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Автобус катастрофира в село Асен, има пострадали
  Тема: Трафик

Автобус катастрофира в село Асен, има пострадали

7 Октомври, 2026 15:21 731 11

  • катастрофа-
  • автобус-
  • село асен-
  • павел баня-
  • пътна безопасност

Сред ранените е шофьорът на автобуса

Автобус катастрофира в село Асен, има пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пътнически автобус е катастрофирал в село Асен, община Павел баня, област Стара Загора. При инцидента има пострадали, съобщава БГНЕС.

Сред ранените е шофьорът на автобуса. Към момента не са посочени точният брой на пострадалите, причините за катастрофата и състоянието на останалите пътници.

Инцидентът е станал на територията на община Павел баня. Допълнителни подробности за произшествието не са предоставени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На равно място с ограниччение 60

    2 0 Отговор
    Талантът си е талант!

    15:28 07.10.2026

  • 3 А бе

    3 1 Отговор
    Колко годишен е водача и минали ли са автобуса на технически преглед - уж

    15:31 07.10.2026

  • 4 Професионален шофьор

    3 1 Отговор
    Голяма ,,новина" бе ИНГИЛИЗКЕ...
    Изкара ли барем за едно кааве от хонорара?
    Че това не е да продаваш недвижими имоти...
    Това са фактите!

    Коментиран от #6

    15:32 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В добавка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Професионален шофьор":

    ...и да РАЗКРИВАШ ДОСИЕТА...

    15:35 07.10.2026

  • 7 ЧАСТНИЦИТЕ ТАМ КАРАТ

    2 0 Отговор
    С ПЛОВДИВСКИ НОМЕРА И ВИИИИИНАГИ ТАРАЛЯСНИЦИ С ПУКНАТИ ЧЕЛНИ СТЪКЛА И ТАКА С ГОДИНИИИ

    15:41 07.10.2026

  • 8 волан

    0 0 Отговор
    село Асен и Петър

    15:46 07.10.2026

  • 9 бушприт

    0 1 Отговор
    КОЛКО ГОДИШЕН Е ВОДАЧЪТ?А не водача. Учете българската граматика!

    Коментиран от #10, #11

    15:48 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Същата пловдивска ,,велика,, фирма

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "бушприт":

    С РАЗДРЪНКАНИТЕ АВТОБУСИ ИМА 99.8 ПРОЦЕНТА ДЪРТАЦИ ШОФЕРИ НА 70 ПЛЮС.....

    16:50 07.10.2026

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