Президентът Илияна Йотова заяви, че не планира ново свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради атаките и инцидентите с търговски кораби в Черно море. Решението идва на фона на нови случаи в българската изключителна икономическа зона и настояване от страна на опозицията за спешно заседание.

ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ поискаха президентът да свика КСНС, след като на 17 ноември потъна газовозът GAS HUSKY. Всичките 19 души от екипажа бяха спасени. Ден по-рано корабът BETUL 8 също потъна след сигнал за атака с дронове, като 12-членният му екипаж беше евакуиран.

Още новини от Украйна

Опозицията настоява за ново заседание

От „Демократична България“ заявиха, че на предишния КСНС са били поети ангажименти, но според формацията не са последвали достатъчно действия. От ПП призоваха Йотова да се върне в България и да свика съвета, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също настоя за заседание по темата.

„Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби. За съжаление, в България управляващите все още търсят първия потънал кораб“, заяви депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, цитиран от БНТ.

Военният министър Димитър Стоянов заяви, че към момента не вижда съществена разлика спрямо ситуацията отпреди месец, когато беше проведено заседание на КСНС. „Решението да се свика Консултативен съвет е в правомощията на президентската институция. Към момента аз не виждам някаква съществена нужда и разлика от това, което беше преди един месец“, каза Стоянов.

Какво реши предишният КСНС

Предишното заседание беше свикано на 7 октомври заради рисковете пред морската сигурност и критичната инфраструктура на България. След него Йотова обяви, че съветът осъжда ударите срещу търговски кораби и настоява за проверка, която да установи извършителите.

Сред обсъжданите мерки бяха координация с Румъния и Турция, засилване на функциите на центровете за морска сигурност и по-добро използване на европейските системи за наблюдение. Йотова заяви, че България ще изпрати дипломатическа нота, ако бъдат установени доказателства за произхода на дроновете.

По думите на Стоянов разследването трябва да установи откъде идват безекипажните апарати. Той посочи, че снимките на дроновете са изпратени на съюзниците и партньорите на България, но към момента няма получен отговор. Министерството на отбраната не е разследващ орган, подчерта министърът.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, dnes.dir.bg