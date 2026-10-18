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Радан Кънев: Правителството най-сетне призна, че сигурността ни е застрашена, намираме се под атака

Радан Кънев: Правителството най-сетне призна, че сигурността ни е застрашена, намираме се под атака

18 Октомври, 2026 09:35 419 18

  • радан кънев-
  • правителство-
  • сигурност-
  • застрашаване-
  • атака

Стъпка в правилната посока е това, че България поиска от НАТО бойна авиация и антидрон системи след атаките с дронове по кораби в Черно море, коментира лидерът на ДСБ

Радан Кънев: Правителството най-сетне призна, че сигурността ни е застрашена, намираме се под атака - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стъпка в правилната посока е това, че България поиска от НАТО бойна авиация и антидрон системи след атаките с дронове по кораби в Черно море.

Темата коментира в ефира на "Големите последици" Радан Кънев, лидер на ДСБ и евродепутат от ЕНП/ПП-ДБ.

"Българското правителство най-сетне излезе и призна, че имаме нужда от подкрепа, сигурността ни е застрашена, намираме се под атака. Тя все още няма военни измерения, тя има по-скоро терористичен характер. Но тя е много голяма заплаха за българската икономика и за експорта ни, и за вноса, за пазара на горива, който и без друго е под огромно напрежение", каза още Кънев пред Bulgaria ON AIR.

Сигурността на България
Той изрази надежда реакцията на България да не е закъсняла и доверието сред партньорите ни в ЕС да не е изгубено.

"Със сигурност тази линия на изолация, която вече половин година държи българското правителство, нанася тежки ежедневни удари върху доверието към България. Източният фланг са държави с много високо ниво на съзнание за това, че агресията на Русия представлява опасност. И когато един национален лидер ходи и повтаря, че не представлява опасност, по същество повтаря руските опорки, нарича ЕС "колективен запад" - един термин, който използва само Кремъл, естествено че това руши доверието в това лидерство и в цялата държава", каза още лидерът на ДСБ.
Според него днес сме изправени пред много сериозно изпитание "поради собствените грешки на нашата политика, на нашето ръководство, на нашия президент, на нашия премиер".

Цените на горивата в България
За него има две възможности за намаляване на цената на горивата у нас.
"Или намаляване на цената чрез преговори, или намаляване чрез данък "свръхпечалба". Това са възможности, които не желаят да използват. И дължат отговор защо не желаят да ги използват. Отговорът, че нямало свръхпечалба, е несериозен", категоричен беше евродепутатът.

Според него трябва да се облага и "Лукойл Нефтохим", за да се намалят цените.

Президентските избори
На финала Кънев коментира какво би намалило разликата между първия и втория на президентските избори.

"Разликата се топи в момента, именно защото хората, които разделят българското общество, и си служат с клевети в кампанията, подценяват българите. Здравомислието на българските граждани е това, което ще стопи разликата", заключи Радан Кънев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии.....

    9 0 Отговор
    Що е праззз...!!!

    09:36 18.10.2026

  • 2 4567

    8 0 Отговор
    Раде, Раде, остаряхме!

    09:36 18.10.2026

  • 3 Кина

    6 1 Отговор
    Това което не казват....! Банките са под огромен натиск и ще започнат да фалират една след друга..!

    09:38 18.10.2026

  • 4 Абе защо заблуждаваш, бе

    9 1 Отговор
    На всички е ясно, че заплахата за всички са зеления наркоман и долния б. Джонсън. Тоя седнал да заблуждава с надеждата да има по прости от него.

    09:40 18.10.2026

  • 5 Дълбоката Рада

    4 0 Отговор
    Верно бе!Трябва защита-иначе се изпускаме.

    09:40 18.10.2026

  • 6 Гост

    6 0 Отговор
    Тоя колко комисион очаква да гушне от сделките с оръжия?

    09:42 18.10.2026

  • 7 авантгард

    7 0 Отговор
    Пълно куку.

    09:42 18.10.2026

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Антон Страшимиров, откъс от романа "Вихър":
    "В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена. В мирно време ги тачат, на война не ги жертват! Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват."
    Всеки може да прецени за кого се отнася написаното в наше време.

    09:43 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не съм маймуна

    2 2 Отговор
    Не го харесвам, но е прав! Румен Радев, най-сетне разбра, чий е Крим! И ако продължава да угодничи на Кремъл, народът ще му върне юмрука!

    09:49 18.10.2026

  • 13 иван костов

    0 0 Отговор
    Това, че Р.Дълбоката се чувства застрашен, не значи че България е застрашена! Г-н Дълбоката е избягал от Брюксел, защото там се случват весели неща. Върнал се е в "застрашена" България на спокойствие, да ни обяснява колко сме зле!

    09:51 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Радан е под 60 години

    0 0 Отговор
    ЗАТОВА НА ФРОНТА И РОДАТА МУ СЪЩО....

    09:52 18.10.2026

  • 16 Вярващ

    0 0 Отговор
    И това нещо е евродепутат.Да не се чудим Европа защо е на това дериже.

    09:52 18.10.2026

  • 17 Петър

    0 0 Отговор
    Защо Радан Кънев не е служил в казармата?

    09:53 18.10.2026

  • 18 Тоя па

    0 0 Отговор
    Ръбане, укрите никого не са върнали ако иска на фронта, гивай смело!

    09:54 18.10.2026

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