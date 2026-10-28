Коларова: Йотова разчита на партийна мобилизация

Партийната мобилизация ще бъде основният фактор за избирателите на Илияна Йотова, докато при Андрей Гюров по-голямо значение ще има личното му представяне. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Коларова очаква дебатът между двамата кандидати да не се превърне в сблъсък с компромати. „В дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров няма да има компромати. Това, което е важно за дискусията, е самото присъствие на кандидатите“, каза тя.
Според политолога загуба на Йотова би дестабилизирала управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“. Тя посочи, че кандидатката вече има проблеми, които не са свързани единствено с правителството.
По думите на Коларова в предизборната кампания е направен опит Йотова и Гюров да бъдат представени като единствените възможни кандидати. Тя определи като решаващ въпроса доколко избирателите ще бъдат мобилизирани около Йотова, а не само дали Гюров ще разшири подкрепата си.
Коментар за ГЕРБ и ДПС
Политологът анализира и възможността ГЕРБ и ДПС да подкрепят някого от двамата кандидати. Според нея подкрепа от ДПС за Йотова или Гюров би имала негативен ефект върху съответния кандидат.
Коларова определи ситуацията с ГЕРБ като по-сложна. Тя заяви, че евентуална подкрепа за Гюров може да бъде интерпретирана от Ивайло Мирчев и Асен Василев като опит за унищожаване на ГЕРБ.
В анализа си тя припомни, че „Възраждане“ вече е дала подкрепа за Илияна Йотова.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
18:48 28.10.2026
2 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
Върнаха yбийствата от 90-те.
Сега лъжат, че някой щял да праща войници на фронта, без да се усещат, че само Радев има тази възможност.
...
за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !
18:48 28.10.2026
3 🦄🌈🍭
18:49 28.10.2026
4 Другари,
Нашата мечта от коле е 16-та - Заддунайская.
Там ще пребъдем, благодарение на нашата славна комунистическа партия !!!
18:54 28.10.2026
5 Фейк - либераст
Коментиран от #6
18:54 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Малееееее,
Коментиран от #16
19:00 28.10.2026
8 Чия точно
Коментиран от #10
19:01 28.10.2026
9 Хааха
19:03 28.10.2026
10 Безпартие
До коментар #8 от "Чия точно":Като изполващ фалшиви числа, винаги ще са ти криви и сметките.
19:04 28.10.2026
11 Другарко
Слава богу, че няма доказателства.
19:14 28.10.2026
12 Цар Борис
19:22 28.10.2026
13 Не е виновна
19:23 28.10.2026
14 Стара чанта
,,тежко болни" нарко пласьори,които ще са помилвани.. ?
19:31 28.10.2026
15 Герберастка
19:33 28.10.2026
16 Малиииййй
До коментар #7 от "Малееееее,":ти да не гледаш руска телевизия?! Щото по"българските" реклама се прави само на гюров!
19:36 28.10.2026