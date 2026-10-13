Петима моряци са спасени от потъналия край Крапец кораб

Петима моряци са спасени от потъналия кораб край Крапец, а 11 души от екипажа остават в неизвестност. Плавателният съд е потънал на около 17 морски мили от българския бряг, съобщиха българските власти.

Четирима от спасените са били качени на борда на един кораб, а петият моряк е взет от друг плавателен съд, който се е намирал в района. Продължава издирването на останалите членове на екипажа.

По първоначални данни корабът е бил поразен при атака с дрон. Причините за инцидента, както и самоличността на плавателния съд и националността на екипажа, все още не са официално уточнени.

Информацията за спасените беше актуализирана

Първите съобщения за потъналия кораб бяха за един спасен моряк. Впоследствие броят на намерените живи се увеличи до четирима, а след това до петима. Към последните данни 11 души все още са в неизвестност.

Спасителните действия се координират от българските морски служби. В района са били изпратени плавателни съдове за търсене на оцелели и за оказване на помощ на моряците, които са успели да напуснат потъващия кораб.

Отделен инцидент край Бяла

Потъването край Крапец е станало часове след друг инцидент с търговски кораб в Черно море. Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван с три дрона източно от Бяла. Целият му екипаж от 15 души е евакуиран, като петима моряци са получили леки наранявания.

Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради двата инцидента. „Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви той.

Радев съобщи още, че са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Към момента няма официално потвърждение кой стои зад атаката и как точно е бил поразен потъналият край Крапец кораб.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg, apnews.com