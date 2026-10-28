Коларова: Йотова разчита на партийна мобилизация

Партийната мобилизация ще бъде основният фактор за избирателите на Илияна Йотова, докато при Андрей Гюров по-голямо значение ще има личното му представяне. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Коларова очаква дебатът между двамата кандидати да не се превърне в сблъсък с компромати. „В дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров няма да има компромати. Това, което е важно за дискусията, е самото присъствие на кандидатите“, каза тя.

Според политолога загуба на Йотова би дестабилизирала управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“. Тя посочи, че кандидатката вече има проблеми, които не са свързани единствено с правителството.

По думите на Коларова в предизборната кампания е направен опит Йотова и Гюров да бъдат представени като единствените възможни кандидати. Тя определи като решаващ въпроса доколко избирателите ще бъдат мобилизирани около Йотова, а не само дали Гюров ще разшири подкрепата си.

Коментар за ГЕРБ и ДПС

Политологът анализира и възможността ГЕРБ и ДПС да подкрепят някого от двамата кандидати. Според нея подкрепа от ДПС за Йотова или Гюров би имала негативен ефект върху съответния кандидат.

Коларова определи ситуацията с ГЕРБ като по-сложна. Тя заяви, че евентуална подкрепа за Гюров може да бъде интерпретирана от Ивайло Мирчев и Асен Василев като опит за унищожаване на ГЕРБ.

В анализа си тя припомни, че „Възраждане“ вече е дала подкрепа за Илияна Йотова.

Източници: nova.bg