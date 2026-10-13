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Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб

Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб

13 Октомври, 2026 11:19 1 095 17

  • крапец-
  • потънал кораб-
  • спасителна операция-
  • моряци-
  • атака с дрон

Единадесет души остават в неизвестност след потъването на плавателния съд на около 17 морски мили от българския бряг

Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима моряци са спасени от потъналия кораб край Крапец, а 11 души от екипажа остават в неизвестност. Плавателният съд е потънал на около 17 морски мили от българския бряг, съобщиха българските власти.

Четирима от спасените са били качени на борда на един кораб, а петият моряк е взет от друг плавателен съд, който се е намирал в района. Продължава издирването на останалите членове на екипажа.

По първоначални данни корабът е бил поразен при атака с дрон. Причините за инцидента, както и самоличността на плавателния съд и националността на екипажа, все още не са официално уточнени.

Информацията за спасените беше актуализирана

Първите съобщения за потъналия кораб бяха за един спасен моряк. Впоследствие броят на намерените живи се увеличи до четирима, а след това до петима. Към последните данни 11 души все още са в неизвестност.

Спасителните действия се координират от българските морски служби. В района са били изпратени плавателни съдове за търсене на оцелели и за оказване на помощ на моряците, които са успели да напуснат потъващия кораб.

Отделен инцидент край Бяла

Потъването край Крапец е станало часове след друг инцидент с търговски кораб в Черно море. Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван с три дрона източно от Бяла. Целият му екипаж от 15 души е евакуиран, като петима моряци са получили леки наранявания.

Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради двата инцидента. „Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви той.

Радев съобщи още, че са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Към момента няма официално потвърждение кой стои зад атаката и как точно е бил поразен потъналият край Крапец кораб.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, apnews.com


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Йода

    3 13 Отговор
    Русофила Радев.

    11:22 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хана

    1 9 Отговор
    Нашия раде в е най най глашатай на кака митра.

    11:25 13.10.2026

  • 7 Хмм

    19 1 Отговор
    защо украински кораб е под малтийски флаг

    Коментиран от #11, #14

    11:26 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    0 5 Отговор
    когато БГ капитани са развявяли ФЛАГА над Севастопол. рашаните са си мислили че е непробиваем! за благодарност комундетата го разжалваха , вместо да го направят адмирал-но не Контров от ДПС

    11:28 13.10.2026

  • 10 Емигрант

    5 10 Отговор
    Само се чудя каква е ползата от свикването на някакви съвети при условие, че цялата там пасмина е от червени вредители ? България не е демократична държава, България е едно МЕНТЕ под КОМУНИСТИЧЕСКО управление вече 82 години и този народ български толкова е затънал, че не може да разбере тази ИЗМАМА на комунделите ! Това не е срам, това е съдбата на простите народи !

    Коментиран от #13, #15

    11:32 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чума

    5 1 Отговор
    Имаме задължението само да провеждаме спасителни операции и до момента България, чрез своите момчета от ВМС, ВВС, Гранична полиция, медиците и които пропускам служби, се справят учудващо добре! Не хленчат като нас тук, а отиват на опасното място във всички случаи до последния и правят каквото могат! Правят го и ще го правят! Някои напират за разни членове!?! Никой не Ви спира, военолюбци - дестинационният маршрут ви е известен! Успех!

    11:38 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Сенчест флот.

    11:52 13.10.2026

  • 15 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    Добре ли си? Комунисти са децата на ДС- Педроханци и сие

    11:54 13.10.2026

  • 16 2020

    4 1 Отговор
    Просто трябва неидентифицарани морски съдове, превозващи забранени стоки към една територия, да не минават близо до България. Какво дирят тези кораби от неизвестни държави в затворено Черно море, как минавт Босфора, ако го минамат?, какви разрешителни са получили от България, защо сами си докарваме кораби-мишени до нашия бряг, за да могат да си разтоварят товарите в Румънско и оттам с влакове към зеленото златно тоалетие.....

    11:55 13.10.2026

  • 17 Григор

    0 0 Отговор
    Добре е да се отговори на три въпроса.
    1.Чия собственост са корабите?
    2.Какво са превозвали?
    3.Защо са се движили толкова близо да българския бряг?

    12:36 13.10.2026

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