Новини
България »
Отстраниха от длъжност кмет в Плевенско заради имотни измами за над 42 000 евро

Отстраниха от длъжност кмет в Плевенско заради имотни измами за над 42 000 евро

7 Октомври, 2026 14:51 576 8

  • отстранен кмет-
  • село-
  • плевенско

Прокуратурата ще протестира наложения му „домашен арест”

Отстраниха от длъжност кмет в Плевенско заради имотни измами за над 42 000 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По искане на Районната прокуратура в Плевен съдът отстрани от длъжност кмет на село, обвинен в серия от имотни измами и документни престъпления. Нанесените материални щети на пострадалите възлизат на 42 539,48 евро.

Разследването обхваща четири престъпления, извършени в периода от 2022 до 2025 г. – две измами и две документни престъпления. Според събраните доказателства в качеството си на длъжностно лице кметът съставял неистински официални документи с нотариални заверки. Той удостоверявал неверни обстоятелства в пълномощни и декларации, които след това били използвани като доказателства.

Чрез тези фалшифицирани документи обвиняемият въвеждал в заблуждение купувачи, че даден собственик (чрез пълномощник) е съгласен да продаде недвижимите си имоти. В резултат са съставяни нотариални актове за покупко-продажба, причинили сериозна финансова вреда на пострадалите. Част от деянията са извършени като продължавано престъпление в рамките на една година, а за една от измамите се разследва и съучастие с друго лице. С постановление на наблюдаващия прокурор кметът първоначално е бил задържан за срок до 72 часа.

Съдът приел, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че кметът е извършител на деянията, както и че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление. Втората мярка е уважена напълно и кметът е отстранен от поста си.
Относно мярката за неотклонение обаче съдът му е наложил „домашен арест“. От Районна прокуратура – Плевен заявиха, че в законовия срок ще протестират това определение и ще настояват пред горната инстанция за постоянен арест.

Случаят не е изолиран. Срещу същия кмет под наблюдението на държавното обвинение са водени още три досъдебни производства за сходни престъпления — съставяне на официални документи с невярно съдържание. Разследването по тях вече е приключило и делата са внесени с обвинителни актове в съда, където в момента се намират в съдебна фаза.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    3 2 Отговор
    Сигур е с. Буковлък.

    100 % бразилци.

    14:53 07.10.2026

  • 2 Хорейшио

    8 1 Отговор
    и толкова ли е опасно да напишете за кой кмет става дума? Какъв е смисълът от статия, след като на-важното се цензурира?

    14:58 07.10.2026

  • 3 ФАКТ

    4 0 Отговор
    деее свободата кое село име на кмета тъй нещо затвор а????

    15:04 07.10.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    "За КОКОШКА- няма прошка❗
    За милиони - НЯМА ЗАКОНИ❗"

    15:10 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    0 0 Отговор
    няма точна информация за крадливия кмет? Пишете нещо, а то написано едно голямо нищо.

    15:19 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Родина

    0 0 Отговор
    Забранете пълномощните за имоти . Лесно е !

    15:24 07.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове