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Коларова: Йотова разчита на партийна мобилизация
  Тема: Избори

Коларова: Йотова разчита на партийна мобилизация

28 Октомври, 2026 18:45 621 16

  • румяна коларова-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • предизборен дебат

Според политолога за Андрей Гюров решаващо ще бъде личното му представяне в дебата. Тя коментира и възможната подкрепа от ГЕРБ и ДПС

Коларова: Йотова разчита на партийна мобилизация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партийната мобилизация ще бъде основният фактор за избирателите на Илияна Йотова, докато при Андрей Гюров по-голямо значение ще има личното му представяне. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Коларова очаква дебатът между двамата кандидати да не се превърне в сблъсък с компромати. „В дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров няма да има компромати. Това, което е важно за дискусията, е самото присъствие на кандидатите“, каза тя.

Според политолога загуба на Йотова би дестабилизирала управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“. Тя посочи, че кандидатката вече има проблеми, които не са свързани единствено с правителството.

По думите на Коларова в предизборната кампания е направен опит Йотова и Гюров да бъдат представени като единствените възможни кандидати. Тя определи като решаващ въпроса доколко избирателите ще бъдат мобилизирани около Йотова, а не само дали Гюров ще разшири подкрепата си.

Коментар за ГЕРБ и ДПС

Политологът анализира и възможността ГЕРБ и ДПС да подкрепят някого от двамата кандидати. Според нея подкрепа от ДПС за Йотова или Гюров би имала негативен ефект върху съответния кандидат.

Коларова определи ситуацията с ГЕРБ като по-сложна. Тя заяви, че евентуална подкрепа за Гюров може да бъде интерпретирана от Ивайло Мирчев и Асен Василев като опит за унищожаване на ГЕРБ.

В анализа си тя припомни, че „Възраждане“ вече е дала подкрепа за Илияна Йотова.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 4 Отговор
    Някой още си играят на политика и мазохизъм и не виждат френския пушек който скоро ще стане огън..! Жалки алчни глупаци..!

    18:48 28.10.2026

  • 2 Реалист

    9 5 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    Върнаха yбийствата от 90-те.
    Сега лъжат, че някой щял да праща войници на фронта, без да се усещат, че само Радев има тази възможност.
    ...
    за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !

    18:48 28.10.2026

  • 3 🦄🌈🍭

    7 1 Отговор
    Дава пари за заключени статии, а Гюров не ви дава пари, затова е тази цензура.

    18:49 28.10.2026

  • 4 Другари,

    6 1 Отговор
    Единственото ни спасение да се влеем в страната на Съветите, е другарката Йотова.
    Нашата мечта от коле е 16-та - Заддунайская.
    Там ще пребъдем, благодарение на нашата славна комунистическа партия !!!

    18:54 28.10.2026

  • 5 Фейк - либераст

    5 2 Отговор
    АУУУУ! Олекна ми! Баба Коларова ми просвети очите, душата и ръката! Но още плача за Гого папионката и Жоро тръбата! МЪКА, МЪКА!

    Коментиран от #6

    18:54 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малееееее,

    6 3 Отговор
    Телевизии,сайтове,каналите на МС скочили да агитират за Йотова.Тя сега от коя партия е?От БСП,наследник на БКП или другите наследници на БКП- ПБ?

    Коментиран от #16

    19:00 28.10.2026

  • 8 Чия точно

    4 0 Отговор
    И на коя партия точно? Защото нещо сметките криви. - 900000 .

    Коментиран от #10

    19:01 28.10.2026

  • 9 Хааха

    2 1 Отговор
    Мухлата Коларова, болшевишка и комунистка

    19:03 28.10.2026

  • 10 Безпартие

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чия точно":

    Като изполващ фалшиви числа, винаги ще са ти криви и сметките.

    19:04 28.10.2026

  • 11 Другарко

    4 2 Отговор
    Дрона е Геран. Екипажа е украински.
    Слава богу, че няма доказателства.

    19:14 28.10.2026

  • 12 Цар Борис

    4 4 Отговор
    Чао чао другарко Йотовна

    19:22 28.10.2026

  • 13 Не е виновна

    4 3 Отговор
    Йотовица не е виновна. Виновни са бкп и пб, че я излъгаха за това, че е годна за президент, докато валят дронове. А можеше да си гледа мъжа.

    19:23 28.10.2026

  • 14 Стара чанта

    2 1 Отговор
    Къде е списъка с другите бъдещи
    ,,тежко болни" нарко пласьори,които ще са помилвани.. ?

    19:31 28.10.2026

  • 15 Герберастка

    2 0 Отговор
    та коларова от стар комунистки род,пребоядисала се многократно,отново греши!Всички нормални българи/ разбирай русофили/ ще гласуват за нея,без значение на коя партия симпатизират! Просто недоразумението гюров не е за този пост,и няма да го получи!

    19:33 28.10.2026

  • 16 Малиииййй

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Малееееее,":

    ти да не гледаш руска телевизия?! Щото по"българските" реклама се прави само на гюров!

    19:36 28.10.2026

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