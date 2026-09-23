Кмет на село срещу МВР: Пияни и дрогирани проявяват агресия, а полицията ги пази

В Деня на независимостта кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков разпространи кадри на вандализъм, агресия и опасно шофиране в центъра на селото, обяви бТВ.
„Това не е свобода, това не е независимост, това е разпад“, написа той и предупреди, че мълчанието днес може да доведе до трагедия утре. По думите му участниците са задържани за кратко, санкционирани и освободени, а щетите все още не са възстановени.
Следите от вандализъм все още личат. В центъра на селото са обръщани столове, маси, има изпочупени камери за видеонаблюдение.
"Ние нямаме независимост в нашата държава. Защото един кмет на едно населено място е всичко друго, но не е представител на държавата. Ние сме едни дувари, сложени тук, на които трябва да бъдем длъжни да се съобразяваме с всеки наркоман, със всеки пияница, със всеки вандал", коментира пред bTV Христо Бардуков.
По думите му често създават проблеми.
"Единият, за съжаление, брат му е с ТЕЛК и го обгрижват по механизма „Лична помощ“ след употреба на наркотици. На съпругата му братът ѝ почина след употреба на наркотици. И същият този е баща на две деца, който във видеото ми във Facebook се вижда вечерта, когато дрифти и си начупва колата", посочи кметът.
"Ето това са тези хора. Но по-гадното е, че тези хора имат чадър от полицията и имат чувство за безнаказаност. И когато утре убият едно дете, отивайки на училище, защото са решили да се напият и да се надрусат отново и да си карат неправомерно МПС-тата и да убиват и да блъскат, тогава всички медии ще сме събрани. Първо ще е виновен кметът, защо не е взел мерки. После полицията и така нататък", заяви още Бардуков.
Според него това, че има чадър, се вижда на видеото.
"Аз подавам сигнал на 112 за всичко, което се случва между 14 и 17 часа. Две минути след подадения ми сигнал се чува как той получава информация да се махне оттук, от палатката, защото кметът е подал сигнал. И той коментира: „Да бе, махаме се, може да ме хване кметът“, и почват да допочупват каквото могат, качват се на мотора и заминават", посочи управникът.
"Същият ден министър Демерджиев благоволява и си вдига телефона и взема всичко присърце, за което му благодаря. Но полицията решава в един момент, че не им е нужно заявлението ми, че не им е нужно сведението ми, че вече не им трябват видеоматериалите. И точно това вече преля чашата и реших, че когато на МВР не им е нужно, хубаво е обществото да знае родното село на Коджакафалията, а именно село Зидарово, как битува", посочи още той.
Късно снощи по искане на bTV получихме и позиция от МВР. В нея се казва:
„Във връзка с подаден на 20 септември следобед в Районното управление – Созопол, сигнал за хулигански прояви, осъществени в центъра на село Зидарово, на мястото на инцидента са изпратени два автопатрула. Установени и задържани са за срок до 24 часа двама мъже, видимо употребили алкохол, които са нанесли материални щети – обръщали са пластмасови столове и маси. Задържаните са направили пълни самопризнания, като за извършеното хулиганско деяние им е съставен акт по Наредба № 1 на Община Созопол. Същите са се ангажирали с възстановяване на състоянието на унищоженото имущество.
По случая в Районното управление в Созопол е образувана преписка.“
bTV продължаваме да следи този неприятен инцидент и се надява на реакция на МВР - да се разбере защо тези хора са били хванати и освободени толкова бързо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прикрива ги
11:52 23.09.2026
2 Кмете!
11:52 23.09.2026
3 Баси и държавата
И за какво е тази полиция тогава?
11:56 23.09.2026
4 АГАТ а Кристи
Ще ги вразуми само един як бой така, че друг да ги храни докато шават
11:56 23.09.2026
5 Даниела
Коментиран от #10
12:05 23.09.2026
6 5737373
Коментиран от #12, #15, #18
12:09 23.09.2026
7 дете
12:12 23.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чума
12:13 23.09.2026
10 Доротея
До коментар #5 от "Даниела":И Рундич вместо да се заеме с това, което опира почти до всеки, с Демержиев ми обясняват колко много ще борят олигархията, контрабандата, хазарта и вече ми писна как се справят с Пеевски, а Борисов направо се подиграва с тях!
Коментиран от #14
12:16 23.09.2026
11 Да, да
Коментиран от #13
12:17 23.09.2026
12 бе е е е
До коментар #6 от "5737373":българин и радикални мерки,тип революция,не ме разсмивай!
12:22 23.09.2026
13 Жоро
До коментар #11 от "Да, да":Всяко първо! Ако има изключения те са изключения от правилото в България
12:26 23.09.2026
14 Теслатъ
До коментар #10 от "Доротея":Демек, за този хаос е виновен Радев, който е на власт от 5 месеца, а не 35 Годишното Неолиберално Беззаконие у държавата??? Ти от коя "планета си паднала мъ или бе"???? Подобно беззаконие, не се появява за месец или година, анадън му или хич!?
12:27 23.09.2026
15 Къде ги тези здрави мъже?
До коментар #6 от "5737373":По селата вече няма. По-здравите бабаити са или в полицията или дрифтят
Коментиран от #17
12:30 23.09.2026
16 797
12:32 23.09.2026
17 Констатация
До коментар #15 от "Къде ги тези здрави мъже?":По селата е Дивия Запад с Каубойци и Индианци, а Шерифъ е у безсрочна, но платена отпуска!!! -))))
12:34 23.09.2026
18 Не става така,
До коментар #6 от "5737373":ще дойде полицията и ще арестуват тия със забрадките, циганите ще са потърпевшите. Ще дойдат едни високоплатени от НПО адвокати и "побойниците" ще бъдат вкарани в затвора в отряд преобладаващ от роми. Разбира се ще им се обясни, че този "дас" е тук заради побой над роми. Законът е много строг за българите.
12:37 23.09.2026
19 МВР
Коментиран от #22
12:38 23.09.2026
20 Не става така,
12:39 23.09.2026
21 Не става така,
12:42 23.09.2026
22 Теслатъ
До коментар #19 от "МВР":Къде го туй МВР, бе, колега??? Полицайте у Бг са млади, полуграмотни, напомпени бичета или шо па ри на средна възраст, с над 120 кила, често в комбина с ОПГ-та!
Коментиран от #25
12:45 23.09.2026
23 Така е
12:50 23.09.2026
24 Онуфри
12:52 23.09.2026
25 Обучение
До коментар #22 от "Теслатъ":Много от хората нямат понятие и чувство за социална отговорност и принадлежност към обществото. Оттам идват и всичките проблеми както в МВР така и в други институции. Самозабравили са към коя част на обществото е техния дълг по служба. Със сигурност не е към корупцията и ОПГ-тата от политически или друг характер.
Коментиран от #28
12:53 23.09.2026
26 Ценко Чоков
12:53 23.09.2026
27 В Бразилия
Така и в България, една специална полиция за прочистванне на бандитизма, за кратко време ще въведе ред. Е и нашите мили госпожи ще изреват, ама кой ли ще ги пита.
Това е решението.
12:54 23.09.2026
28 Теслатъ
До коментар #25 от "Обучение":Уви - Да!!! Но, причинно следственната връзка е в тъй наречения 35 годишен "Преход", чийто край не се вижда! Резултата - Общественно Социална Деградация, без Ориентири.
13:00 23.09.2026
29 Полюцай
13:03 23.09.2026
30 Марин
13:12 23.09.2026
31 Дуруру
13:15 23.09.2026