Гроб на близначета в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

Нова находка в скалния град на траките свидетелства за страшна епидемия на Перперикон, а заради датировката от ХІV в. ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров смята, че това е именно върлувалата в цяла Европа по това време чума, каза той за БТА.
По думите му става въпрос за разкриването на гроб от ХІV в. в южния квартал, сред руините на отдавна изоставените антични сгради.
В него археологическият екип е открил позиционирани едно до друго, рамо до рамо, но в доста разкривени пози, две еднакви на ръст деца - според експертите на видима възраст 6-7 години.
Именно позиционирането на телата води до заключението, че извършеното християнско погребение се е случило много набързо.
„Вероятно става дума за починали по едно и също време близнаци. Но от какво са могли две братчета или сестричета да починат едновременно на такава крехка възраст? Явно става дума за епидемия, а по това време бушува най-страшната болест – Черната смърт, или чумата, отнела през 40-50-те години на ХІV в. живота на близо 24 милиона души в Европа“, коментира проф. Николай Овчаров.
Той допълни, че сред първите засегнати страни на Стария континент са били Византия и България. Болестта е прониквала най-вече през Константинопол и градовете по Егейското крайбрежие, намиращи се само на няколко десетки километра от Перперикон.
„Чумата обезлюдила много византийски и български градове и това е още една причина за успеха на османското нашествие, заляло Балканите точно по това време“, каза още проф. Николай Овчаров.
Той припомни, че за чума на Перперикон се заговори и през 2012 г., когато при разкопките край една от църквите от ХІІІ-ХІV в. в Акропола бе открит скелет на положена в земята млада жена, прегърнала мъртвото си чедо и разположена с него буквално в позата на Света Богородица с Младенеца.
Тогава проучвателният екип заключи, че става дума за образна молитва срещу страшната чума, покосила през това столетие стотици хиляди хора в цяла Европа.
„По този начин живите се опитвали да изпросят подкрепата на Божията майка и да оцелеят в покосяващата наред епидемия. От съвременна гледна точка такъв обичай ни се струва варварски, но при ужасния мор хората са търсели всякакви начини, като суеверията често са играели основна роля“, каза още археологът.
Разкопките на Перперикон за сезона ще продължат само още няколко седмици – до края на септември, началото на октомври.
1 Робин Хорсфол
Коментиран от #6
14:48 12.09.2025
2 Надпис Ниязи беше открил
14:56 12.09.2025
3 Оня с джипката
15:00 12.09.2025
4 Оу, да
15:06 12.09.2025
5 гей билтс
15:08 12.09.2025
6 ООрана държава
До коментар #1 от "Робин Хорсфол":Скоро очаквам да открие и гробницата на Клеопатра там
Коментиран от #9
15:10 12.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #10, #12
15:12 12.09.2025
8 Пич
Коментиран от #11
15:13 12.09.2025
9 Защо да открива
До коментар #6 от "ООрана държава":гробницата на Клеопатра карийска, като самият Египет е основан от пелгарите, тъй наречени пулгаре (булгаре) на българския стар герб бик и орел по името, с първи фараон и рождено име Менес (последвало Нармер), което в действителност е името на мизийците, познати от хетите - маса, от асирийците - месеч (мешеч), мосоч - mosocheni (месечини - ме сече), със столица Мазака (Mazaca), тъй наречени мешуеш (meshwesh) морски народ, познати още като мазики (mazices) със столица в Анатолия - Мазака (Mazaca) управлявали Египет от 21-ва династия до идването на птолемеите, и които данайци учеха там за философи, историци, астролози, матиматици и т.н.Познати още със съкращението и българско лично местоимение МѦ (ма - ме, мене) по Менес фриго-мизийски бог месечина Ме-сеч (Ме-сец) - Менес, женска форма МА.
15:26 12.09.2025
10 Паисий е жив
До коментар #7 от "Сталин":Пич,чумата се разнася от бълхите. Резервоарен гостоприемния на бактерията са плъховете, които са се мушили по керваните и корабите. После минава в белодробна фаза и се предава от човек на човек. Какви кладенци, какви конспирации те гонят не знам. Има причина еврейските квартали в Западна Европа да са по-малко засегнати от чумата, но няма всичко на куб да ти снасям. Прочети малко.
15:30 12.09.2025
11 Само това да беше
До коментар #8 от "Пич":При строежа на автогарата във Велико Търново преди повече от 60 години се е стигнало до нещо. Археолозите били служебно задължени да докладват и в резултат на това дошли руснаци, които изнесли оттам неизвестно какви неща, опаковани в множество сандъци. Предполага се, че това е било или царското съкровище, или патриаршеската библиотека.
Коментиран от #15
15:31 12.09.2025
12 Съвпада с кое?
До коментар #7 от "Сталин":Евреите и данйците са изгонени от Египет от мизите, сиреч българите през 12-о столетие пр н.е. към Левант където срещат палишту (Палиштина) - пеласгите, отново пелгарите (белгари), познати на финикийците като народ БЛКР - Ал БЛаКаР-ин. Там давод се бори с пелгара (белгара) - Голиат. Вас господин Сталин ви дели дупка от около 1000 години!
15:31 12.09.2025
13 Деций
15:47 12.09.2025
14 Анонимен
15:48 12.09.2025
15 Пич
До коментар #11 от "Само това да беше":Съгласен съм. Споменавам тези защото са по интересни от само пари , а и със загадъчни същества и артефакти. А това на Еминаа Балтаджи е може би най голямото съкровище за което има описания , освен това на Вълчан войвода което е митично. Според сведения когато Еминаа Балтаджи е разграбил съкровищницата на султана в Истанбул кервана от коне и мулета с който е пренасял златото е бил дълъг километър и половина ! Има още митични съкровища по нашите земи като това на Лизимах , което е някъде по морето , на Кара Фейзи което е някъде по Трънско и дори на тракийския цар Мидас от митовете.
15:51 12.09.2025