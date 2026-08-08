Овладяха чумата по свинете във Варненско

Ситуацията с констатираното огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в област Варна е напълно овладяна и под контрол.
Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг тази сутрин. Освен кризата с АЧС, министърът коментира масираните проверки за пестициди у нас и дъмпинговите цени при вноса на плодове и зеленчуци от трети страни.
Към 10:00 часа на 8 август ветеринарните екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават интензивна работа на терен. "Слава Богу, няма прехвърляне на болестта извън стопанствата, където е открита", категоричен бе министър Абровски. По думите му незабавно са проверени и останалите животновъдни обекти в региона, като при нито един от тях не са открити следи от опасния вирус.
Първичното огнище на африканска чума по свинете бе регистрирано в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, в лично стопанство за източнобалкански свине. Около засегнатия обект във Варненско вече е изграден строг санитарен кордон и са засилени максимално мерките за биосигурност в 3-километровата предпазна и 10-километровата наблюдавана зона. Заболяването не представлява опасност за здравето на хората, но е огромен риск за сектора.
Проверки за пестициди: Българските плодове и зеленчуци са чисти
Министър Пламен Абровски обяви и междинните резултати от засиления фитосанитарен контрол по търговските обекти и борсите в страната. "До момента няма открити остатъци от пестициди в проверяваните плодове и зеленчуци", съобщи земеделският министър. Инспекциите на БАБХ целят да гарантират безопасността на храните по време на активния летен сезон, като проби се вземат регулярно както от родното производство, так и от вносната стока.
Дъмпинг от трети страни притиска родните производители
Земеделският министър обаче изрази сериозно безпокойство относно икономическия натиск и нелоялната конкуренция, пред които са изправени българските фермери заради евтиния внос извън Европейския съюз. Абровски даде драстичен пример с ценообразуването на пазара в момента.
"Няма как домат, който се води първо качество, да влиза от трети страни за 0,30 евро у нас", коментира остро министърът на земеделието и храните. Според него подобни силно занижени цени на вносни плодове и зеленчуци ощетяват българските производители, които не могат да покрият себестойността на своята продукция при тези пазарни условия. Държавата ще продължи да настоява за засилен мониторинг на границите и по-строг контрол върху придружаващите документи и качеството на селскостопанските стоки от трети страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #4, #5, #23
10:06 08.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #20
10:07 08.08.2026
3 Ахааа
10:07 08.08.2026
4 Окооо
До коментар #1 от "Емигрант":Да се надяваме, че вече нещата се променят и то коренно!!! Само за няколко месеца- вече има нов съдебен закон, следва нов главен прокурор и съдии! Свалила охраната на Шиши и Боко, изгониха ДПС от огромната държавна сграда, спряха полетите частни до Дубай на Шиши, по места се разследват далавери на ГЕРБ- ДПС... И прочие, всяко начало е трудно, но има надежда!!!
10:11 08.08.2026
5 Евроатлантик
До коментар #1 от "Емигрант":Със сигурност вече има тотално нов вид управление в сравнение с предишните 35 години, за пръв път масово се мачка наркотрафика и нарколабораториите! Досега под чий чадър работеха?
Коментиран от #9
10:14 08.08.2026
6 Даа⁷
10:16 08.08.2026
7 Интересна работа ....
В Швеция предпазната зона за зараза от АЧС
е 150 км, в радиус от заразеното място в България 3 километра !
Знаем ,че за едно денонощие прасето може да се предвижи поне 50км!!!
Този Абровски ,...нещо много бърза за лова на пернат дивеч???
Който в такива случай се прекратява, веднага в нужния периметър!
Изключително безотговорна стратегия за това опасно заразяване!
Прасетата са всеядни животни, а пилетата летят далече!!!
Коментиран от #19
10:17 08.08.2026
8 Гост
10:18 08.08.2026
9 Не съм съгласен с теб!
До коментар #5 от "Евроатлантик":Наркотика се откри съвсен случайно, причината е смъртта на наркозависим!
Като че ли с откриването на лабораториите фентанила приключи проблема с наркозависимите в България???
Как ще изгониш от пазара , мафията на хероина и кокаина,
а и на дестки други дроги продавани с десетилетия на свобода и прикрити от властимащите структори,, това е несериозно говорене???
Няма действия за превенция , на наркозависимите , което означава
че търговията продължава , както преди ! Държавата е аут от проблема! Поздрави за полицаите , които разкриха тази афера !!!
Коментиран от #18
10:27 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овладяли са "трънки и глогинки"!!!
по границата за изнудване и рекет по границата???
Ако не е така да го докажат , като направят едно предаване как се рекетира , всеки един по границите ни!!!
Тази АЧС стана "златна кокошка", на мазни министри за сетен път!
Започчвам да се съмнявам дали въпросната зараза не се поддържа умишленно от власт корумпираните министри????
Защо може да се изкорени в Швеция а в България не може???
Посред зараза министър Абровски поощрява ловците , че била "безобидна" за хората, министъра е за директно уволнение и то веднага!
10:38 08.08.2026
12 ИЗБИ ЛИ ОВЦЕТЕ
10:39 08.08.2026
13 Петер Брьогел
Коментиран от #15
10:41 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не 2, а
До коментар #13 от "Петер Брьогел":цяло стадо на ДондукоФФФ 1 и 2
10:52 08.08.2026
16 Умен
На вскякъде в държата на високи постове са такива мазни мутри. Отврат!
11:01 08.08.2026
17 ПУНТА МАРА
Нали това беше целта на предишните управленци.
Да накарат хората от Странджа да се изселят,за да могат да построят лагер за бежанци,но не им се получи.
11:10 08.08.2026
18 Не разбрах
До коментар #9 от "Не съм съгласен с теб!":на кой политик е лабораторията.
11:13 08.08.2026
19 Ти знаеш ли какво е АЧС!
До коментар #7 от "Интересна работа ....":Сто процента смъртност! А тия нашите пишман ветринари избиха стотици хиляди свине Ей така за ,, кеф" и далавера на ,, Зетьовете"
11:24 08.08.2026
20 Чамата е в
До коментар #2 от "Овчар":Европейският съюз! От както ни налзаиха тия все ,, чуми" ни налитат!
Коментиран от #21
11:26 08.08.2026
21 Налазила те е простотията!
До коментар #20 от "Чамата е в":Виж кои държави се справят със заразата и как се справиха!
В нашата държава всичко е политика и далавера!
За разлика от много други в ЕО!!!
Едни и същи "крастави магарета ", вършеят на хармана !
Не министри ... а хаймани!!!
11:55 08.08.2026
22 Пламен
12:12 08.08.2026
23 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Емигрант":Радев се оказа най големият шарлатанин и руска подлога!
14:17 08.08.2026