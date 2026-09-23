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Жан Виденов преди 2 г. пак палил в село Марково. Бившият премиер дори има акт от пожарната

Жан Виденов преди 2 г. пак палил в село Марково. Бившият премиер дори има акт от пожарната

23 Септември, 2026 12:43 1 315 33

  • жан виденов-
  • палеж-
  • село-
  • марково-
  • огън-
  • пожар

Кметицата Десислава Терзиева отново ще го предупреди

Жан Виденов преди 2 г. пак палил в село Марково. Бившият премиер дори има акт от пожарната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не за първи път бившият премиер Жан Виденов е предизвиквал пожар, палейки шума във вилната зона на пловдивското село Марково. Това заяви пред "24 часа" кметът на селото Десислава Терзиева след вчерашния инцидент.

Тя допълни, че на експремиера преди 2 г. бил съставен акт от Пожарната за палеж. Той е наясно, че няма право да пали огън, но ще го викам да го предупредя, категорична е кметицата.

По думите ѝ имотът на Виденов представлява празно дворно място без постройка.

През уикенда около 14,30 часа Виденов решил да почисти имота си и драснал клечката на сухия отпадък. Пламъците бързо се разпространили. "Съседи, доброволци и три пожарни екипа успели да ги спрат на 5 метра от елтаблото на съседката Иванка Глухова", разказа Терзиева. Наложило се да бъде прокарана и просека, за да не пламне вилната зона на Марково, известно като пловдивския Бевърли хилс.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как става тази работа ?!?

    29 6 Отговор
    И Мунчо така подпали държавата 34.6% увеличение на горивата на първо място в ЕС и то с рафинерии тръби и най-бедната държава ?!?

    Коментиран от #8

    12:46 23.09.2026

  • 2 Робот

    27 2 Отговор
    Жан ще бъде запомнен като употребен и изхвърлен но не толкова виновен..

    12:48 23.09.2026

  • 3 Хахахаха

    14 12 Отговор
    Топли се. Страх го е от Жан Виденовата зима.

    12:49 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя запали цяла България

    15 17 Отговор
    Че за едно Село
    Ще му пука .

    12:52 23.09.2026

  • 6 черно фередже

    10 6 Отговор
    на територията властват метастазите на бкп и дс! ние сме овце,бе е е е !

    12:53 23.09.2026

  • 7 Отвратен

    26 7 Отговор
    Подадоха дъвката Жан Виденов, че е подпалвач!
    Срамно и недостойно за мисирките, които оплюват най честния премиер, който не е прОдал НЕЗАВИСИМОСТТА на България нито на Русия нито на акулите от Запад!
    Просто писачите си личат по "поръчковата" си съвест.

    Коментиран от #10

    12:54 23.09.2026

  • 8 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как става тази работа ?!?":

    Така става, в банановите републики по правило инфлацията е от 4 до 8 пъти по-висока от тази в белите държави. Пък и България е идеалната тестова площадка за изпитабия на всякакви пилотчета, шоферчета, пожарникарчета диктаторчета.

    12:56 23.09.2026

  • 9 урко

    19 2 Отговор
    От самата пожарна казаха, че всичко е било ограничено само в рамките на имота на Виденов. Така, че всичко ми се струва преувеличено и очевидно има някаква междусъседска вражда. Съседът му очевидно твърдеше неверни неща, че едва ли не цялото село се било запалило

    12:57 23.09.2026

  • 10 Слава, вечна слава!

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Отвратен":

    Слава на Шорош довел България до тази цветушта реалност! Богати, независими, свободни и щастливи!

    Коментиран от #14

    12:58 23.09.2026

  • 11 Защо вчера имахте невярно и манипулативн

    19 1 Отговор
    заглавие в сайта:

    Цитат:

    "Жан Виденов запали село
    Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково."

    Колко къщи са изгорели?
    Колко човека и животни са загинали в резултат от пожара?
    Вие наясно ли сте, че подлежите на жестоки наказания, а също и съдебно дело за клевета?

    Кога в този сайт ще отразявате събитията в България и по света по професионален и коректен начин?

    Коментиран от #30

    12:58 23.09.2026

  • 12 ЦК на БКП

    10 7 Отговор
    От комунист какво друго...
    Има, има - атентати, наглост, безочие, преиначаване на историята по техен тертип, не приемане на истината, че по време на соца 3 /три/ пъти фалираха България....
    И още все от този род !

    Коментиран от #31

    12:59 23.09.2026

  • 13 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    6 7 Отговор
    🤩 Потомък на шумкар, запалил шумата.🤩😱

    Коментиран от #28

    13:02 23.09.2026

  • 14 цк на бкп

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слава, вечна слава!":

    благодарим,че не ни набеди нас!

    13:02 23.09.2026

  • 15 Сърп

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Комунистите са идиоти!":

    и чук - глад и студ !

    13:03 23.09.2026

  • 16 Теслатъ

    2 5 Отговор
    Чиляка май е с признаци на Пироман!? Обича да си "играе"с Огъня!!! -)))))

    13:04 23.09.2026

  • 17 Жан Валжан

    1 10 Отговор
    Той трябваше да замине в изгнание, за да изкупи греховете си. Трябваше да стане овчар в Монголия или монах в Тибет.

    13:07 23.09.2026

  • 18 Насакото Яката

    3 3 Отговор
    Той е един наивен глупак. Трябваше да си направи ритуално харакири.

    13:08 23.09.2026

  • 19 Герги

    4 2 Отговор
    ами зимата 1997 год го шокира и има фобия за палене...зима.... огън.

    13:10 23.09.2026

  • 20 Пловдивският

    3 0 Отговор
    Бевърли Хилс е една клоака. Мирише на лна защото в Бевърли Хилс редовно няма Н2О. Казаните за ТБО стоят препълнени със седмици и внасят допълнителен аромат към общата смрад.За трилентовите магистрали, които го прорязват няма смисъл да се пише.

    13:10 23.09.2026

  • 21 ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА

    6 0 Отговор
    БОЙКО КОСТОВ, ГЕРГОВ, ЗАЩО НЯМА ХОТЕЛ С ВОДОПАДИ..........ЗАЩОТО НЕ Е КРАДЕЦ..........

    Коментиран от #23, #25

    13:12 23.09.2026

  • 22 smokee

    0 0 Отговор
    Този като Ван Дер Любе. Където е стъпал комунист и трева не никне.

    13:18 23.09.2026

  • 23 Брежнев

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА":

    Абсолютно си точен,той не беше крадец,нормално погледнато но, Кръгът около него...Орион,,,,голямо лапане направи.Те за това се кефеха от БСП...най младият Премиер,,,,защото можеха и му дърпаха конците за лична облага.

    13:18 23.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без постройка ууу,един комунист дет да

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА":

    Не краде,е те такива трябваха в политиката,и преди и сега

    13:21 23.09.2026

  • 26 Евроатлантически пуяци

    2 0 Отговор
    костов разруши цяла държава и прокуди два милиона българи от страната, но Жан Виденов е много виновен , че запалил сухата трева, без да стане нищо. и тая тъпа новина вече три пъти я повтарят

    13:23 23.09.2026

  • 27 Диан

    2 0 Отговор
    С къде спи ,къде вари ракията ,джибрите къде ги държи

    13:23 23.09.2026

  • 28 На кой е потомък

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    Знаеш ли ?

    13:23 23.09.2026

  • 29 Ааааа

    3 0 Отговор
    Грозна статия....и още по-грозни, просташки коментари!
    Това ли ни е нивото...българско?

    13:24 23.09.2026

  • 30 Много си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо вчера имахте невярно и манипулативн":

    Да знаеш

    13:24 23.09.2026

  • 31 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЦК на БКП":

    Фалитите са по време на демокрацията. Ето например 1997-ма -пълна демокрация, а долара 3000 лева !! При комунизма долара никога не е бил повече от 3 лева !!

    13:26 23.09.2026

  • 32 Хаха

    0 1 Отговор
    Ами момчето е расло при комунизъма. Тогава палеха стърнищата организирано. Комсомолец и половина...

    13:28 23.09.2026

  • 33 Изтъркано, но върви

    0 0 Отговор
    Веднъж го изпортили, хайде пак и да влезе във вестника. А важният въпрос защо хората са без вода отива на заден план и се забравя.

    13:32 23.09.2026

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