОТНЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗАВИНАГИ. ДРУГОТО СЕ ИЗЧЕРПИ.🚔🚔🚔

    15:28 02.07.2026

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