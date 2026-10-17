Полк. Миленски: Още след първата атака с дронове трябваше да бъде поискано задействането на член 4

Задействането на член 4 от договора на НАТО трябваше да бъде поискано още след първата атака с дронове. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS полковник Владимир Миленски по отношение на ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България. По думите му ценното на член 4 е да не се стига до член 5.
Той определи реакцията на управляващите като отчайващо закъсняла. "Станахме свидетели на бавене след първия удар в очакване, че нещо може би ще се случи, което да даде възможност на правителството да каже, че това не е Русия. Моят извод е, че по отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене", коментира полк. Миленски.
"Нямам идея какви точно антидрон системи са поискали. Те не дават такава информация. Знаем, че парламентът утвърди закупуването на немска зенитно-ракетна система, която може да работи и като антидрон система", каза той.
"Дроновете са толкова скоротечно променящи се средства за воюване по отношение на своите характеристики, че това, което сме поискали, най-вероятно ще се окаже вече остаряло и неспособно", смята полковникът.
По думите му истинското ноу-хау що се отнася до антидрон системите се намира в Украйна. "В Украйна хората казват, че всяка седмица се появяват нови технологични разработки, нови идеи, които идват от бойното поле, които моментално се употребяват и се получава обратна информация за това дали работят. До колко е модерно това, което ще получим, след като там се променя всяка седмица?", попита той.
Той заяви още, че един план за конвоиране на търговските кораби би изиграл ролята на възпиращ фактор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доротея
16:54 17.10.2026
2 Какво чакате?!
16:55 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 !!!?
Коментиран от #12
16:56 17.10.2026
5 Хмм
Коментиран от #8
16:58 17.10.2026
6 Сусу Манарата
17:00 17.10.2026
7 стига с тия членове бе
Коментиран от #34
17:03 17.10.2026
8 Чума
До коментар #5 от "Хмм":Това са по специални дронове! Вие сте в заблуда, че дрона се блъска в парахода и става на отломки! Дрона пуска три малки бомбички, те попадат в трюма и палубата, пълни с динамит, всичко изчезва, а дрона се прибира в Крим! В Брюксел като чуят, че се активира някой член и пощуряват! Хилят се, въртят се радостно! Направо на шеста скорост припкат.
17:03 17.10.2026
9 Перо
Коментиран от #36
17:03 17.10.2026
10 Страх и водка
17:06 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Обектинен
Каквото и да из глаголи това лице,гравитиращо около друго подобно,Тагарев,няма никакво значение.
Единственото което има значение за тях,е да се покажат,че са “по католици от папата”,което смешно и жалко.
17:09 17.10.2026
14 Вечна дружба с тиловата служба
Коментиран от #23
17:11 17.10.2026
15 АБВ
В Черно море от месеци се удрят търговски кораби. Започнаха да го правят украинците, в т.ч. до бреговете на Турция, втората армия в НАТО. Никой не спомена обаче чл.4 ! А сего само заради съмнения, че може би са руснаците, взеха да размахват чл.4 нашите "умници" !
17:15 17.10.2026
16 бай Иван
Коментиран от #39
17:17 17.10.2026
17 Сандо
17:18 17.10.2026
18 Браво, Горски !
17:19 17.10.2026
19 Такива ЗКПЧ - та
Коментиран от #42
17:19 17.10.2026
20 Анонимен
17:19 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
17:21 17.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Шапкаря
17:22 17.10.2026
25 Аз съм
17:23 17.10.2026
26 айде махайте ги
17:25 17.10.2026
27 бай плъх
17:27 17.10.2026
28 Бре колко експерти сме имали
17:27 17.10.2026
29 бай метач
17:28 17.10.2026
30 Василеску
17:28 17.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Горски
17:29 17.10.2026
33 ЗАЩО
17:30 17.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЗАЩО
17:34 17.10.2026
36 Е ми
До коментар #9 от "Перо":само чуй: В Украйна хората казват... Те каквито неща казват, ако бяха истина , охоооо !
17:34 17.10.2026
37 хахаха
17:35 17.10.2026
38 батСали
За друг член бленуваш ти.... за черен!
Деее... и пропадналия русофобски трол
17:36 17.10.2026
39 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "бай Иван":Браво наборе. В десятката удари с този коментар.
17:37 17.10.2026
40 Ттт
17:37 17.10.2026
41 Мишел
17:38 17.10.2026
42 Моряка
До коментар #19 от "Такива ЗКПЧ - та":Айде сега пък ЗКПЧтата ти виновни.Навремето те играеха добрия началник,по образован и възпитан.Този дебил даже и за артелчик не става,сигурно е бил някой мишок с баща АБПФК.Такива учеха в СССР и после до един станаха атлантици.
17:40 17.10.2026