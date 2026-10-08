Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир

Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен.
Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на „Здравей, България”.
Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.
Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната вече от Средновековието. Също така каза, че институтът в страната е легален и не се занимава с военни проучвания. В Русия има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума също трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък котнатк. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.
Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.
Белодробната чума, за която става дума в Русия, е опасна, смъртността е много висока, трябва да бъде диагностица максимално бързо и да се приложи лечение с антибиотици, обясни д-р Илиев.
Той разказа още, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта е била да бъдат използвани като биологично оръжие. През 2013 г. Русия излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доц д-р Маймунчев
07:57 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ще ви попитам директно
Коментиран от #31, #33
08:00 08.10.2026
4 Трол
Коментиран от #6, #23
08:01 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За това ли
До коментар #4 от "Трол":тука се навъдиха доста либерални плъхове
08:02 08.10.2026
7 Пфъъъ
08:03 08.10.2026
8 Хмн
Коментиран от #17
08:03 08.10.2026
9 хихи
08:05 08.10.2026
10 А, не
Коментиран от #14
08:08 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Спокойни сме
08:08 08.10.2026
13 ако товани налази.....еболата в африка щ
08:11 08.10.2026
14 хихи
До коментар #10 от "А, не":жълтопаветната чума е по-смъртоносна
08:13 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Белодробната Чума
Голям Майтап
08:29 08.10.2026
21 Студопор
08:30 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 България има имунитет от 1347–1353 г.
До коментар #4 от "Трол":Чумата се пренася от бълхите по плъховете, а не от плъховете.
Коментиран от #29
08:33 08.10.2026
24 Така е
До коментар #16 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Точно това е!
08:34 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Артилерист
Коментиран от #32
08:44 08.10.2026
27 Васил
Коментиран от #28
08:51 08.10.2026
28 Αлфа Bълкът
До коментар #27 от "Васил":Е нали нямаше ковид?
08:53 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 цъ цъ цъ
09:03 08.10.2026
31 Търновец
До коментар #3 от "Ще ви попитам директно":Служителите в института не би трябвало да са податливи на чума защото би трябвало да са ваксинирани поради професионална близост. По принцип белодробна чума не се лекува защото дори комбинация на силни антибиотици не гарантира оздравяване, а само временно отслабване на напредъка на болестта която убива човек за 2 часа. Трябвало е освен ваксинации да има и проветряване и подходящи маски очила и облекло. Може би такива изследвания трябва да използуват роботи за манипулации на епруветки а също и трудно чупливи материали. Не е вярно че няма опастност за България.
Коментиран от #36, #38
09:03 08.10.2026
32 Вирус бе топчията,не сламка
До коментар #26 от "Артилерист":Вирус.
09:03 08.10.2026
33 ахаа
До коментар #3 от "Ще ви попитам директно":Това са жълтопаветни медии.
09:04 08.10.2026
34 Сийка
09:05 08.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фельдшер Спайкова
До коментар #31 от "Търновец":Има опасност за само 10% от българите и дори и този % може да е твърде преувеличен.
Коментиран от #37
09:17 08.10.2026
37 Търновец
До коментар #36 от "Фельдшер Спайкова":По принцип опасността съществува години наред защото вирусът на чума е устойчив и дори след като починалите са погребани има гризачи като сляпо куче и някои змии които нападат телата на починали хора и след това могат да разнесат заразата а някъде има и подпочвени води. А през 14-15 век са починали около 200 милиона хора и заразата тръгва от Китай и Средна Азия. При зараза с белодробна чума си след навременно лечение с антибиотици вероятността за оцеляване е около 10% . Русите може би разработват биологично оръжие
10:04 08.10.2026
38 Αлфа Bълкът
До коментар #31 от "Търновец":Няма ваксина срещу белодробната чума.
Заболяването се лекува с медикаменти първите 24ч. При липса на лечение 99,9% смъртност.
10:13 08.10.2026
39 А, не
10:30 08.10.2026