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Полк. Миленски: Още след първата атака с дронове трябваше да бъде поискано задействането на член 4

Полк. Миленски: Още след първата атака с дронове трябваше да бъде поискано задействането на член 4

17 Октомври, 2026 16:49 740 42

  • владимир миленски-
  • атака-
  • дронове-
  • задействане-
  • член 4

"Моят извод е, че по отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене", коментира още полк. Миленски.

Полк. Миленски: Още след първата атака с дронове трябваше да бъде поискано задействането на член 4 - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Задействането на член 4 от договора на НАТО трябваше да бъде поискано още след първата атака с дронове. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS полковник Владимир Миленски по отношение на ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България. По думите му ценното на член 4 е да не се стига до член 5.
Той определи реакцията на управляващите като отчайващо закъсняла. "Станахме свидетели на бавене след първия удар в очакване, че нещо може би ще се случи, което да даде възможност на правителството да каже, че това не е Русия. Моят извод е, че по отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене", коментира полк. Миленски.
"Нямам идея какви точно антидрон системи са поискали. Те не дават такава информация. Знаем, че парламентът утвърди закупуването на немска зенитно-ракетна система, която може да работи и като антидрон система", каза той.

"Дроновете са толкова скоротечно променящи се средства за воюване по отношение на своите характеристики, че това, което сме поискали, най-вероятно ще се окаже вече остаряло и неспособно", смята полковникът.

По думите му истинското ноу-хау що се отнася до антидрон системите се намира в Украйна. "В Украйна хората казват, че всяка седмица се появяват нови технологични разработки, нови идеи, които идват от бойното поле, които моментално се употребяват и се получава обратна информация за това дали работят. До колко е модерно това, което ще получим, след като там се променя всяка седмица?", попита той.

Той заяви още, че един план за конвоиране на търговските кораби би изиграл ролята на възпиращ фактор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доротея

    60 4 Отговор
    Член 13 трябва да задейстате, Миленков! Не се правете на бабаити, защото не прилича на амеба от Атлантическия клуп да се представя за бабаит! Отивайте на фронта! Там Зеленски ще ви оцени като полковник от НАТО и ЕС! Ще получиш Медал - ,,Упал за Украину!".

    16:54 17.10.2026

  • 2 Какво чакате?!

    49 5 Отговор
    Задействате го този член 4 срещу Украйна, колко дронове още трябва да взриви на българска територия?!

    16:55 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 !!!?

    13 21 Отговор
    Какъв член 4 бе...Митрофанова каза "Их там нет !" и Мистър Кеш да си наляга парцалите ?!!!

    Коментиран от #12

    16:56 17.10.2026

  • 5 Хмм

    43 1 Отговор
    и къде са дроновете, защо няма отломки никакви

    Коментиран от #8

    16:58 17.10.2026

  • 6 Сусу Манарата

    48 2 Отговор
    Още един Тагарев! Много сте на яслата бе. Аман от вас!

    17:00 17.10.2026

  • 7 стига с тия членове бе

    40 0 Отговор
    немате ли си членове

    Коментиран от #34

    17:03 17.10.2026

  • 8 Чума

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Това са по специални дронове! Вие сте в заблуда, че дрона се блъска в парахода и става на отломки! Дрона пуска три малки бомбички, те попадат в трюма и палубата, пълни с динамит, всичко изчезва, а дрона се прибира в Крим! В Брюксел като чуят, че се активира някой член и пощуряват! Хилят се, въртят се радостно! Направо на шеста скорост припкат.

    17:03 17.10.2026

  • 9 Перо

    36 2 Отговор
    Тоя измислен, паркетен полковник, сигурно е атлантик, щом не прави разлика между неутрални и териториални води и собственост на корабите, както и в кои случай се практикува и активира чл. 4!

    Коментиран от #36

    17:03 17.10.2026

  • 10 Страх и водка

    1 22 Отговор
    Не е възможно, тьоттта ммуттрафонова отиде и се скара на рундю да не я занимава със себе си. На водка

    17:06 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обектинен

    28 1 Отговор
    Факти, не ни занимавайте с глупостите на бивши полит работници,номенклатура на БКП,моля!
    Каквото и да из глаголи това лице,гравитиращо около друго подобно,Тагарев,няма никакво значение.
    Единственото което има значение за тях,е да се покажат,че са “по католици от папата”,което смешно и жалко.

    17:09 17.10.2026

  • 14 Вечна дружба с тиловата служба

    26 0 Отговор
    Като е полковник защо не е в парадна униформа Какъв полк и къде е командвал Да не се окаже писарушка

    Коментиран от #23

    17:11 17.10.2026

  • 15 АБВ

    24 0 Отговор
    Полковник Миленски и Любо Огнянов ?! Неочаквано добра комбинация ! За пропагандата !
    В Черно море от месеци се удрят търговски кораби. Започнаха да го правят украинците, в т.ч. до бреговете на Турция, втората армия в НАТО. Никой не спомена обаче чл.4 ! А сего само заради съмнения, че може би са руснаците, взеха да размахват чл.4 нашите "умници" !

    17:15 17.10.2026

  • 16 бай Иван

    23 0 Отговор
    Абе да питам Русия какъв член трябваше да ни покаже, когато пращахме оръжие и с него се убиват руснаци от първия ден на войната ? .Само това питам? Какъв точно член трябваше да ни покаже? До момента руско оръжие или руски войник уби ли поне един българин за тези 5 години? А с нашето оръжие колко загинала и военни и цивилни?

    Коментиран от #39

    17:17 17.10.2026

  • 17 Сандо

    18 0 Отговор
    Някои наши евроатлантици са направо смешни и жалки!Защо не искаха и дори не истерясаха за укродрона паднал до газоразпределителната станция в Добруджа,че и с експлозив беше даже,а искат за ударени неизвестно от кого и защо кораби извън територията ни?Няма ли кой да ги членува тия мижави тарикати-грантаджии?

    17:18 17.10.2026

  • 18 Браво, Горски !

    20 0 Отговор
    "От няколко дни знайни и незнайни експрети се упражняват да говорят глупости по темата. А в същност нещата са много прости. Всичко извън териториалните ни води си е международна зона, в която Украйна и Русия си се бият. Ние там не можем да правим нищо освен, ако не искаме да се включим директно във военните действия. Унищожаването на руски дрон там е равностойно на атака срещу Русия. Гледайте реалностите, Кошмарът отиде на разходка из цяла Украйна. „Герани“ се заеха и със Запада, Лвов се превърна в „фронт-линия“, положението там вече не е много по-различно от това в Одеса. Усещам как по най-директния и мъчителен начин нашите пишман-натовци осъзнават тези дни, че чл.4 и чл.5 на НАТО не воюват самички. Трябват бойци. Тренирани, мотивирани и осигурени. А НАТО ги няма. Подготвят България за пушечно месо срещу Русия по подобие на Украйна. Никой не знае чии са дроновете. Нашите естествено слугуват. Така и не разбрах къде е заплахата за България и Нато. Две държави си потапят кораби в международти води, а Тагаревчета и Урсулчета крещят , че нападат България. За тъпаците последователи на идиота Тагарев обяснявам какво значи териториални води 12 морски мили. Това означава , че държавата не може да има претенции към който и да е, който е потопил чужд (не на държавата ) кораб на 12 мили и сто метра от брега. Добре прочете , идиот Тагарев. Сто метра са достатъчни , за да станат безпочвени всякакви претенции, че някой ни е нарушил суверенитета. А в случая милите са 1

    17:19 17.10.2026

  • 19 Такива ЗКПЧ - та

    12 0 Отговор
    Да ми се правят на по големи католици от папата ми идва в повече. Пълни шапки.

    Коментиран от #42

    17:19 17.10.2026

  • 20 Анонимен

    4 0 Отговор
    Т.е. още за украинските дронове?

    17:19 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    15 0 Отговор
    Очаквам болгарски палковник на летище Киев . Изпратил съм му бус с шофьор и посрещачи .

    17:21 17.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шапкаря

    9 0 Отговор
    Кой си ти и защо не те помня?Най-вероятно полит-комисар и не знае какво значи боен чипик.Първите които обърнаха палачинката.

    17:22 17.10.2026

  • 25 Аз съм

    6 0 Отговор
    Ако пратят децата му на фронта сигурно ще се просълзи от радост ...

    17:23 17.10.2026

  • 26 айде махайте ги

    9 0 Отговор
    оф айде манете ги тия военни песнионери, които дрънкат като бабите пред блока...Цял живот на хранилка, безплатни жилища, високи заплати и пенсии, жените ми също с предимство уредени на работи, дори и да са мега некадърни...ранно пенсиониране и ЗА КАКВО?!

    17:25 17.10.2026

  • 27 бай плъх

    7 0 Отговор
    кво бръщолеви тоз

    17:27 17.10.2026

  • 28 Бре колко експерти сме имали

    5 0 Отговор
    Айде още един експерт изкочи от дупката

    17:27 17.10.2026

  • 29 бай метач

    2 0 Отговор
    пак мете

    17:28 17.10.2026

  • 30 Василеску

    2 0 Отговор
    На кой полк е командир тоя артелчик. сигурно вече си е взел 20-е заплати - 30-40 хиляди евро без да е засадил и едно дръвче, да не говорим че не е работил никота нищо.

    17:28 17.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Горски

    4 0 Отговор
    От няколко дни знайни и незнайни експрети се упражняват да говорят глупости по темата. А в същност нещата са много прости. Всичко извън териториалните ни води си е международна зона, в която Украйна и Русия си се бият. Ние там не можем да правим нищо освен, ако не искаме да се включим директно във военните действия. Унищожаването на руски дрон там е равностойно на атака срещу Русия. Гледайте реалностите, Кошмарът отиде на разходка из цяла Украйна. „Герани“ се заеха и със Запада, Лвов се превърна в „фронт-линия“, положението там вече не е много по-различно от това в Одеса. Усещам как по най-директния и мъчителен начин нашите пишман-натовци осъзнават тези дни, че чл.4 и чл.5 на НАТО не воюват самички. Трябват бойци. Тренирани, мотивирани и осигурени. А НАТО ги няма. Подготвят България за пушечно месо срещу Русия по подобие на Украйна. Никой не знае чии са дроновете. Нашите естествено слугуват. Така и не разбрах къде е заплахата за България и Нато. Две държави си потапят кораби в международните води, а Тагаревчета и Урсулчета крещят , че нападат България. За тъпаците последователи на шута Тагарев обяснявам какво значи териториални води 12 морски мили. Това означава , че държавата не може да има претенции към който и да е, който е потопил чужд (не на държавата ) кораб на 12 мили и сто метра от брега. Добре прочете шут Тагарев. Сто метра са достатъчни , за да станат безпочвени всякакви претенции, че някой ни е нарушил суверенитета. А в случая милите са 15

    17:29 17.10.2026

  • 33 ЗАЩО

    4 0 Отговор
    Пенсионера Миленков от армията,веднага в Атлантическия съвет няма празно пак на хранилка и акъли дава.Да се поспре вече.

    17:30 17.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЗАЩО

    2 0 Отговор
    Миленков където го поканят е на екрана НПО му плаща като Ленче кремче

    17:34 17.10.2026

  • 36 Е ми

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    само чуй: В Украйна хората казват... Те каквито неща казват, ако бяха истина , охоооо !

    17:34 17.10.2026

  • 37 хахаха

    3 0 Отговор
    на какво основание изобщо трябва да се задейства който и да било член на НАТО? има ли ударен натовски кораб? има ли атака на територия на нато? Черно море натовско море ли е? покрайнината какво общо има с НАТО? риторични въпроси....

    17:35 17.10.2026

  • 38 батСали

    4 0 Отговор
    къв полковник си ти бе шматарок соросоиден.
    За друг член бленуваш ти.... за черен!
    Деее... и пропадналия русофобски трол

    17:36 17.10.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай Иван":

    Браво наборе. В десятката удари с този коментар.

    17:37 17.10.2026

  • 40 Ттт

    2 0 Отговор
    Украина напада България с дронове .

    17:37 17.10.2026

  • 41 Мишел

    1 0 Отговор
    Не е задействан член 4, защото дроновете са Украински.

    17:38 17.10.2026

  • 42 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Такива ЗКПЧ - та":

    Айде сега пък ЗКПЧтата ти виновни.Навремето те играеха добрия началник,по образован и възпитан.Този дебил даже и за артелчик не става,сигурно е бил някой мишок с баща АБПФК.Такива учеха в СССР и после до един станаха атлантици.

    17:40 17.10.2026

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