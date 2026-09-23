Жан Виденов преди 2 г. пак палил в село Марково. Бившият премиер дори има акт от пожарната

Не за първи път бившият премиер Жан Виденов е предизвиквал пожар, палейки шума във вилната зона на пловдивското село Марково. Това заяви пред "24 часа" кметът на селото Десислава Терзиева след вчерашния инцидент.

Тя допълни, че на експремиера преди 2 г. бил съставен акт от Пожарната за палеж. Той е наясно, че няма право да пали огън, но ще го викам да го предупредя, категорична е кметицата.

По думите ѝ имотът на Виденов представлява празно дворно място без постройка.

През уикенда около 14,30 часа Виденов решил да почисти имота си и драснал клечката на сухия отпадък. Пламъците бързо се разпространили. "Съседи, доброволци и три пожарни екипа успели да ги спрат на 5 метра от елтаблото на съседката Иванка Глухова", разказа Терзиева. Наложило се да бъде прокарана и просека, за да не пламне вилната зона на Марково, известно като пловдивския Бевърли хилс.