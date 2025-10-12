Новини
България »
Д-р Аспарух Илиев: След наводненията дебнат чревни инфекции, а зимата носи COVID

Д-р Аспарух Илиев: След наводненията дебнат чревни инфекции, а зимата носи COVID

12 Октомври, 2025 10:40 576 13

  • д-р аспарух илиев-
  • наводнения-
  • чревни инфекции-
  • covid 19

Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални, заяви той

Д-р Аспарух Илиев: След наводненията дебнат чревни инфекции, а зимата носи COVID - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наводненията по Южното Черноморие и натрупаният боклук в София създават риск за здравето, но при навременна реакция и спазване на елементарна хигиена няма основание за паника. Това коментира в предаването „Събуди се“ по Нова тв д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

„Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Основният риск идва, ако отпадъците престоят по-дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни д-р Илиев.

По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.

Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие.

„При големи количества вода може да се получи смесване на питейна, дъждовна и канална вода. Така се увеличава опасността от заразяване с Ешерихия коли и други чревни инфекции“, предупреди експертът.

Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.

Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.

„Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза специалистът.

„Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен“, подчерта д-р Илиев.

Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    23 0 Отговор
    Мола ви се разкарайте тоа соросоиден д@бил.

    10:45 12.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тоя пак с ковид ни занимава

    19 0 Отговор
    Кво ти пука! Да не би да не си си нашил достатъчно бустери?!

    10:46 12.10.2025

  • 4 Баба Гица

    23 0 Отговор
    Пак ли го изровихте от наффталина този жалл карр, бре? Лабораторния пол ъх? Сънува КовидID и милиони от тестове, зелени сертификати, терроризирране на народите. Да го няма

    10:47 12.10.2025

  • 5 Ти да видиш

    13 0 Отговор
    Аптекарите потриват ли ръце?

    10:51 12.10.2025

  • 6 Механик

    14 0 Отговор
    Обръщам ви внимание, че февруари месец 22-ра години, тъкмо всички такива като тоя тръбяха, че влизаме в нова "червена вълна" на ковида и бустеризацията е почти задължителна ако искаме да живеем, започна СВО в Украина и извднъж ковида избяга и се не чу повече. И както е видно, нито измряхме, нито отпадането на задължителните "зелени сертификата" се оказа пагубно за надродонаселението.
    Припомням ви тия факти, защото се убедих, че хората забравят по-бързо от колкото предполагах. А анализирането на фактите изобщо не са по силите ни.

    10:53 12.10.2025

  • 7 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор
    Едно си баба знае и за ковид си бае.

    10:54 12.10.2025

  • 8 Берн

    12 0 Отговор
    На Пурко лабораторията е за битова хигиена. Проверява мазетата за мухъл и мишки. Ето с такива екзперти се разигра пландемията.

    10:57 12.10.2025

  • 9 Данчо

    12 0 Отговор
    След епидемии и пандемии дебнат алчни фармацевти и лекари ,които насаждат страх и паника с цел лично обогатяване.

    10:57 12.10.2025

  • 10 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    ".. бело грозде снощи пих,
    И капка не остааана..."
    :))

    11:07 12.10.2025

  • 11 Ковидарите

    10 0 Отговор
    Този ковидизрод Ауспуха трябваше да бъде разследван и осъден за всяване на страх и паника! Заради него също много хора бяха необратимо набодени с експерименталните субстанции с всичките им последствия?

    11:07 12.10.2025

  • 12 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Другарю Аспарух,приготвил ли сте бустериците за Ковидъ?🦧🤣🖕🤣🦧

    11:11 12.10.2025

  • 13 Фейк на часа

    10 0 Отговор
    Коронавирус е имало откакто свят светува. Много от тия искат да се върне този период, който беше златен за тях. Представете си пътувате от Канада за България. Там ви бъркат в носа и за това удоволствие давате $100. Връщате се в Канада и отново ви бъркат в носа, този път на летище София, отново олеквате с други $100. Сега има инфлация и за всяко бъркане ще олеквате с $200. Това само един малък пример, а останалите луди пари за ваксини, за разпространението им по лекари, тук става въпроси за милиони и милиарди.

    11:16 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове