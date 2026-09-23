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Кмет на село срещу МВР: Пияни и дрогирани проявяват агресия, а полицията ги пази
  Тема: Войната на пътя

Кмет на село срещу МВР: Пияни и дрогирани проявяват агресия, а полицията ги пази

23 Септември, 2026 11:48 2 191 31

  • село-
  • зидарово-
  • христо бардуков-
  • дрифт-
  • наркотици-
  • алкохол-
  • полиция

Следите от вандализъм все още личат. В центъра са обръщани столове, маси, има изпочупени камери за видеонаблюдение. Правени са дрифтове

Кмет на село срещу МВР: Пияни и дрогирани проявяват агресия, а полицията ги пази - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Деня на независимостта кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков разпространи кадри на вандализъм, агресия и опасно шофиране в центъра на селото, обяви бТВ.

„Това не е свобода, това не е независимост, това е разпад“, написа той и предупреди, че мълчанието днес може да доведе до трагедия утре. По думите му участниците са задържани за кратко, санкционирани и освободени, а щетите все още не са възстановени.

Следите от вандализъм все още личат. В центъра на селото са обръщани столове, маси, има изпочупени камери за видеонаблюдение.

"Ние нямаме независимост в нашата държава. Защото един кмет на едно населено място е всичко друго, но не е представител на държавата. Ние сме едни дувари, сложени тук, на които трябва да бъдем длъжни да се съобразяваме с всеки наркоман, със всеки пияница, със всеки вандал", коментира пред bTV Христо Бардуков.

По думите му често създават проблеми.

"Единият, за съжаление, брат му е с ТЕЛК и го обгрижват по механизма „Лична помощ“ след употреба на наркотици. На съпругата му братът ѝ почина след употреба на наркотици. И същият този е баща на две деца, който във видеото ми във Facebook се вижда вечерта, когато дрифти и си начупва колата", посочи кметът.

"Ето това са тези хора. Но по-гадното е, че тези хора имат чадър от полицията и имат чувство за безнаказаност. И когато утре убият едно дете, отивайки на училище, защото са решили да се напият и да се надрусат отново и да си карат неправомерно МПС-тата и да убиват и да блъскат, тогава всички медии ще сме събрани. Първо ще е виновен кметът, защо не е взел мерки. После полицията и така нататък", заяви още Бардуков.

Според него това, че има чадър, се вижда на видеото.

"Аз подавам сигнал на 112 за всичко, което се случва между 14 и 17 часа. Две минути след подадения ми сигнал се чува как той получава информация да се махне оттук, от палатката, защото кметът е подал сигнал. И той коментира: „Да бе, махаме се, може да ме хване кметът“, и почват да допочупват каквото могат, качват се на мотора и заминават", посочи управникът.

"Същият ден министър Демерджиев благоволява и си вдига телефона и взема всичко присърце, за което му благодаря. Но полицията решава в един момент, че не им е нужно заявлението ми, че не им е нужно сведението ми, че вече не им трябват видеоматериалите. И точно това вече преля чашата и реших, че когато на МВР не им е нужно, хубаво е обществото да знае родното село на Коджакафалията, а именно село Зидарово, как битува", посочи още той.

Късно снощи по искане на bTV получихме и позиция от МВР. В нея се казва:

„Във връзка с подаден на 20 септември следобед в Районното управление – Созопол, сигнал за хулигански прояви, осъществени в центъра на село Зидарово, на мястото на инцидента са изпратени два автопатрула. Установени и задържани са за срок до 24 часа двама мъже, видимо употребили алкохол, които са нанесли материални щети – обръщали са пластмасови столове и маси. Задържаните са направили пълни самопризнания, като за извършеното хулиганско деяние им е съставен акт по Наредба № 1 на Община Созопол. Същите са се ангажирали с възстановяване на състоянието на унищоженото имущество.

По случая в Районното управление в Созопол е образувана преписка.“

bTV продължаваме да следи този неприятен инцидент и се надява на реакция на МВР - да се разбере защо тези хора са били хванати и освободени толкова бързо.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прикрива ги

    65 0 Отговор
    Масово явление за съжаление.

    11:52 23.09.2026

  • 2 Кмете!

    57 1 Отговор
    Недей така! В МВР са професионалисти - кой за каквото им плаща!

    11:52 23.09.2026

  • 3 Баси и държавата

    37 0 Отговор
    Ангажирали се били.... да поправят някога золумите си.
    И за какво е тази полиция тогава?

    11:56 23.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    33 0 Отговор
    Хората на двукопитното човекоподобие и калинчо се правят на недосегаеми.
    Ще ги вразуми само един як бой така, че друг да ги храни докато шават

    11:56 23.09.2026

  • 5 Даниела

    40 0 Отговор
    Това е милата родна картинка и селото не е изключение,повсеместно е тоочно това,което описвате,резултата е с години натрупван, някой може ли да даде пример по-различен,моля ви споделете,в кое малко населено мястно местни бабаити са дисциплинирани от строгостта на закона,респекта от полицията и веднъж наказани,НЕ посмяват да повторят?!

    Коментиран от #10

    12:05 23.09.2026

  • 6 5737373

    41 1 Отговор
    решението е много просто - събират се 4-5 здрави мъже , слагат по 1 празнична забрадка с дупки на очите , един последен "масаж" стил пата-кюта и всеки поживо поздраво кой откъде е ! И дано дрифтаджията да се съвземе след масажа - да разказва наляво и надясно как не трябва да се чупи и т.н.

    Коментиран от #12, #15, #18

    12:09 23.09.2026

  • 7 дете

    22 0 Отговор
    "царя е гол"!!!

    12:12 23.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чума

    42 3 Отговор
    Тоя кмет поне се е осмелил да алармира, чрез сигнал! Повечето, нашият в това число хич не го интересува, дори толерира подобни прояви! Какъвто и проблем да му се постави - той не отговарял за това! Едно хлапе запалило пожар в близост до къщите, хората, които гасят призовават кмета да го разпита - Аз да не съм полиция! Паднали жици - да не съм енерго! Изписали един несретник от лечения, бе останал без къща, след като се самозапалил уж, трябва да се настани някъде - Да не съм хотелиер! Когато го изписваха от лечебното заведение се обаждат до кмета - аз да не съм транспортьор! Спира водата - На тениската ми не пише ВиК...! Единствено се задейства да уреди свои хора да скубят каквото може да се окраде и покровителстване на ,,младежи от добри семейства", които какво могат да правят по нощите - ето такива дейности като в Зидарово!

    12:13 23.09.2026

  • 10 Доротея

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "Даниела":

    И Рундич вместо да се заеме с това, което опира почти до всеки, с Демержиев ми обясняват колко много ще борят олигархията, контрабандата, хазарта и вече ми писна как се справят с Пеевски, а Борисов направо се подиграва с тях!

    Коментиран от #14

    12:16 23.09.2026

  • 11 Да, да

    28 0 Отговор
    Във всяко второ село е същото.

    Коментиран от #13

    12:17 23.09.2026

  • 12 бе е е е

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "5737373":

    българин и радикални мерки,тип революция,не ме разсмивай!

    12:22 23.09.2026

  • 13 Жоро

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да, да":

    Всяко първо! Ако има изключения те са изключения от правилото в България

    12:26 23.09.2026

  • 14 Теслатъ

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "Доротея":

    Демек, за този хаос е виновен Радев, който е на власт от 5 месеца, а не 35 Годишното Неолиберално Беззаконие у държавата??? Ти от коя "планета си паднала мъ или бе"???? Подобно беззаконие, не се появява за месец или година, анадън му или хич!?

    12:27 23.09.2026

  • 15 Къде ги тези здрави мъже?

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "5737373":

    По селата вече няма. По-здравите бабаити са или в полицията или дрифтят

    Коментиран от #17

    12:30 23.09.2026

  • 16 797

    12 0 Отговор
    Кметът хубаво го е написал и сигнализирал, където трябва. Само не е уточнил за команчи, или сиукси иде реч.

    12:32 23.09.2026

  • 17 Констатация

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Къде ги тези здрави мъже?":

    По селата е Дивия Запад с Каубойци и Индианци, а Шерифъ е у безсрочна, но платена отпуска!!! -))))

    12:34 23.09.2026

  • 18 Не става така,

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "5737373":

    ще дойде полицията и ще арестуват тия със забрадките, циганите ще са потърпевшите. Ще дойдат едни високоплатени от НПО адвокати и "побойниците" ще бъдат вкарани в затвора в отряд преобладаващ от роми. Разбира се ще им се обясни, че този "дас" е тук заради побой над роми. Законът е много строг за българите.

    12:37 23.09.2026

  • 19 МВР

    14 0 Отговор
    Служителите от МВР да влезнат в ролята на си каквито трябва да бъдат по презумпция и да си вършат работата. Почти невъзможно е да видиш служители на реда да патрулират или да се движат сред хората по улици и паркове с цел наблюдение и осъществяване на контрол. Къде са служителите на МВР? Разкарайте чантаджиите и стойкаджиите и изкарайте МВР служителите навън сред нас, където им е мястото.

    Коментиран от #22

    12:38 23.09.2026

  • 20 Не става така,

    2 0 Отговор
    ще дойде полицията и ще арестуват тия със забрадките, сиганите ще са потърпевшите. Ще дойдат едни високоплатени от НПО адвокати и "побойниците" ще бъдат вкарани в затвора в отряд преобладаващ от роми. Разбира се ще им се обясни, че този тук е заради побой над роми. Законът е много строг за българите.

    12:39 23.09.2026

  • 21 Не става така,

    4 0 Отговор
    ще дойде полицията и ще арестуват тия със забрадките, ромите ще са потърпевшите. Законът е много строг за българите.

    12:42 23.09.2026

  • 22 Теслатъ

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "МВР":

    Къде го туй МВР, бе, колега??? Полицайте у Бг са млади, полуграмотни, напомпени бичета или шо па ри на средна възраст, с над 120 кила, често в комбина с ОПГ-та!

    Коментиран от #25

    12:45 23.09.2026

  • 23 Така е

    7 0 Отговор
    като е политизирана цялата полиция

    12:50 23.09.2026

  • 24 Онуфри

    0 0 Отговор
    де да е само там ,но щом са се нгажирали има опасност да са поправат

    12:52 23.09.2026

  • 25 Обучение

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Теслатъ":

    Много от хората нямат понятие и чувство за социална отговорност и принадлежност към обществото. Оттам идват и всичките проблеми както в МВР така и в други институции. Самозабравили са към коя част на обществото е техния дълг по служба. Със сигурност не е към корупцията и ОПГ-тата от политически или друг характер.

    Коментиран от #28

    12:53 23.09.2026

  • 26 Ценко Чоков

    3 0 Отговор
    само бой ще ги оправи...

    12:53 23.09.2026

  • 27 В Бразилия

    6 0 Отговор
    Този въпрос в Бразилия го решиха изцяло, като Федералната полиция ги отстрелваше , кой където сварят. Е защитницити на човека ревнаха , но кой ги пита.
    Така и в България, една специална полиция за прочистванне на бандитизма, за кратко време ще въведе ред. Е и нашите мили госпожи ще изреват, ама кой ли ще ги пита.
    Това е решението.

    12:54 23.09.2026

  • 28 Теслатъ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Обучение":

    Уви - Да!!! Но, причинно следственната връзка е в тъй наречения 35 годишен "Преход", чийто край не се вижда! Резултата - Общественно Социална Деградация, без Ориентири.

    13:00 23.09.2026

  • 29 Полюцай

    1 0 Отговор
    Колегите ги пазят, защото за това им се плаща.

    13:03 23.09.2026

  • 30 Марин

    2 0 Отговор
    Подавал съм сигнал за нарушаване обществения ред след 22 ч. и то пред училище - по десет коли, викове, включени двигатели, музика, пиене, хвърляне на бутилки ауу - ууу и така до 2-3 часа. На десет обаждания идват два пъти, правят им забележка и НИЩО. Нито им записват данните, нито правят протокол, нито пък им налагат глоба. Родната полиция не ни пази, а пази нарушителите - и това явно е повсеместно. Апелирам г-н министъра да вземе спешни мерки. Тия бабаити, хулигани и друга паплачч ни тормозят, но това не трябва да остава ненаказано. Тези хора после се качват на колите пияни и надрусани и виждаме какво става, нали така?

    13:12 23.09.2026

  • 31 Дуруру

    0 0 Отговор
    Просто не ми се вярва, че има такива кметове! Че ги боли за селото и жителите му. Защото нашата кметица, жена на всички партии и най-верен член на герб до границата, се грижи само за семейството су - да завземе всичко изоставено в землището за единия си син, да благоустроу другия, да куп и разруха и беззакинивува хотели ресторанти за стотици хиляди, да си присвои селскуя бунар. А селото тъне в мръсотия

    13:15 23.09.2026

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