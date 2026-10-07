Автобус катастрофира в село Асен, има пострадали

Пътнически автобус е катастрофирал в село Асен, община Павел баня, област Стара Загора. При инцидента има пострадали, съобщава БГНЕС.
Сред ранените е шофьорът на автобуса. Към момента не са посочени точният брой на пострадалите, причините за катастрофата и състоянието на останалите пътници.
Инцидентът е станал на територията на община Павел баня. Допълнителни подробности за произшествието не са предоставени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 На равно място с ограниччение 60
15:28 07.10.2026
3 А бе
15:31 07.10.2026
4 Професионален шофьор
Изкара ли барем за едно кааве от хонорара?
Че това не е да продаваш недвижими имоти...
Това са фактите!
Коментиран от #6
15:32 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В добавка
До коментар #4 от "Професионален шофьор":...и да РАЗКРИВАШ ДОСИЕТА...
15:35 07.10.2026
7 ЧАСТНИЦИТЕ ТАМ КАРАТ
15:41 07.10.2026
8 волан
15:46 07.10.2026
9 бушприт
Коментиран от #10, #11
15:48 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Същата пловдивска ,,велика,, фирма
До коментар #9 от "бушприт":С РАЗДРЪНКАНИТЕ АВТОБУСИ ИМА 99.8 ПРОЦЕНТА ДЪРТАЦИ ШОФЕРИ НА 70 ПЛЮС.....
16:50 07.10.2026