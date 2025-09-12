Новини
Гроб на близначета в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

12 Септември, 2025 14:44 672 15

Открит е гроб с позиционирани едно до друго деца

Гроб на близначета в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова находка в скалния град на траките свидетелства за страшна епидемия на Перперикон, а заради датировката от ХІV в. ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров смята, че това е именно върлувалата в цяла Европа по това време чума, каза той за БТА.

По думите му става въпрос за разкриването на гроб от ХІV в. в южния квартал, сред руините на отдавна изоставените антични сгради.

В него археологическият екип е открил позиционирани едно до друго, рамо до рамо, но в доста разкривени пози, две еднакви на ръст деца - според експертите на видима възраст 6-7 години.

Именно позиционирането на телата води до заключението, че извършеното християнско погребение се е случило много набързо.

„Вероятно става дума за починали по едно и също време близнаци. Но от какво са могли две братчета или сестричета да починат едновременно на такава крехка възраст? Явно става дума за епидемия, а по това време бушува най-страшната болест – Черната смърт, или чумата, отнела през 40-50-те години на ХІV в. живота на близо 24 милиона души в Европа“, коментира проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че сред първите засегнати страни на Стария континент са били Византия и България. Болестта е прониквала най-вече през Константинопол и градовете по Егейското крайбрежие, намиращи се само на няколко десетки километра от Перперикон.

„Чумата обезлюдила много византийски и български градове и това е още една причина за успеха на османското нашествие, заляло Балканите точно по това време“, каза още проф. Николай Овчаров.

Той припомни, че за чума на Перперикон се заговори и през 2012 г., когато при разкопките край една от църквите от ХІІІ-ХІV в. в Акропола бе открит скелет на положена в земята млада жена, прегърнала мъртвото си чедо и разположена с него буквално в позата на Света Богородица с Младенеца.

Тогава проучвателният екип заключи, че става дума за образна молитва срещу страшната чума, покосила през това столетие стотици хиляди хора в цяла Европа.

„По този начин живите се опитвали да изпросят подкрепата на Божията майка и да оцелеят в покосяващата наред епидемия. От съвременна гледна точка такъв обичай ни се струва варварски, но при ужасния мор хората са търсели всякакви начини, като суеверията често са играели основна роля“, каза още археологът.

Разкопките на Перперикон за сезона ще продължат само още няколко седмици – до края на септември, началото на октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    17 2 Отговор
    Г-на от вече 20 години рови в Перперикон всяка година вади "уникална" новина и откритие само и само спонсорирването да не спре. То не бяха вампири, то не бяха крале и кралици, гробове на цезари, ханове и д-р.

    Коментиран от #6

    14:48 12.09.2025

  • 2 Надпис Ниязи беше открил

    9 1 Отговор
    Тоз измислен професор само дето не откри дрон на Перперикон.

    14:56 12.09.2025

  • 3 Оня с джипката

    7 0 Отговор
    Тоя професор Овчаров се изживява като Индиана Джоунс. Остава само да вземе в ръце бич и да сложи на кръста пищов.

    15:00 12.09.2025

  • 4 Оу, да

    5 0 Отговор
    Този ще умре на Перперикон, което истинско име е Перке-раки-он по Ария и Перки имената на нашия бог отец Арис, Херос Перкон, български род на княз Омортагъ Сакар-Арис (секира орел) изобразявани перки квто ръце при скитите (секити - сечити) - сака (сека - Сакара), Ра (Райчо) - слънце орел Рака, фалшифицирано на Пре(п)е-раки-он. Добре, че още не открил перпе-то мобиле, иначе ще изгълта всички пари на данъкоплатците. Сега, що се отнася за чумите с тях в БАН ликвидираха траките, скитите, тъй наречени от тях прабългари, макар всички от тях днес да наброяват по света над 7 милиона. Ама те тия там на Перкеракион са имали изградена имунна система против чума наколко хилядолетия преди това в Египет, познати там като морски народ Тирсени-Пеласгийци, Тирси-Палишту, Тереш-Пелесет. Какви чуми, какви пет лева още дири да крадне за последно.

    15:06 12.09.2025

  • 5 гей билтс

    4 0 Отговор
    всичко ще има, търпение

    15:08 12.09.2025

  • 6 ООрана държава

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    Скоро очаквам да открие и гробницата на Клеопатра там

    Коментиран от #9

    15:10 12.09.2025

  • 7 Сталин

    4 1 Отговор
    Чумната епидемия съвпада с времето на миграция на евреи и цигани от източна Европа към Западна Европа и тогава евреите са заразявали с чума кладенците с вода , градовете като Франкфурт където е имало голям брой евреи е нямало чума

    Коментиран от #10, #12

    15:12 12.09.2025

  • 8 Пич

    4 0 Отговор
    Овчаров е един лъжец защото знае ! Всичко интересно от Перперикон е отнесено още праз комунизма с военни хеликоптери. Предполага се от руснаците. Огромни саркофази в които е имало около четири метрови същества и странни артефакти. Същата съдба е постигнала съкровището на Еминаа Балтаджи , също прибрано от руснаците. Опитали са се да ограбят и Бастет , но там са били убивани от странна сила и не са успяли. А ако знаете за какви съкровища пише в древните текстове на планината Витоша , няма да може да го осмислите !!!

    Коментиран от #11

    15:13 12.09.2025

  • 9 Защо да открива

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    гробницата на Клеопатра карийска, като самият Египет е основан от пелгарите, тъй наречени пулгаре (булгаре) на българския стар герб бик и орел по името, с първи фараон и рождено име Менес (последвало Нармер), което в действителност е името на мизийците, познати от хетите - маса, от асирийците - месеч (мешеч), мосоч - mosocheni (месечини - ме сече), със столица Мазака (Mazaca), тъй наречени мешуеш (meshwesh) морски народ, познати още като мазики (mazices) със столица в Анатолия - Мазака (Mazaca) управлявали Египет от 21-ва династия до идването на птолемеите, и които данайци учеха там за философи, историци, астролози, матиматици и т.н.Познати още със съкращението и българско лично местоимение МѦ (ма - ме, мене) по Менес фриго-мизийски бог месечина Ме-сеч (Ме-сец) - Менес, женска форма МА.

    15:26 12.09.2025

  • 10 Паисий е жив

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Пич,чумата се разнася от бълхите. Резервоарен гостоприемния на бактерията са плъховете, които са се мушили по керваните и корабите. После минава в белодробна фаза и се предава от човек на човек. Какви кладенци, какви конспирации те гонят не знам. Има причина еврейските квартали в Западна Европа да са по-малко засегнати от чумата, но няма всичко на куб да ти снасям. Прочети малко.

    15:30 12.09.2025

  • 11 Само това да беше

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    При строежа на автогарата във Велико Търново преди повече от 60 години се е стигнало до нещо. Археолозите били служебно задължени да докладват и в резултат на това дошли руснаци, които изнесли оттам неизвестно какви неща, опаковани в множество сандъци. Предполага се, че това е било или царското съкровище, или патриаршеската библиотека.

    Коментиран от #15

    15:31 12.09.2025

  • 12 Съвпада с кое?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Евреите и данйците са изгонени от Египет от мизите, сиреч българите през 12-о столетие пр н.е. към Левант където срещат палишту (Палиштина) - пеласгите, отново пелгарите (белгари), познати на финикийците като народ БЛКР - Ал БЛаКаР-ин. Там давод се бори с пелгара (белгара) - Голиат. Вас господин Сталин ви дели дупка от около 1000 години!

    15:31 12.09.2025

  • 13 Деций

    0 0 Отговор
    Чумата която върлува и днес в археологията и музейното дело сте вие,ИМАНЯРИТЕ на държавна практика и обирежиите на подвижни паметници на културата наречени "музейни работници".По голяма чума от вас няма! Овчаров,този нахален крадец на европейско финансиране,отътрил четири проекта за по 300000 ,който 20 години се превърта на Перперикон,създавайки легенди или по скоро разказвайки басни.Новито му ампула е "митичният"Мисионис,един козарник с три,четири колиби,на терена на който ще с разгърнат бъдещите тежки кражби и лъже история!

    15:47 12.09.2025

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Главният Г-н.Индиана Джонс собственоръчно е видял с носеният от него микроскоп Йерсиния Пестис-причинителите на заболяването чума.Така е обявил на всеослушание горепосоченият факт .Нали е професор,всичко му е ясно.

    15:48 12.09.2025

  • 15 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само това да беше":

    Съгласен съм. Споменавам тези защото са по интересни от само пари , а и със загадъчни същества и артефакти. А това на Еминаа Балтаджи е може би най голямото съкровище за което има описания , освен това на Вълчан войвода което е митично. Според сведения когато Еминаа Балтаджи е разграбил съкровищницата на султана в Истанбул кервана от коне и мулета с който е пренасял златото е бил дълъг километър и половина ! Има още митични съкровища по нашите земи като това на Лизимах , което е някъде по морето , на Кара Фейзи което е някъде по Трънско и дори на тракийския цар Мидас от митовете.

    15:51 12.09.2025

