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Жан Виденов запали село

Жан Виденов запали село

22 Септември, 2026 17:41 900 29

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  • запали-
  • село

Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково. Затова алармира потребителка на фейсбук групата „Забелязано в Марково“ Иванка

Жан Виденов запали село - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково. Затова алармира потребителка на фейсбук групата „Забелязано в Марково“ Иванка Глухова.

„Рядко пиша постове,но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода. Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия, отделно извън имота му изгоряха над 400 кв.м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел.табла по улицата на пожара“, информира жената, цитирана от telegraph.bg.

По думите ѝ пожарникарите дошли навреме, „цели 3 екипа и локализираха пожара“. „Благодаря ви момчета!!! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви. Бъдете внимателни!!!“, завършва Глухова. За минути под поста ѝ започнаха коментари, в които се коментира защо е споменала името на Жан Виденов.

Той беше премиер на България през 1995 – 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, а периода на управление беше наречен „Виденовата зима“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    19 18 Отговор
    Той цяла държава 9 млн души запали и опропасти ,че ти за една селска зона се пениш

    Коментиран от #18

    17:45 22.09.2026

  • 2 Манол Глишев

    8 18 Отговор
    и тоз боклук е за сезала

    17:45 22.09.2026

  • 3 Кирил

    10 16 Отговор
    Той цяла държава фалира, какво е едно село

    17:45 22.09.2026

  • 4 Краварска злобна ненормалница

    21 8 Отговор
    Клюкарката и счупения телефон

    17:45 22.09.2026

  • 5 Давид

    18 3 Отговор
    Значи все още има надежда за България ;) Щом още следят другаря Виденов имат страх от нещо ;)

    17:46 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Леле-леле 😃

    18 7 Отговор
    Факти паднаха до нивото на ... "Забелязано в Марково"

    17:46 22.09.2026

  • 8 Шорт

    21 4 Отговор
    Добър политик беше. Но го изиграха евреите!

    17:47 22.09.2026

  • 9 Дапитам

    5 8 Отговор
    И сега какво,ще плати ли Жан щетите?

    Коментиран от #13

    17:47 22.09.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    4 12 Отговор
    Това са шумкарите и техните наследници - палят, горят, рушат, тероризират !

    17:47 22.09.2026

  • 11 Без име

    10 2 Отговор
    Това село 400 квадрата ли е? Поне разбрахме, че в Марково няма вода. 🤣🤣🤣

    17:47 22.09.2026

  • 12 Горски

    3 11 Отговор
    Той цялата държава подпал, че колко му е един двор.

    17:48 22.09.2026

  • 13 Без име

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дапитам":

    Колко да струват 400 квадрата сухи треви? 🤔🤔🤔🤔

    17:49 22.09.2026

  • 14 комунист

    4 4 Отговор
    Е нали живее уж в панелка, какъв е тоя имот в пловдивския Бевърли Хилс.

    17:49 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 джон слепов

    8 1 Отговор
    Жалко, че тая овца не е изгоряла

    Коментиран от #26

    17:50 22.09.2026

  • 17 Червени бokлyци !

    1 3 Отговор
    Няма по долни и npocти от хомосъветикус .

    17:50 22.09.2026

  • 18 Адрес 4000

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    А недей така ,за комунягите той е икона и все още скърбят за него
    Да не говорим че другият финансов цуру Гечев ръси мозъци всекидневно в лошият западен Ютюб

    17:50 22.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гоце

    3 3 Отговор
    Този "хубавец" от кьде има толкова пари, че да има вила в Марково, пловдивската Бояна?. Беше един обикновен преподавател?

    17:51 22.09.2026

  • 21 Злобна селънка пък и с имот

    4 2 Отговор
    Добре че го споменава за лошо че да се сещат хората че сме имали и честни управници независимо че беше по умен от сатрапа Ив.Костом който ни ограби и още е жив и не не пука щото лежи на една кълка наречена давност и никой не го подведе по отговорност за престъпленията му

    17:51 22.09.2026

  • 22 А като

    1 0 Отговор
    лъже женицата в коя посока гледа!?

    17:51 22.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ужас

    1 0 Отговор
    Той Жан си пали този огън там по това време вече 29 г. Защо гражданката с будната гражданска съвест чак сега го натопи. На жан това му е хоби, не е пожарникар като бойко.

    17:52 22.09.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    А Я
    СЕГА ВЖ.КОЙ МУ БЕШЕ
    ПРЕС АТАШЕ КОГА„ ЗАПАЛИ” ДЪРЖАВАТА
    ООО КЪДЕ СИ ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА😀

    17:53 22.09.2026

  • 26 Сакън

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "джон слепов":

    Ама що говориш така ? Г-жа Глухова видимо е демократка ! Знаеш песента : "Демократка станах , бате , и свободна съм сега . "

    17:53 22.09.2026

  • 27 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Голям пожар-20×20 метра.5 минутна слава на будната госпожа.Ако беше някой неизвестен,едва ли щеше да напише нещо.

    17:54 22.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Беро

    0 0 Отговор
    Драги, ненужни админи и Мунчовци, кое ви боде по различните места с това:
    Радевата зима по нищо няма да отстъпва на Виденовата !Вервайте ми!

    17:55 22.09.2026

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