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Бариера срещу нерегламентирани отпадъци в пловдивското село Калековец

Бариера срещу нерегламентирани отпадъци в пловдивското село Калековец

26 Септември, 2026 14:26 673 5

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Иновативна идея в борбата с незаконните сметища въведе кметът Георги Вълков

Бариера срещу нерегламентирани отпадъци в пловдивското село Калековец - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иновативна идея в борбата с незаконните сметища въведе кметът на пловдивското село Калековец Георги Вълков. Преди няколко месеца там е поставена бариера, която ограничава нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Нарушителите се следят и с камери.

Бариерата е монтирана това лято на входа на площадката за градински отпадъци край пловдивското село Калековец. Кметът въвел ограничения достъп до сметището заради зачестилите нарушители. Идвали хора от други населени места, дори от и Пловдив, за да изхвърлят различни битови отпадъци.

Георги Вълков – кмет на село Калековец: "Изхвърляха абсолютно всичко – пластмаса, строително, кашони, зелена маса... беше си грозна работа. По принцип площадката си е само за растителен отпадък на жители от селото."

Бариерата се вдига автоматично, а камера на входа снима какъв отпадък се изхвърля на площадката.

Георги Вълков – кмет на село Калековец: "Самата бариера е с датчици, сензори, които при нейно доближаване от автомобил или човек тя се двига и след една-две минути бариерата пада и така става и излизането от сметището."

Жителите на Калековец одобряват идеята за такъв вид борба с незаконните сметища. Илия Дудински няколко пъти извозва до площадката почистена растителност от своя двор.

Илия Дудински – жител на село Калековец: "Това е един много голям плюс за нашето село. Сметището беше безразборно. То сега е много по-компактно, много по-добре направено, особено с бариерата. С камерата се следят какви отпадъци се изхвърлят."

До момента са глобени двама нарушители от селото. А, за да спре изхвърлянето на отпадъци и по полето, кметът на Калековец ще постави камери и извън селото.


Пловдив / България
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  • 1 да питам

    1 1 Отговор
    А бариера срещу нерегламентираните отпадАци от Пъ Бъ- то , кога ?

    14:32 26.09.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Да дойдат да сложат пред парламента и пред всички политически централи - на всякъде, без изключение - комунисти2,/на квадрат/, ДС-ари и наркомани

    14:35 26.09.2026

  • 3 Колко струва бариерата.

    2 2 Отговор
    Кмета питал ли е съселяните преди да похарчи парите.

    14:43 26.09.2026

  • 4 Асен

    0 0 Отговор
    Камерата не решава проблема - скриваш номера, слагаш качулката и ще те хванат за ...

    15:54 26.09.2026

  • 5 Женята

    0 0 Отговор
    Тази бариера за отпадъци, е като бариера
    в пустинята! В България всичко е разграден двор!

    16:00 26.09.2026

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