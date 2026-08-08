Овладяха чумата по свинете във Варненско

Ситуацията с констатираното огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в област Варна е напълно овладяна и под контрол.

Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг тази сутрин. Освен кризата с АЧС, министърът коментира масираните проверки за пестициди у нас и дъмпинговите цени при вноса на плодове и зеленчуци от трети страни.

Към 10:00 часа на 8 август ветеринарните екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават интензивна работа на терен. "Слава Богу, няма прехвърляне на болестта извън стопанствата, където е открита", категоричен бе министър Абровски. По думите му незабавно са проверени и останалите животновъдни обекти в региона, като при нито един от тях не са открити следи от опасния вирус.

Първичното огнище на африканска чума по свинете бе регистрирано в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, в лично стопанство за източнобалкански свине. Около засегнатия обект във Варненско вече е изграден строг санитарен кордон и са засилени максимално мерките за биосигурност в 3-километровата предпазна и 10-километровата наблюдавана зона. Заболяването не представлява опасност за здравето на хората, но е огромен риск за сектора.

Проверки за пестициди: Българските плодове и зеленчуци са чисти

Министър Пламен Абровски обяви и междинните резултати от засиления фитосанитарен контрол по търговските обекти и борсите в страната. "До момента няма открити остатъци от пестициди в проверяваните плодове и зеленчуци", съобщи земеделският министър. Инспекциите на БАБХ целят да гарантират безопасността на храните по време на активния летен сезон, като проби се вземат регулярно както от родното производство, так и от вносната стока.

Дъмпинг от трети страни притиска родните производители

Земеделският министър обаче изрази сериозно безпокойство относно икономическия натиск и нелоялната конкуренция, пред които са изправени българските фермери заради евтиния внос извън Европейския съюз. Абровски даде драстичен пример с ценообразуването на пазара в момента.

"Няма как домат, който се води първо качество, да влиза от трети страни за 0,30 евро у нас", коментира остро министърът на земеделието и храните. Според него подобни силно занижени цени на вносни плодове и зеленчуци ощетяват българските производители, които не могат да покрият себестойността на своята продукция при тези пазарни условия. Държавата ще продължи да настоява за засилен мониторинг на границите и по-строг контрол върху придружаващите документи и качеството на селскостопанските стоки от трети страни.