Новини
България »
Д-р Аспарух Илиев: Супергрипът идва по-рано, но ваксините остават ефективни

Д-р Аспарух Илиев: Супергрипът идва по-рано, но ваксините остават ефективни

14 Декември, 2025 13:16 465 13

  • д-р аспарух илиев-
  • супергрип-
  • ваксини-
  • мерки

Специалистът препоръчва носене на маска в медицински заведения и в претъпкания обществен транспорт

Д-р Аспарух Илиев: Супергрипът идва по-рано, но ваксините остават ефективни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-ранен пик на грипа, известен като „супергрип“, се наблюдава тази зима във Великобритания, но засега епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна. Това заяви д-р Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията в Берн, в ефира на "Събуди се".

По думите му коледните базари и събитията на открито крият значително по-нисък риск от заразяване в сравнение със затворените пространства, тъй като добрата вентилация намалява предаването на вируси. Най-рискови остават местата със струпване на хора за по-дълго време – поликлиники, болници, училища и градският транспорт. Специалистът препоръчва носене на маска в медицински заведения и в претъпкания обществен транспорт, особено за възрастни хора и хора с отслабен имунитет.

Д-р Илиев подчерта, че рискът от заразяване чрез повърхности е по-малък, отколкото се смята, но добрата лична хигиена остава ключова. Миенето на ръцете след прибиране у дома и преди хранене е най-ефективната мярка за предпазване от инфекции, докато носенето на ръкавици не е необходимо.

Относно т.нар. супергрип, експертът обясни, че става дума за грипен вариант, който тази година се разпространява по-рано от обичайното – още в началото на декември. Причината е наличието на няколко нови мутации, възникнали през лятото, които леко намаляват ефективността на ваксините. Въпреки това ваксинацията остава силно препоръчителна, тъй като значително намалява риска от тежко протичане и усложнения.

„Дори при заразяване ваксинираните боледуват по-леко“, подчерта д-р Илиев. Той отбеляза като сериозен проблем недостига на грипни ваксини в България през последните месеци, което е оставило много желаещи неваксинирани. По думите му не е късно за имунизация, тъй като грипната вълна може да продължи и през януари.

Най-засегнатите групи тази година са децата до 7–10-годишна възраст и възрастните хора. Специалистът препоръчва ваксинация и за децата, като подчерта, че както назалните, така и инжекционните ваксини са безопасни и ефективни. Според него страховете от ваксините са неоправдани, а честото боледуване в детските градини и училищата създава сериозен стрес за децата и семействата.

По отношение на имуностимулиращите препарати д-р Илиев заяви, че те нямат доказана ефективност при предпазване от грип и други вирусни инфекции. В тежките случаи проблемът не е слабият, а прекомерният имунен отговор на организма, поради което подобни продукти не само че не помагат, но могат да бъдат и излишни.

В края на разговора д-р Илиев коментира и изтеглянето на бебешко мляко от пазара заради наличие на бактерия. По думите му мярката е превантивна и е предприета заради по-високи от допустимите количества бактерии в определени партиди. Инфекцията най-често причинява разстройство, а при бебета и малки деца основният риск е обезводняването.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    19 0 Отговор
    Пак ли пуснахте този платен ковидар

    Коментиран от #3

    13:17 14.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Войната в Украйна приключи и пак Ковид

    13:18 14.12.2025

  • 4 Дупничанин

    11 0 Отговор
    Те го Паро Чепката, бе!🤣 Мащайте го тоя фъфлек продажен!

    13:19 14.12.2025

  • 5 123456

    14 0 Отговор
    Ееееее, каде си , бе , Супер Мишок ! Домиля ми за теб !

    13:19 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    КОЙ ви заповядва да ни занимавате отново с лабораторния плъх Паро?!

    13:24 14.12.2025

  • 8 С погнуса

    6 0 Отговор
    Все едно Хитлер да рекламира мирни преговори или Менгеле нова марка сапуни!

    13:32 14.12.2025

  • 9 побърканяк

    6 0 Отговор
    Вярвам само на доцент Мангъров по време на ковида всичко което каза се оказа истина.

    13:32 14.12.2025

  • 10 Варна

    5 0 Отговор
    Не му обръщайте внимание,ваксинират го с кожени бустерни инжекций ежедневно и за това само ваксини са му в главата.

    13:36 14.12.2025

  • 11 Пурко Чепката

    3 0 Отговор
    платен пропагандатор.

    13:38 14.12.2025

  • 12 Генерал Годжи

    3 0 Отговор
    Ще се мре яко

    13:39 14.12.2025

  • 13 Мечо Пух

    2 0 Отговор
    Колкото повече де били, толкова повече!

    13:41 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове