Жан Виденов преди 2 г. пак палил в село Марково. Бившият премиер дори има акт от пожарната

Не за първи път бившият премиер Жан Виденов е предизвиквал пожар, палейки шума във вилната зона на пловдивското село Марково. Това заяви пред "24 часа" кметът на селото Десислава Терзиева след вчерашния инцидент.
Тя допълни, че на експремиера преди 2 г. бил съставен акт от Пожарната за палеж. Той е наясно, че няма право да пали огън, но ще го викам да го предупредя, категорична е кметицата.
По думите ѝ имотът на Виденов представлява празно дворно място без постройка.
През уикенда около 14,30 часа Виденов решил да почисти имота си и драснал клечката на сухия отпадък. Пламъците бързо се разпространили. "Съседи, доброволци и три пожарни екипа успели да ги спрат на 5 метра от елтаблото на съседката Иванка Глухова", разказа Терзиева. Наложило се да бъде прокарана и просека, за да не пламне вилната зона на Марково, известно като пловдивския Бевърли хилс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как става тази работа ?!?
Коментиран от #8
12:46 23.09.2026
2 Робот
12:48 23.09.2026
3 Хахахаха
12:49 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоя запали цяла България
Ще му пука .
12:52 23.09.2026
6 черно фередже
12:53 23.09.2026
7 Отвратен
Срамно и недостойно за мисирките, които оплюват най честния премиер, който не е прОдал НЕЗАВИСИМОСТТА на България нито на Русия нито на акулите от Запад!
Просто писачите си личат по "поръчковата" си съвест.
Коментиран от #10
12:54 23.09.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Как става тази работа ?!?":Така става, в банановите републики по правило инфлацията е от 4 до 8 пъти по-висока от тази в белите държави. Пък и България е идеалната тестова площадка за изпитабия на всякакви пилотчета, шоферчета, пожарникарчета диктаторчета.
12:56 23.09.2026
9 урко
12:57 23.09.2026
10 Слава, вечна слава!
До коментар #7 от "Отвратен":Слава на Шорош довел България до тази цветушта реалност! Богати, независими, свободни и щастливи!
Коментиран от #14
12:58 23.09.2026
11 Защо вчера имахте невярно и манипулативн
Цитат:
"Жан Виденов запали село
Бившият премиер Жан Виденов запали вилната зона на село Марково."
Колко къщи са изгорели?
Колко човека и животни са загинали в резултат от пожара?
Вие наясно ли сте, че подлежите на жестоки наказания, а също и съдебно дело за клевета?
Кога в този сайт ще отразявате събитията в България и по света по професионален и коректен начин?
Коментиран от #30
12:58 23.09.2026
12 ЦК на БКП
Има, има - атентати, наглост, безочие, преиначаване на историята по техен тертип, не приемане на истината, че по време на соца 3 /три/ пъти фалираха България....
И още все от този род !
Коментиран от #31
12:59 23.09.2026
13 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #28
13:02 23.09.2026
14 цк на бкп
До коментар #10 от "Слава, вечна слава!":благодарим,че не ни набеди нас!
13:02 23.09.2026
15 Сърп
До коментар #4 от "Комунистите са идиоти!":и чук - глад и студ !
13:03 23.09.2026
16 Теслатъ
13:04 23.09.2026
17 Жан Валжан
13:07 23.09.2026
18 Насакото Яката
13:08 23.09.2026
19 Герги
13:10 23.09.2026
20 Пловдивският
13:10 23.09.2026
21 ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА
Коментиран от #23, #25
13:12 23.09.2026
22 smokee
13:18 23.09.2026
23 Брежнев
До коментар #21 от "ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА":Абсолютно си точен,той не беше крадец,нормално погледнато но, Кръгът около него...Орион,,,,голямо лапане направи.Те за това се кефеха от БСП...най младият Премиер,,,,защото можеха и му дърпаха конците за лична облага.
13:18 23.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Без постройка ууу,един комунист дет да
До коментар #21 от "ЗАЩО ВИДЕНОВ НЯМА ВИЛА КЪТ НА":Не краде,е те такива трябваха в политиката,и преди и сега
13:21 23.09.2026
26 Евроатлантически пуяци
13:23 23.09.2026
27 Диан
13:23 23.09.2026
28 На кой е потомък
До коментар #13 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":Знаеш ли ?
13:23 23.09.2026
29 Ааааа
Това ли ни е нивото...българско?
13:24 23.09.2026
30 Много си прав
До коментар #11 от "Защо вчера имахте невярно и манипулативн":Да знаеш
13:24 23.09.2026
31 Хи хи
До коментар #12 от "ЦК на БКП":Фалитите са по време на демокрацията. Ето например 1997-ма -пълна демокрация, а долара 3000 лева !! При комунизма долара никога не е бил повече от 3 лева !!
13:26 23.09.2026
32 Хаха
13:28 23.09.2026
33 Изтъркано, но върви
13:32 23.09.2026