Жан Виденов запали село

Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково. Затова алармира потребителка на фейсбук групата „Забелязано в Марково“ Иванка Глухова.

„Рядко пиша постове,но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни г-Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода. Поради вятъра и сухата шума, огънят стана неконтролируем, прехвърли двора му и започна да навлиза в нашия, отделно извън имота му изгоряха над 400 кв.м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел.табла по улицата на пожара“, информира жената, цитирана от telegraph.bg.

По думите ѝ пожарникарите дошли навреме, „цели 3 екипа и локализираха пожара“. „Благодаря ви момчета!!! Наистина трябва много да се внимава с паленето на огън във вятър и сухи треви. Бъдете внимателни!!!“, завършва Глухова. За минути под поста ѝ започнаха коментари, в които се коментира защо е споменала името на Жан Виденов.

Той беше премиер на България през 1995 – 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, а периода на управление беше наречен „Виденовата зима“.