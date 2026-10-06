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Проф. Коларова: Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това

Проф. Коларова: Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това

6 Октомври, 2026 18:48 430 21

  • румяна коларова-
  • кснс-
  • политически консенсус-
  • нужда

В рамките на този инцидент ситуацията е много деликатна и аз не виждам как на КСНС ще се постигне такъв консенсус, коментира още Румяна Коларова 

Проф. Коларова: Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това. В рамките на този инцидент ситуацията е много деликатна и аз не виждам как на КСНС ще се постигне такъв консенсус. "Възраждане" ще защитават проруските си тези, а ГЕРБ и ПП-ДБ проевропейските. Не знам ДПС къде ще се позиционират. Всичко това ще рефлектира върху правителството и президента Йотова. За мен те утре отново ще заемат една разкрачена позиция. Утре трябва да наблюдаваме две неща. Първото е ще бъде ли приета обща декларация и второто е какво ще говорят политическите сили след КСНС.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS проф. Румяна Коларова, която предстоящото утре заседание на КСНС и президентските избори, цитирана от novini.bg.
"Вече е ясно, че ще има балотаж на президентските избори. За мен на този балотаж по-скоро Йотова ще привлече повече гласове, защото не си представям избирателите на "Възраждане" да гласуват за Гюров. Армията от негласуващи ще има значение, ако избирателната активност е висока. За мен няма да има висока избирателна активност, а като гледам и случващото се тя ще пада още. Няма интрига на президентските избори. Няма как "Възраждане" да излезе на второ място или Йотова да се срине от първото място. Интригата е как тези избори ще се отразят на политическите партии чисто електорално. Ясно е, че ГЕРБ допусна грешка като не издигна кандидат. Борисов го направи, защото беше наясно, че ако издигне кандидат, всички ще играят срещу него", каза още тя.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    14 0 Отговор
    и червената баба Каруцарова се яви !

    18:53 06.10.2026

  • 2 Имаме нужда

    13 0 Отговор
    Да те виждаме и чуваме колкото е възможно по малко. От кукувици нямаме нужда.

    18:53 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    6 2 Отговор
    Тая баба ни жива ни умрела, прогнози дава. Бабо - за еврашисти като Йотова и Гюров ше гласуват само шепа заблудени слабоумни индивиди. Не подценявай българите.

    18:56 06.10.2026

  • 9 Питам

    7 2 Отговор
    Тази баба няма ли мъж да я запре? Няма ли внуци да ги дундурка, че все в сюблимни моменти я изтипосвате на телевизора да ръси акъл?

    18:58 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    5 1 Отговор
    Да обявим война на Русия!

    19:04 06.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    НА КСНС
    СЕ НАДЯВАМ НЯКОЙ ДА ПОВДИГНЕ ВЪПРОСА
    ЗА УКРАИНСКИТЕ ОПГ
    В БЪЛГАРИЯ:)

    19:06 06.10.2026

  • 15 Фили

    0 0 Отговор
    срещу фоби...

    19:08 06.10.2026

  • 16 То е само

    0 0 Отговор
    за предизборна кампания,на един(а) кандидат(ка)!

    19:10 06.10.2026

  • 17 Чунчо

    3 0 Отговор
    Селската даскалица се изходи .

    19:11 06.10.2026

  • 18 Внучката

    3 0 Отговор
    на Коларов!

    19:11 06.10.2026

  • 19 ПСЕВДО ПРОФЕСОР КОЛАРОВА

    1 0 Отговор
    ГЕРБ подлога.

    19:20 06.10.2026

  • 20 Знаем

    0 1 Отговор
    дроновете са руски, защото Украина е Русия !

    19:20 06.10.2026

  • 21 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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