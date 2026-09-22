Жан Виденов запали село

Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково. Затова алармира потребителка на фейсбук групата „Забелязано в Марково“ Иванка Глухова.
„Рядко пиша постове,но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода. Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия, отделно извън имота му изгоряха над 400 кв.м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел.табла по улицата на пожара“, информира жената, цитирана от telegraph.bg.
По думите ѝ пожарникарите дошли навреме, „цели 3 екипа и локализираха пожара“. „Благодаря ви момчета!!! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви. Бъдете внимателни!!!“, завършва Глухова. За минути под поста ѝ започнаха коментари, в които се коментира защо е споменала името на Жан Виденов.
Той беше премиер на България през 1995 – 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, а периода на управление беше наречен „Виденовата зима“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
Коментиран от #18
17:45 22.09.2026
2 Манол Глишев
17:45 22.09.2026
3 Кирил
17:45 22.09.2026
4 Краварска злобна ненормалница
17:45 22.09.2026
5 Давид
17:46 22.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Леле-леле 😃
17:46 22.09.2026
8 Шорт
17:47 22.09.2026
9 Дапитам
Коментиран от #13
17:47 22.09.2026
10 Възpожденец 🇧🇬
17:47 22.09.2026
11 Без име
17:47 22.09.2026
12 Горски
17:48 22.09.2026
13 Без име
До коментар #9 от "Дапитам":Колко да струват 400 квадрата сухи треви? 🤔🤔🤔🤔
17:49 22.09.2026
14 комунист
17:49 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 джон слепов
Коментиран от #26
17:50 22.09.2026
17 Червени бokлyци !
17:50 22.09.2026
18 Адрес 4000
До коментар #1 от "Николова , София":А недей така ,за комунягите той е икона и все още скърбят за него
Да не говорим че другият финансов цуру Гечев ръси мозъци всекидневно в лошият западен Ютюб
17:50 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гоце
17:51 22.09.2026
21 Злобна селънка пък и с имот
17:51 22.09.2026
22 А като
17:51 22.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ужас
17:52 22.09.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
СЕГА ВЖ.КОЙ МУ БЕШЕ
ПРЕС АТАШЕ КОГА„ ЗАПАЛИ” ДЪРЖАВАТА
ООО КЪДЕ СИ ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА😀
17:53 22.09.2026
26 Сакън
До коментар #16 от "джон слепов":Ама що говориш така ? Г-жа Глухова видимо е демократка ! Знаеш песента : "Демократка станах , бате , и свободна съм сега . "
17:53 22.09.2026
27 Бай онзи
17:54 22.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Беро
Радевата зима по нищо няма да отстъпва на Виденовата !Вервайте ми!
17:55 22.09.2026