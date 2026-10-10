Даниел Парушев, ПБ: Трябва да сме сигурни кой е извършил атаката в Черно море

Премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов споделиха, че към днешна дата няма яснота за това кой е извършил атаката срещу корабите в Черно море. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев.

Цялата задна част на кораба е изгоряла и не се стигна до доказателства, това се видя и на кадрите. Когато говорим за международна политика и за национална сигурност, не трябва да го правим на база просто предположения, а трябва да сме сигурни в това, което казваме. По информация от британските служби откакто е започнала войната през 2022 г., са атакувани чрез дронове 240 кораба на територията на Черно море. 130 от тях са атакувани с украински дронове, 90 с руски.

Според Даниел Парушев важно е да се направи обстоен анализ на случилото се, като сред възможностите е да бъде осигурена апаратура, която може да достигне до 2000 метра дълбочина.

Той посочи, че в акваторията на Черно море всекидневно има около 3000 кораба, а през 2026 г. са осъществени 77% от атаките над плавателни съдове с дронове от началото на войната в Украйна.

„В момента интензитетът на войната в изключително голям. В КСНС също се коментира възможността за преговори, включително с държавите членки на НАТО – България, Румъния, Турция“, отбеляза депутатът.

Той коментира, че управляващото мнозинство няма проблем да нарече Русия „агресор“, стига за това да има доказателства.

Източник: euronews.bg