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Даниел Парушев, ПБ: Трябва да сме сигурни кой е извършил атаката в Черно море

Даниел Парушев, ПБ: Трябва да сме сигурни кой е извършил атаката в Черно море

10 Октомври, 2026 14:44 359 13

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Премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов споделиха, че към днешна дата няма яснота за това кой е извършил атаката срещу корабите в

Даниел Парушев, ПБ: Трябва да сме сигурни кой е извършил атаката в Черно море - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов споделиха, че към днешна дата няма яснота за това кой е извършил атаката срещу корабите в Черно море. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев.

Цялата задна част на кораба е изгоряла и не се стигна до доказателства, това се видя и на кадрите. Когато говорим за международна политика и за национална сигурност, не трябва да го правим на база просто предположения, а трябва да сме сигурни в това, което казваме. По информация от британските служби откакто е започнала войната през 2022 г., са атакувани чрез дронове 240 кораба на територията на Черно море. 130 от тях са атакувани с украински дронове, 90 с руски.

Според Даниел Парушев важно е да се направи обстоен анализ на случилото се, като сред възможностите е да бъде осигурена апаратура, която може да достигне до 2000 метра дълбочина.

Той посочи, че в акваторията на Черно море всекидневно има около 3000 кораба, а през 2026 г. са осъществени 77% от атаките над плавателни съдове с дронове от началото на войната в Украйна.

„В момента интензитетът на войната в изключително голям. В КСНС също се коментира възможността за преговори, включително с държавите членки на НАТО – България, Румъния, Турция“, отбеляза депутатът.

Той коментира, че управляващото мнозинство няма проблем да нарече Русия „агресор“, стига за това да има доказателства.

Източник: euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Извършили са го извънземните.колкпмтрябва да ти е акъла да не знаеш.от къде и как почна всичко това и кой го докара до тук?да не забравяме другари крим наш!

    14:45 10.10.2026

  • 2 Прогресивни съветски pycopoби!

    9 3 Отговор
    Такива страхливи и npocти национални предатели не са били начело на България!

    14:46 10.10.2026

  • 3 все по-ясно е

    9 0 Отговор
    че са Узбекистански

    14:47 10.10.2026

  • 4 Мунчо Фуражката

    9 1 Отговор
    вече потули случая!

    14:48 10.10.2026

  • 5 Медведев каза и за Камчия

    6 3 Отговор
    че ако се опитаме да си я върнем щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    14:49 10.10.2026

  • 6 Цел

    4 2 Отговор
    е бил кораба с жито!Кораба с наемници за руската армия е изтеглил късата клечка ,по погрешка!

    14:54 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганчев

    2 0 Отговор
    Фарабундо Марти вероятно.

    14:56 10.10.2026

  • 9 Краси

    5 0 Отговор
    Слугите на Митрофанова се чудят от колко кладенеца вода да извадят, само и само да не назоват очевидното, че руснаците го направиха.

    14:57 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всички

    1 0 Отговор
    в хор повтарят глупотевини .

    15:00 10.10.2026

  • 12 Цвете

    2 0 Отговор
    ПАРУШЕВ, ТИ С ПАРАШУТ ЛИ СИ СПУСНАТ В ПБ? НЕ ЧУЛИ КОМЕНТАРИТЕ НА СВЕТОВНАТА ПРЕСА? АТКАКАТА И ПО ДВАТА КОРАБА СА РУСКА АТАКА.ЩО СЕ ПРАВИТЕ НА ГЛАМАВИ И СЕ ЯВЯВАТЕ НЕПОДГОТВЕНИ ПО ТВ И ДРЪНКАТЕ ,САМО ВРЕМЕТО ДА МИНАВА. 🛳🤫🤔✈️🤦‍♂️

    15:01 10.10.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    Лъжци невиждани Грабители крадци оставка

    15:01 10.10.2026

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