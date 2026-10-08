Новини
България »
Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир

Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир

8 Октомври, 2026 07:53 996 39

  • д-р аспарух илиев-
  • чума-
  • сибир

Експертът обясни как става заразяването

Д-р Аспарух Илиев: Няма риск за разпространение на чумата, засечена в Сибир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен.

Има ли реална опасност от разпространение, как се предава белодробната чума и какво трябва да знаем за тази инфекция обясни проф. д-р Аспарух Илиев от университета във Фрибург – Швейцария в ефира на „Здравей, България”.

Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се е случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката постъпва в болница. Местен журналист и губернаторът на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.

Д-р Илиев обясни още, че чумата в Русия е същата, която е позната вече от Средновековието. Също така каза, че институтът в страната е легален и не се занимава с военни проучвания. В Русия има шест такива институции, защото в света все още има разпространение на чума, а това се случва чрез плъховете. Илиев каза още, че заразата се предава от животно на човек чрез бълхи, но днес рискът е много нисък. „Заразяването става много трудно. Белодробната чума също трудно се предава от човек на човек, това става само чрез много близък котнатк. Става дума за бактерия, а не за вирус”, разказа още професорът.

Той отбеляза, че инцидентът в Русия е станал при счупване на епруветка, за което е трябвало да бъде съобщено.

Белодробната чума, за която става дума в Русия, е опасна, смъртността е много висока, трябва да бъде диагностица максимално бързо и да се приложи лечение с антибиотици, обясни д-р Илиев.

Той разказа още, че в Русия, още преди смяната на режима, е работено с варианти на чумата, които са устойчиви на антибиотици. Целта е била да бъдат използвани като биологично оръжие. През 2013 г. Русия излиза от всякакви договори за контрол на биологичните оръжия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доц д-р Маймунчев

    15 8 Отговор
    Защото всички украинки от 2022-ра досега бяха обстойно проверени още на границата, преди да влязат в индианския резерват на Винету.

    07:57 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще ви попитам директно

    20 6 Отговор
    Защо лъжете в статията

    Коментиран от #31, #33

    08:00 08.10.2026

  • 4 Трол

    17 0 Отговор
    Плъховете пренасят чумата.

    Коментиран от #6, #23

    08:01 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За това ли

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    тука се навъдиха доста либерални плъхове

    08:02 08.10.2026

  • 7 Пфъъъ

    25 2 Отговор
    Само тоя швейцарскиш в е c т е p Аycпyxa ни липсваше 🤮

    08:03 08.10.2026

  • 8 Хмн

    18 7 Отговор
    Това със счупените евруветки е патент на сащ,айде по полека а

    Коментиран от #17

    08:03 08.10.2026

  • 9 хихи

    17 3 Отговор
    Почвам да се страхувам от обратното - толкова е лъжлив, но пък е демократ и не напада Русия? Може пък да е стана четирихилядник...

    08:05 08.10.2026

  • 10 А, не

    10 15 Отговор
    Има риск, има. От руската чума.

    Коментиран от #14

    08:08 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спокойни сме

    14 3 Отговор
    То и с ковида беше така.

    08:08 08.10.2026

  • 13 ако товани налази.....еболата в африка щ

    5 1 Отговор
    е е като хрема...през есента!Ето това е прекалено ОПАСНО.........ИИксперт по тропически болести без грам знания в областа на чумата да говори ,че няма никаква опасност.явно има и никой не смее да каже какво и как е станало ,та са почнали да мрат в иркутск...тръгнели ли в някоя от близките държави...

    08:11 08.10.2026

  • 14 хихи

    16 8 Отговор

    До коментар #10 от "А, не":

    жълтопаветната чума е по-смъртоносна

    08:13 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Белодробната Чума

    1 7 Отговор
    Ще Излекува Рашистката Чума.

    Голям Майтап

    08:29 08.10.2026

  • 21 Студопор

    3 1 Отговор
    Само напомням на доктор Аспарух Илиев, че така се говореше и за КОВИД в началото.

    08:30 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 България има имунитет от 1347–1353 г.

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Чумата се пренася от бълхите по плъховете, а не от плъховете.

    Коментиран от #29

    08:33 08.10.2026

  • 24 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Точно това е!

    08:34 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Артилерист

    3 3 Отговор
    Евро наглите пропагандисти пак видяха сламка в окото на Русия и се опитват за пореден път да й извадят окото...

    Коментиран от #32

    08:44 08.10.2026

  • 27 Васил

    2 0 Отговор
    Така разправяха и за ковид ама какво излезе.

    Коментиран от #28

    08:51 08.10.2026

  • 28 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Васил":

    Е нали нямаше ковид?

    08:53 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 цъ цъ цъ

    2 0 Отговор
    този отпадък измислен няма ли да каже нещо за короната - ха ха ха

    09:03 08.10.2026

  • 31 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ви попитам директно":

    Служителите в института не би трябвало да са податливи на чума защото би трябвало да са ваксинирани поради професионална близост. По принцип белодробна чума не се лекува защото дори комбинация на силни антибиотици не гарантира оздравяване, а само временно отслабване на напредъка на болестта която убива човек за 2 часа. Трябвало е освен ваксинации да има и проветряване и подходящи маски очила и облекло. Може би такива изследвания трябва да използуват роботи за манипулации на епруветки а също и трудно чупливи материали. Не е вярно че няма опастност за България.

    Коментиран от #36, #38

    09:03 08.10.2026

  • 32 Вирус бе топчията,не сламка

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Артилерист":

    Вирус.

    09:03 08.10.2026

  • 33 ахаа

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ви попитам директно":

    Това са жълтопаветни медии.

    09:04 08.10.2026

  • 34 Сийка

    1 1 Отговор
    Мутрофанова от Руссолството ли ти казва - няма страшно! Ще вземем мерки.Ще създадем комисия начело с Него !!

    09:05 08.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фельдшер Спайкова

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    Има опасност за само 10% от българите и дори и този % може да е твърде преувеличен.

    Коментиран от #37

    09:17 08.10.2026

  • 37 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Фельдшер Спайкова":

    По принцип опасността съществува години наред защото вирусът на чума е устойчив и дори след като починалите са погребани има гризачи като сляпо куче и някои змии които нападат телата на починали хора и след това могат да разнесат заразата а някъде има и подпочвени води. А през 14-15 век са починали около 200 милиона хора и заразата тръгва от Китай и Средна Азия. При зараза с белодробна чума си след навременно лечение с антибиотици вероятността за оцеляване е около 10% . Русите може би разработват биологично оръжие

    10:04 08.10.2026

  • 38 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    Няма ваксина срещу белодробната чума.
    Заболяването се лекува с медикаменти първите 24ч. При липса на лечение 99,9% смъртност.

    10:13 08.10.2026

  • 39 А, не

    1 0 Отговор
    жълтопаветната "чума" е безопасна. Убива руската чума. В случая буквално. Руската чума отнесе онзи ден 25 души от украински град. Опазил ни бог от руската чума. Отнесе и двайсетина моряци от кораб в наши води. Българинът си плюе три пъти в пазвата и чука на дърво да не го сполети руската чума.

    10:30 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове