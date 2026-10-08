Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир

Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен.

Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на „Здравей, България”.

Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.

Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната вече от Средновековието. Също така каза, че институтът в страната е легален и не се занимава с военни проучвания. В Русия има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума също трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък котнатк. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.

Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.

Белодробната чума, за която става дума в Русия, е опасна, смъртността е много висока, трябва да бъде диагностица максимално бързо и да се приложи лечение с антибиотици, обясни д-р Илиев.

Той разказа още, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта е била да бъдат използвани като биологично оръжие. През 2013 г. Русия излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.