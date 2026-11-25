Политическата криза във Варна около прекратяването на мандата на Благомир Коцев показва завръщане на местен клиентелизъм, който не е бил толкова видим от 2009 г. насам. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова.

„Като че ли на местно ниво се завръща нещо, на което бяхме свидетели през 2009 г., когато националните партии не бяха представени толкова на местно равнище“, каза Коларова. По думите ѝ става дума за местен клиентелизъм, който „във Варна винаги е имал осезаемо присъствие“.

Кризата около кметския мандат

Коментарът е на фона на решението на Общинската избирателна комисия във Варна от 23 ноември да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и да анулира удостоверението му за избран кмет. За решението са гласували 20 от общо 27 членове на комисията, а предложението да не бъдат установявани нарушения е получило шест гласа.

Адвокатите на Коцев обявиха, че ще оспорят решението пред Административния съд във Варна. Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков заяви, че след гласуването членове на комисията са получили заплахи, но отхвърли твърденията за оказан натиск върху комисията.

„Бизнес партии“ и въпросът за ОИК

Проф. Светослав Малинов определи явлението, за което говори Коларова, като модел на „бизнес партии“. Според него подобен тип политическо влияние е бил особено разпространен преди около десетилетие, най-вече по Черноморието.

„Добрата новина е, че партийните централи се разграничиха от тези действия спрямо Благомир Коцев“, заяви Малинов. Той посочи и друг въпрос, който според него казусът във Варна поставя за първи път с такава острота – защо членовете на общинските избирателни комисии, избрани от партийните централи, не могат да бъдат отзовавани.

Александър Сиди от ВМРО също постави акцент върху начина, по който се формират комисиите. Той подчерта, че членовете на ОИК са избрани от партиите, и призова за смяната им, както и за законодателни промени.

Решението за мандата на Коцев все още не е окончателно, тъй като подлежи на съдебен контрол. Междувременно политическите реакции продължават, а спорът излезе извън рамките на конкретната процедура и се превърна в дебат за влиянието на партиите и местния бизнес върху управлението на Варна.

Източници: novini.bg, nova.bg