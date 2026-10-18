Радан Кънев: Правителството най-сетне призна, че сигурността ни е застрашена, намираме се под атака

Стъпка в правилната посока е това, че България поиска от НАТО бойна авиация и антидрон системи след атаките с дронове по кораби в Черно море.

Темата коментира в ефира на "Големите последици" Радан Кънев, лидер на ДСБ и евродепутат от ЕНП/ПП-ДБ.

"Българското правителство най-сетне излезе и призна, че имаме нужда от подкрепа, сигурността ни е застрашена, намираме се под атака. Тя все още няма военни измерения, тя има по-скоро терористичен характер. Но тя е много голяма заплаха за българската икономика и за експорта ни, и за вноса, за пазара на горива, който и без друго е под огромно напрежение", каза още Кънев пред Bulgaria ON AIR.

Сигурността на България

Той изрази надежда реакцията на България да не е закъсняла и доверието сред партньорите ни в ЕС да не е изгубено.

"Със сигурност тази линия на изолация, която вече половин година държи българското правителство, нанася тежки ежедневни удари върху доверието към България. Източният фланг са държави с много високо ниво на съзнание за това, че агресията на Русия представлява опасност. И когато един национален лидер ходи и повтаря, че не представлява опасност, по същество повтаря руските опорки, нарича ЕС "колективен запад" - един термин, който използва само Кремъл, естествено че това руши доверието в това лидерство и в цялата държава", каза още лидерът на ДСБ.

Според него днес сме изправени пред много сериозно изпитание "поради собствените грешки на нашата политика, на нашето ръководство, на нашия президент, на нашия премиер".

Цените на горивата в България

За него има две възможности за намаляване на цената на горивата у нас.

"Или намаляване на цената чрез преговори, или намаляване чрез данък "свръхпечалба". Това са възможности, които не желаят да използват. И дължат отговор защо не желаят да ги използват. Отговорът, че нямало свръхпечалба, е несериозен", категоричен беше евродепутатът.

Според него трябва да се облага и "Лукойл Нефтохим", за да се намалят цените.

Президентските избори

На финала Кънев коментира какво би намалило разликата между първия и втория на президентските избори.

"Разликата се топи в момента, именно защото хората, които разделят българското общество, и си служат с клевети в кампанията, подценяват българите. Здравомислието на българските граждани е това, което ще стопи разликата", заключи Радан Кънев.