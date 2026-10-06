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Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана

Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана

6 Октомври, 2026 20:30 1 051 34

  • адмирал емил ефтимов-
  • потънал кораб-
  • 3 минути-
  • реакция-
  • атака

В непрекъснат контакт сме с оперативните структури на НАТО във връзка с инцидента. За да има яснота за типа дрон, трябва да видя останките, каза още началникът на отбраната. По думите му нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение и противодронна защита.

Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване. Това обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, цитиран от БТА. Той поздрави капитана и екипажа на българския кораб „Диоскурсия“, които по думите му са действали адекватно и са спасили 18 моряци.

В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т.нар. авариен буй на моторния кораб „Алфа Уатан“. В 3:05 часа моторният кораб „Диоскурсия“ наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба „Алфа Уатан“. Морският спасителен координационен център осъществява радиовръзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба „Алфа Уатан“ и последващо потъване, посочи Ефтимов.

В непрекъснат контакт сме с оперативните структури на НАТО във връзка с инцидента. За да има яснота за типа дрон, трябва да видя останките, каза той. По думите му нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение и противодронна защита.

Логиката ни беше да се приближим бързо до пострадалия кораб. Правомощията на българските ВМС се простират в териториалното море, което се простира на 12 мили от границата, която се измерва и в прилежаща зона, където можем да оказваме съдействие на органите. В изключителната икономическа зона военновъздушните сили се включват в националния план за търсене и спасяване, каза Емил Ефтимов.

По думите му задействането на самолет Су-25 е било най-бързият начин да се осигури наблюдение в района. Той откри горящия кораб, видя спасителните плотове от потъналия кораб и чрез него придобихме първоначална информация, след което насочихме два хеликоптера „Кугър“, допълни началникът на отбраната.

На въпрос каква е възможността за защита от дронове на българските въоръжени въздушни и морски сили, Ефтимов отговори, че както дроновете, така и системите за противодронна защита са в развитие. „Работим по проекти по механизма SAFE, където очакваме да придобием около 20 системи. Работим и по проект за противовъздушна отбрана, като допълнително ще придобием системи за противодронна защита на тези системи. Участваме във всички инициативи на НАТО и ЕС“, отбеляза той.

Според него най-ефективното средство за евентуална защита е радар с подходяща резолюция и средство за кинетично въздействие.

Ефтимов посочи, че е логично да усилим наблюдението в морско направление и средствата за евентуална защита. И сега имаме средства, но обстановката се променя, коментира той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хазарите русия

    9 16 Отговор
    Лавров за Камчия: „Ако говорим за „мека сила“, то това е нейният идеален образец“.



    България е плацдарм за руското влияние на Балканите и по-конкретно към Гърция и Сърбия. Думи на ген. Леонид Решетников, считан за кръстника на Румен Радев

    Коментиран от #12, #17

    20:36 06.10.2026

  • 2 Боздуган

    16 6 Отговор
    Къде са палячовците от НАТО..?

    Коментиран от #24

    20:36 06.10.2026

  • 3 А бе

    15 4 Отговор
    Тоя слабоумник ще спрете ли да ни го навирате в очите... адмирал на какво е?

    Коментиран от #5

    20:38 06.10.2026

  • 4 Зевзек

    25 3 Отговор
    Имало е вторична детонация на пшеницата.Затова е потънал като камък.

    20:38 06.10.2026

  • 5 как на какво

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "А бе":

    на хранилка?

    Коментиран от #9

    20:38 06.10.2026

  • 6 Гробар

    10 1 Отговор
    Кравите от бункера на Козяк, най-големия щатски шпионски център на Балканите какво казват по въпроса?

    20:39 06.10.2026

  • 7 Пич

    12 0 Отговор
    Това са редица спекулации!!!
    Дроновете били руски!
    Дроновете били украински!
    Единият кораб превозвал оръжие ( може и да не е спекулация)...
    А всъщност, може и да е провокация, и дроновете да са удар от трети страни ( САЩ, Англия - също спекулирам).....
    Може да се говори ясно, само ако има доказателства!!! Иначе само се политизира с лъжи!!!

    20:39 06.10.2026

  • 8 Спецназ тихана

    5 13 Отговор
    зад наглото нападение стои Русия. Има и свидетелски показания ,според морското ни разузнаване, което следи всичко, което се случва в Черно море

    Коментиран от #19

    20:39 06.10.2026

  • 9 А бе

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "как на какво":

    Така де. Ние вече и рибарски лодки нямаме, ама си имаме адмирал.

    20:40 06.10.2026

  • 10 Тодор Колев

    11 3 Отговор
    Някой държавни ръководители отказват да признаят че Русия контролира черно море на ,,100% и военен конфликт с руснак през ЗИМАТА си е чиста катастрофа..!

    20:40 06.10.2026

  • 11 Гробар

    8 1 Отговор
    Да не секнат танкерите за Нефтохим Ганю с десетте дизеларки на семейство да се озъби?

    20:41 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Интересно

    12 2 Отговор
    С какво ли реално е бил натоварен... намирисва да е бил с джепанета и инструктори!!

    20:42 06.10.2026

  • 14 666®

    12 1 Отговор
    Това е работа на Украйна. Въоръжено нападение в териториалните води на НАТО автоматично задейства чл. 5 според който гаранциите по чл 5 обхващат териториалните води и въздушното пространство на държавите. Накратко - би трябвало да сме във война с Украйна.

    20:43 06.10.2026

  • 15 Даа⁷

    17 1 Отговор
    Няма сопа, която да може да убие обичта на българина към Русия! ( капитан Петко войвода). Не ви ли омръзна тази антируска пропаганда- просто няма смисъл, да се пънете !

    20:44 06.10.2026

  • 16 ШЕФА

    12 0 Отговор
    Най лошото от всичко е че си отидоха обикновени моряци,а не продажници,некадърници и престъпници като тоя Адмирал на една надуваема лодка,но пък си има цял Адмирал който взима заплата и облаги колкото целият екипаж на лодката.Ти си позор Бе !!!

    20:44 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 голям специалист

    7 0 Отговор
    адмирал на 3 надуваеми лодки

    20:46 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Точка

    2 2 Отговор
    Причинили те това са просто изверги! Нападнаха България и ще им се върне! Не трябваше да си го поз оляват. Червената граница е премината и ще си понесат последствията, всички виновници.

    20:54 06.10.2026

  • 24 кноико

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    Оглеждат се за самолет на които да се хванат за колесарите и да избягат от руския ритник. Афганистанците бият, Иран и той бие, но бате от Русия рита здраво. Оглеждат се как да избягат за да не ги наритат.

    20:55 06.10.2026

  • 25 Нормално

    3 4 Отговор
    Радев предаде режима в Кремъл, който го лансираше повече от едно десетилетие. Затова сега руснаците ни атакуват. Дано на нашата фуражка да му дойде акъла в главата.

    20:55 06.10.2026

  • 26 разбор

    3 0 Отговор
    И все пак необяснимо е как няма нито един оцелял.След полунощ е.Кучешката вахта.На мостика има един вахтен и долу,в машината,поне още един.Другите спят.За да потъне за нула време има само едно обяснение-ударен е торпедо,а товара го е повлякъл към дъното веднага.Корабно торпедо разкъсва буквално изгнилия корпус.В днешни времена в Черно море плават само стари корита.Жалко за моряците,а и те имат семейства.

    Коментиран от #32

    20:55 06.10.2026

  • 27 Аз ли съм тъпа

    2 2 Отговор
    Или съм гениална?
    Под чий флаг са плавали тези кораби?
    Как така до сега не са установили, какво са пренасяли?
    Екпажът са турскоговорящи, ама не се знае изчезналите какви са?
    Радев ни ВЪВЛЕЧЕ ВЪВ ВОЙНАТА! А Йотова е парцалеса и за санитарка не става!

    20:57 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Между украйна и Русия има война

    1 0 Отговор
    Какво правят тези кораби в Черно море не мога да разбера ?!? Говори се че пренасят оръжие. Ами тогава.

    21:00 06.10.2026

  • 30 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Комбинираните атаки са специалитет на терористите от Київ.

    21:00 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мяу

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "разбор":

    Или надводен украински фронт,вероятността е 99%

    21:02 06.10.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САМО ВТОРИЧНА ДЕТОНАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОТОПИ ТОЛКОВА БЪРЗО ТОВАРЕН КОРАБ
    ....
    СПОРЕД ВОЕННИТЕ ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
    ......
    А ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТОВАРА ЕСТЕСТВЕНО СА ПОТЪНАЛИ :)

    21:04 06.10.2026

  • 34 Горски

    1 0 Отговор
    Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Кой започна ударите по цивилни кораби в Черно море? Когато удряте руски кораби се кафихте, сега ревете. Руснаците го казаха никакво примирие, Украйна отвори кутията на П…. Всички кораби плаващи в Черно море знаят какво може да им се случи. Дори американците изреваха , Украйна удря наши кораби.

    21:05 06.10.2026

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