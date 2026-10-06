Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана

Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване. Това обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, цитиран от БТА. Той поздрави капитана и екипажа на българския кораб „Диоскурсия“, които по думите му са действали адекватно и са спасили 18 моряци.
В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т.нар. авариен буй на моторния кораб „Алфа Уатан“. В 3:05 часа моторният кораб „Диоскурсия“ наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба „Алфа Уатан“. Морският спасителен координационен център осъществява радиовръзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба „Алфа Уатан“ и последващо потъване, посочи Ефтимов.
В непрекъснат контакт сме с оперативните структури на НАТО във връзка с инцидента. За да има яснота за типа дрон, трябва да видя останките, каза той. По думите му нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение и противодронна защита.
Логиката ни беше да се приближим бързо до пострадалия кораб. Правомощията на българските ВМС се простират в териториалното море, което се простира на 12 мили от границата, която се измерва и в прилежаща зона, където можем да оказваме съдействие на органите. В изключителната икономическа зона военновъздушните сили се включват в националния план за търсене и спасяване, каза Емил Ефтимов.
По думите му задействането на самолет Су-25 е било най-бързият начин да се осигури наблюдение в района. Той откри горящия кораб, видя спасителните плотове от потъналия кораб и чрез него придобихме първоначална информация, след което насочихме два хеликоптера „Кугър“, допълни началникът на отбраната.
На въпрос каква е възможността за защита от дронове на българските въоръжени въздушни и морски сили, Ефтимов отговори, че както дроновете, така и системите за противодронна защита са в развитие. „Работим по проекти по механизма SAFE, където очакваме да придобием около 20 системи. Работим и по проект за противовъздушна отбрана, като допълнително ще придобием системи за противодронна защита на тези системи. Участваме във всички инициативи на НАТО и ЕС“, отбеляза той.
Според него най-ефективното средство за евентуална защита е радар с подходяща резолюция и средство за кинетично въздействие.
Ефтимов посочи, че е логично да усилим наблюдението в морско направление и средствата за евентуална защита. И сега имаме средства, но обстановката се променя, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хазарите русия
България е плацдарм за руското влияние на Балканите и по-конкретно към Гърция и Сърбия. Думи на ген. Леонид Решетников, считан за кръстника на Румен Радев
Коментиран от #12, #17
20:36 06.10.2026
2 Боздуган
Коментиран от #24
20:36 06.10.2026
3 А бе
Коментиран от #5
20:38 06.10.2026
4 Зевзек
20:38 06.10.2026
5 как на какво
До коментар #3 от "А бе":на хранилка?
Коментиран от #9
20:38 06.10.2026
6 Гробар
20:39 06.10.2026
7 Пич
Дроновете били руски!
Дроновете били украински!
Единият кораб превозвал оръжие ( може и да не е спекулация)...
А всъщност, може и да е провокация, и дроновете да са удар от трети страни ( САЩ, Англия - също спекулирам).....
Може да се говори ясно, само ако има доказателства!!! Иначе само се политизира с лъжи!!!
20:39 06.10.2026
8 Спецназ тихана
Коментиран от #19
20:39 06.10.2026
9 А бе
До коментар #5 от "как на какво":Така де. Ние вече и рибарски лодки нямаме, ама си имаме адмирал.
20:40 06.10.2026
10 Тодор Колев
20:40 06.10.2026
11 Гробар
20:41 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Интересно
20:42 06.10.2026
14 666®
20:43 06.10.2026
15 Даа⁷
20:44 06.10.2026
16 ШЕФА
20:44 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 голям специалист
20:46 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Точка
20:54 06.10.2026
24 кноико
До коментар #2 от "Боздуган":Оглеждат се за самолет на които да се хванат за колесарите и да избягат от руския ритник. Афганистанците бият, Иран и той бие, но бате от Русия рита здраво. Оглеждат се как да избягат за да не ги наритат.
20:55 06.10.2026
25 Нормално
20:55 06.10.2026
26 разбор
Коментиран от #32
20:55 06.10.2026
27 Аз ли съм тъпа
Под чий флаг са плавали тези кораби?
Как така до сега не са установили, какво са пренасяли?
Екпажът са турскоговорящи, ама не се знае изчезналите какви са?
Радев ни ВЪВЛЕЧЕ ВЪВ ВОЙНАТА! А Йотова е парцалеса и за санитарка не става!
20:57 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Между украйна и Русия има война
21:00 06.10.2026
30 Сатана Z
21:00 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мяу
До коментар #26 от "разбор":Или надводен украински фронт,вероятността е 99%
21:02 06.10.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
СПОРЕД ВОЕННИТЕ ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
......
А ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТОВАРА ЕСТЕСТВЕНО СА ПОТЪНАЛИ :)
21:04 06.10.2026
34 Горски
21:05 06.10.2026