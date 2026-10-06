Проф. Коларова: Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това

Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това. В рамките на този инцидент ситуацията е много деликатна и аз не виждам как на КСНС ще се постигне такъв консенсус. "Възраждане" ще защитават проруските си тези, а ГЕРБ и ПП-ДБ проевропейските. Не знам ДПС къде ще се позиционират. Всичко това ще рефлектира върху правителството и президента Йотова. За мен те утре отново ще заемат една разкрачена позиция. Утре трябва да наблюдаваме две неща. Първото е ще бъде ли приета обща декларация и второто е какво ще говорят политическите сили след КСНС.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS проф. Румяна Коларова, която предстоящото утре заседание на КСНС и президентските избори, цитирана от novini.bg.

"Вече е ясно, че ще има балотаж на президентските избори. За мен на този балотаж по-скоро Йотова ще привлече повече гласове, защото не си представям избирателите на "Възраждане" да гласуват за Гюров. Армията от негласуващи ще има значение, ако избирателната активност е висока. За мен няма да има висока избирателна активност, а като гледам и случващото се тя ще пада още. Няма интрига на президентските избори. Няма как "Възраждане" да излезе на второ място или Йотова да се срине от първото място. Интригата е как тези избори ще се отразят на политическите партии чисто електорално. Ясно е, че ГЕРБ допусна грешка като не издигна кандидат. Борисов го направи, защото беше наясно, че ако издигне кандидат, всички ще играят срещу него", каза още тя.