Кмет на село срещу МВР: Пияни и дрогирани проявяват агресия, а полицията ги пази

В Деня на независимостта кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков разпространи кадри на вандализъм, агресия и опасно шофиране в центъра на селото, обяви бТВ.

„Това не е свобода, това не е независимост, това е разпад“, написа той и предупреди, че мълчанието днес може да доведе до трагедия утре. По думите му участниците са задържани за кратко, санкционирани и освободени, а щетите все още не са възстановени.

Следите от вандализъм все още личат. В центъра на селото са обръщани столове, маси, има изпочупени камери за видеонаблюдение.

"Ние нямаме независимост в нашата държава. Защото един кмет на едно населено място е всичко друго, но не е представител на държавата. Ние сме едни дувари, сложени тук, на които трябва да бъдем длъжни да се съобразяваме с всеки наркоман, със всеки пияница, със всеки вандал", коментира пред bTV Христо Бардуков.

По думите му често създават проблеми.

"Единият, за съжаление, брат му е с ТЕЛК и го обгрижват по механизма „Лична помощ“ след употреба на наркотици. На съпругата му братът ѝ почина след употреба на наркотици. И същият този е баща на две деца, който във видеото ми във Facebook се вижда вечерта, когато дрифти и си начупва колата", посочи кметът.

"Ето това са тези хора. Но по-гадното е, че тези хора имат чадър от полицията и имат чувство за безнаказаност. И когато утре убият едно дете, отивайки на училище, защото са решили да се напият и да се надрусат отново и да си карат неправомерно МПС-тата и да убиват и да блъскат, тогава всички медии ще сме събрани. Първо ще е виновен кметът, защо не е взел мерки. После полицията и така нататък", заяви още Бардуков.

Според него това, че има чадър, се вижда на видеото.

"Аз подавам сигнал на 112 за всичко, което се случва между 14 и 17 часа. Две минути след подадения ми сигнал се чува как той получава информация да се махне оттук, от палатката, защото кметът е подал сигнал. И той коментира: „Да бе, махаме се, може да ме хване кметът“, и почват да допочупват каквото могат, качват се на мотора и заминават", посочи управникът.

"Същият ден министър Демерджиев благоволява и си вдига телефона и взема всичко присърце, за което му благодаря. Но полицията решава в един момент, че не им е нужно заявлението ми, че не им е нужно сведението ми, че вече не им трябват видеоматериалите. И точно това вече преля чашата и реших, че когато на МВР не им е нужно, хубаво е обществото да знае родното село на Коджакафалията, а именно село Зидарово, как битува", посочи още той.

Късно снощи по искане на bTV получихме и позиция от МВР. В нея се казва:

„Във връзка с подаден на 20 септември следобед в Районното управление – Созопол, сигнал за хулигански прояви, осъществени в центъра на село Зидарово, на мястото на инцидента са изпратени два автопатрула. Установени и задържани са за срок до 24 часа двама мъже, видимо употребили алкохол, които са нанесли материални щети – обръщали са пластмасови столове и маси. Задържаните са направили пълни самопризнания, като за извършеното хулиганско деяние им е съставен акт по Наредба № 1 на Община Созопол. Същите са се ангажирали с възстановяване на състоянието на унищоженото имущество.

По случая в Районното управление в Созопол е образувана преписка.“

bTV продължаваме да следи този неприятен инцидент и се надява на реакция на МВР - да се разбере защо тези хора са били хванати и освободени толкова бързо.