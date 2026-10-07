Автобус катастрофира в село Асен, има пострадали

Пътнически автобус е катастрофирал в село Асен, община Павел баня, област Стара Загора. При инцидента има пострадали, съобщава БГНЕС.

Сред ранените е шофьорът на автобуса. Към момента не са посочени точният брой на пострадалите, причините за катастрофата и състоянието на останалите пътници.

Инцидентът е станал на територията на община Павел баня. Допълнителни подробности за произшествието не са предоставени.