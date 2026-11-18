Ивайло Мирчев от „Да, България“ поиска премиерът спешно да се яви в Народното събрание заради потъналите кораби в Черно море. Депутатът настоя и за незабавно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат обсъдени рисковете за България и безопасността на корабоплаването.

„Потъват кораби и все още никой не знае как потъват тези кораби“, заяви Мирчев в кулоарите на парламента. По думите му два месеца след потъването на първия кораб все още няма яснота кой стои зад инцидента.

Мирчев иска отговори от правителството

Мирчев упрекна премиера, че прави пиар от Министерския съвет, въпреки поетото обещание, че няма да се крие от Народното събрание. Според депутата въпросите около сигурността в Черно море изискват политическа реакция и публична информация от изпълнителната власт.

Той се позова и на изказване на турския външен министър, според когото България и Румъния са изправени пред сериозен проблем в Черно море. Мирчев заяви още, че Русия е признала, че ще продължи атаките в района. Това твърдение не е придружено от допълнителни подробности в изявлението му.

Поредицата от инциденти с кораби

Искането на „Да, България“ идва след два инцидента с търговски кораби в рамките на около 24 часа. На 16 ноември товарен кораб потъна в българската изключителна икономическа зона, а на 17 ноември танкерът „Гас Хъски“ потъна край българския бряг. Екипажите на плавателните съдове бяха евакуирани.

Американската агенция Асошиейтед прес определи потъването на „Гас Хъски“ като част от поредица инциденти с търговски кораби в западната част на Черно море. Причините за отделните случаи и отговорността за тях трябва да бъдат установени от компетентните институции.

Междувременно Божидар Божанов заяви, че формацията продължава да настоява за пренаписване на бюджета и за оставката на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. От „Да, България“ настояват темата за сигурността в Черно море да бъде разгледана заедно с действията на институциите и защитата на търговското корабоплаване.

Източници: novini.bg, apnews.com, nova.bg