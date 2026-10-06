Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана

Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване. Това обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, цитиран от БТА. Той поздрави капитана и екипажа на българския кораб „Диоскурсия“, които по думите му са действали адекватно и са спасили 18 моряци.

В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т.нар. авариен буй на моторния кораб „Алфа Уатан“. В 3:05 часа моторният кораб „Диоскурсия“ наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба „Алфа Уатан“. Морският спасителен координационен център осъществява радиовръзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба „Алфа Уатан“ и последващо потъване, посочи Ефтимов.

В непрекъснат контакт сме с оперативните структури на НАТО във връзка с инцидента. За да има яснота за типа дрон, трябва да видя останките, каза той. По думите му нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение и противодронна защита.

Логиката ни беше да се приближим бързо до пострадалия кораб. Правомощията на българските ВМС се простират в териториалното море, което се простира на 12 мили от границата, която се измерва и в прилежаща зона, където можем да оказваме съдействие на органите. В изключителната икономическа зона военновъздушните сили се включват в националния план за търсене и спасяване, каза Емил Ефтимов.

По думите му задействането на самолет Су-25 е било най-бързият начин да се осигури наблюдение в района. Той откри горящия кораб, видя спасителните плотове от потъналия кораб и чрез него придобихме първоначална информация, след което насочихме два хеликоптера „Кугър“, допълни началникът на отбраната.

На въпрос каква е възможността за защита от дронове на българските въоръжени въздушни и морски сили, Ефтимов отговори, че както дроновете, така и системите за противодронна защита са в развитие. „Работим по проекти по механизма SAFE, където очакваме да придобием около 20 системи. Работим и по проект за противовъздушна отбрана, като допълнително ще придобием системи за противодронна защита на тези системи. Участваме във всички инициативи на НАТО и ЕС“, отбеляза той.

Според него най-ефективното средство за евентуална защита е радар с подходяща резолюция и средство за кинетично въздействие.

Ефтимов посочи, че е логично да усилим наблюдението в морско направление и средствата за евентуална защита. И сега имаме средства, но обстановката се променя, коментира той.