Важните новини във ФАКТИ на 12.09.2025 г.

Кирил Петков за оставането на Коцев в ареста: Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници

Последната спирачка пред диктатурата са свободните хора на улицата. Днес съдът изигра ролята на прокуратура, а прокуратурата - на безаргументни двойкаджии. Или излизаме всички, или България става Грузия с политически затворници. В 18:30 излезте пред Съдебната палата!

100 лева глоба за лице, което пресича на пешеходна пътека, докато ползва мобилен телефон

Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски.

Проф. Даниел Вълчев: Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър

Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат за президент от лявата част на политическия спектър. Това каза в "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет в СУ и бивш министър на образованието, цитиран от novini.bg.

Терзиев, Петков и Василев на протеста пред Съдебната палата в София в подкрепа на Благомир Коцев

Пред Съдебната палата в София се провежда протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев, когото съдът остави в ареста. Инициатор е Инициативата "Правосъдие за всеки", а мотото е: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!", информират от БНР.

Димитър Гърдев: ПГ на ИТН е единна. Нито един депутат няма желание да преминава в опозицията

Парламентарната група на "Има такъв народ" е единна - в парламентарната група никъде няма колебание, в нито един от депутатите, нито един няма желание да преминава към опозицията. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от партията Димитър Гърдев.

Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие

Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които се колебаят дали да подкрепят вота на недоверие. Това заяви пред БНТ лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg. Той обаче отказа да посочи имената им с аргумента, че може да се окажат обект на политически натиск. Самият той се оплака от репресия от страна на Делян Пеевски.

Николай Василев: Магистралите могат бързо и качествено да бъдат построени чрез концесии

В държавата не се извършва приватизация, не се говори за концесия. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS.

Кирил Добрев: Ако Илияна Йотова има желание да се кандидатира, тя ще е следващият български президент

„Няма да правя анализ нито на ръководството на МВР, нито на медийния му екип, но ще говоря като родител. Безспорно е от записа една кола, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В нея има 3-4 младежи, взели колата на родителите си, които смятат, че са безсмъртни. Това са същите младежи, образно казано, които преди седмици влетяха в автобус и убиха лекар. В Разград преди месец се забиха в кафене и убиха трима. Като родител ми се е искало да им взема ключовете и да ги спра от движение. В края на краищата, в колата е имало непълнолетни, чиито родители не са знаели къде са.“

Цветанка Андреева: Опозицията е разединена. Всички тези вотове на недоверие вдигат и цената на "ДПС-Ново начало"

Поредният пети вот на недоверие е предварително предопределен и няма никаква интрига около него. Това донякъде го прави и безсмислен. Кабинетът изглежда сплотен и тези вотове са оздравителни за управляващата коалиция. Това заяви в "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, цитирана от novini.bg. Тя коментира темата за петия пореден вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Иван Таков: За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина

За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина. Това заяви Иван Таков, председател на организацията на социалистите в София и заместник-председател на Националния съвет на БСП. Той коментира изнесените днес данни от проучване на социологическа агенция "Маркет линкс", според които партията запазва позицията си на пета политическа сила.

Вътрешният министър: Ще има 4 нови лаборатории, в които ще се обработват кръвни проби на шофьори

В момента се работи по въвеждането в експлоатация на още четири нови лаборатории за обработване на кръвни проби, взети от водачи на моторни превозни средства. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол, цитиран от БНР.

Дрон изплува от морето на Северния плаж в Бургас

Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност

Националната служба за охрана е значим фактор в системата за защита на националната сигурност. С растящата динамика в средата за сигурност, расте и значението на НСО.

Киселова: Имаме намерение дебатите по вота на недоверие да са в сряда, за да се запознаем с мотивите на колегите

Към момента имаме намерение дебатите по вота на недоверие да бъдат в сряда, за да можем да се запознаем с мотивите, които колегите са приложили към проекта на решение. Това каза в Панагюрище председателят на Народното събрание Наталия Киселова, предават от БТА.

Транспортният министър: Необходимо е изграждането на мост над река Дунав в Силистра

Необходимо е изграждането на мост над река Дунав в Силистра. Това заяви пред журналисти в крайдунавския град вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Освен втори мост в Русе, тоест трети мост над Дунав, трябва да има още два, като единият задължително трябва да бъде в Силистра, обясни Караджов.

София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет

От септември наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно. Това са близо 5,000 документа месечно, които досега изискваха по 2–3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра.

Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че в деня на инцидента с кацането на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, трите вертолета „Кугър“, които са го придружавали, не са изпитали GPS смущения.

Гроб на близначета в Перперикон показва следи от върлувалата в Европа чумна епидемия

Нова находка в скалния град на траките свидетелства за страшна епидемия на Перперикон, а заради датировката от ХІV в. ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров смята, че това е именно върлувалата в цяла Европа по това време чума, каза той за БТА.

ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

„Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ официално внесоха вот на недоверие към правителството. Темата е „Правосъдие и вътрешна сигурност“. Подкрепа за вота беше заявена от цялата опозиция.

Борис Бонев: Ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон

От "Спаси София" ще направим всичко възможно ГЕРБ да не се върне на бял кон. Това е наша политическа кауза, въпреки че там има доста качествен хора, заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в интервю пред БНР.

Митов към Лена Бориславова: Вие си живеете във фейсбук, там ще си останете

Работата по издирването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов продължава. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол.

Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество

Водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. Това показват резултатите от направените анализи към днешна дата, съобщиха на официалния си сайт от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК)- Плевен.

Трима души получиха шанс за живот, след като близките на 52-годишна жена дариха органите ѝ

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на „Пирогов“.

Желязков: Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси

„Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси. Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалното честване по повод 146-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана.

Започва националният конкурс „Кмет на годината" 2025

За 13-а поредна година платформата Kmeta.bg дава възможност на българите да определят кои са най-успешните кметове в страната. Тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на годината" стартира в края на септември и отново обещава оспорвана надпревара между всички общини в България.