Опозицията поиска спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради поредицата от инциденти с търговски кораби в Черно море. От „Да, България“ настояха и премиерът да бъде изслушан в Народното събрание, а от „Продължаваме промяната“ призоваха президента Илияна Йотова да свика съвета.

„Премиерът спешно трябва да дойде на изслушване в Народното събрание, още по-спешно да бъде свикан КСНС“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. По думите му продължава да няма отговор кой стои зад атаките и какви мерки предприема държавата.

Нови инциденти край българския бряг

Повод за политическите реакции стана потъването на газовоза GAS HUSKY на 17 ноември в българската изключителна икономическа зона. Корабът е плавал под либерийски флаг от Александрия към румънското пристанище Мидия. Всички 19 души от екипажа са били спасени.

Според Асошиейтед прес официално потвърждение, че газовозът е бил поразен от дронове, все още няма. Агенцията посочва, че корабът е потънал на около 50 морски мили от българския бряг и че инцидентът е вторият с потънал търговски кораб край България в рамките на два дни.

На 16 ноември в същата морска зона потъна друг търговски кораб. И неговият екипаж беше спасен. През октомври край бреговете на България и Румъния са били поразени девет товарни кораба и танкери, съобщава Асошиейтед прес.

Искане за позиция от властта

Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“ заяви, че атаките с дронове продължават въпреки направените по-рано политически уверения, че ще бъдат прекратени. Той посочи потъването на газовоза като знак за ескалация на риска за корабоплаването в Черно море.

Бойко Борисов също коментира поредицата от инциденти. Той заяви, че трябва да стане ясно кои са нападателите и използва ироничен тон, като каза, че „вече със сигурност в дълбините на Черно море има газ“.

До публикуването на информацията управляващите не са обявили публичен отговор на искането за спешен КСНС и парламентарно изслушване на премиера. В комисията по отбрана беше предвидено изслушване на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, mediapool.bg