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Овладяха чумата по свинете във Варненско

Овладяха чумата по свинете във Варненско

8 Август, 2026 09:58, обновена 8 Август, 2026 10:08 809 23

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  • свине

Пламен Абровски: Няма открити пестициди в плодовете и зеленчуците, но вносът от трети страни подбива пазара у нас

Овладяха чумата по свинете във Варненско - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с констатираното огнище на африканска чума по свинете (АЧС) в област Варна е напълно овладяна и под контрол.

Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг тази сутрин. Освен кризата с АЧС, министърът коментира масираните проверки за пестициди у нас и дъмпинговите цени при вноса на плодове и зеленчуци от трети страни.

Към 10:00 часа на 8 август ветеринарните екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължават интензивна работа на терен. "Слава Богу, няма прехвърляне на болестта извън стопанствата, където е открита", категоричен бе министър Абровски. По думите му незабавно са проверени и останалите животновъдни обекти в региона, като при нито един от тях не са открити следи от опасния вирус.

Първичното огнище на африканска чума по свинете бе регистрирано в землището на село Гроздьово, община Долни чифлик, в лично стопанство за източнобалкански свине. Около засегнатия обект във Варненско вече е изграден строг санитарен кордон и са засилени максимално мерките за биосигурност в 3-километровата предпазна и 10-километровата наблюдавана зона. Заболяването не представлява опасност за здравето на хората, но е огромен риск за сектора.

Проверки за пестициди: Българските плодове и зеленчуци са чисти

Министър Пламен Абровски обяви и междинните резултати от засиления фитосанитарен контрол по търговските обекти и борсите в страната. "До момента няма открити остатъци от пестициди в проверяваните плодове и зеленчуци", съобщи земеделският министър. Инспекциите на БАБХ целят да гарантират безопасността на храните по време на активния летен сезон, като проби се вземат регулярно както от родното производство, так и от вносната стока.

Дъмпинг от трети страни притиска родните производители

Земеделският министър обаче изрази сериозно безпокойство относно икономическия натиск и нелоялната конкуренция, пред които са изправени българските фермери заради евтиния внос извън Европейския съюз. Абровски даде драстичен пример с ценообразуването на пазара в момента.

"Няма как домат, който се води първо качество, да влиза от трети страни за 0,30 евро у нас", коментира остро министърът на земеделието и храните. Според него подобни силно занижени цени на вносни плодове и зеленчуци ощетяват българските производители, които не могат да покрият себестойността на своята продукция при тези пазарни условия. Държавата ще продължи да настоява за засилен мониторинг на границите и по-строг контрол върху придружаващите документи и качеството на селскостопанските стоки от трети страни.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    10 2 Отговор
    А кога ще овладеят чумата по лъжеполитиците управляващи вече 35 години?

    Коментиран от #4, #5, #23

    10:06 08.08.2026

  • 2 Овчар

    12 1 Отговор
    Чумата е в народното събрание, лечението е рояк от бойни дронове по чумата...! Поуката може да е полезна за нацията..!

    Коментиран от #20

    10:07 08.08.2026

  • 3 Ахааа

    13 0 Отговор
    Въпросът е дали наистина е имало чума по животните? Или пак някаква схема!? Както по времето на Борисов, когато често бяха обявявани страшни болести по добитъка и така бяха избити хиляди, много хиляди добитък.... После разследването установяване, че всъщност доказателства няма!!! Дано се сложи край на тази грозна практика, която доубива българското селско стопанство!

    10:07 08.08.2026

  • 4 Окооо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Да се надяваме, че вече нещата се променят и то коренно!!! Само за няколко месеца- вече има нов съдебен закон, следва нов главен прокурор и съдии! Свалила охраната на Шиши и Боко, изгониха ДПС от огромната държавна сграда, спряха полетите частни до Дубай на Шиши, по места се разследват далавери на ГЕРБ- ДПС... И прочие, всяко начало е трудно, но има надежда!!!

    10:11 08.08.2026

  • 5 Евроатлантик

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Със сигурност вече има тотално нов вид управление в сравнение с предишните 35 години, за пръв път масово се мачка наркотрафика и нарколабораториите! Досега под чий чадър работеха?

    Коментиран от #9

    10:14 08.08.2026

  • 6 Даа⁷

    4 0 Отговор
    Само протести срещу Радев, могат да спасят кожата на Шиши и Боко! Както е тръгнало, стъпва се на здрава законова основа, а не,ефектни моменти за 24 часа арест.... Двамата ще плащат луди пари за протести!

    10:16 08.08.2026

  • 7 Интересна работа ....

    4 0 Отговор
    с тази Африканска Чума по свинете ???
    В Швеция предпазната зона за зараза от АЧС
    е 150 км, в радиус от заразеното място в България 3 километра !
    Знаем ,че за едно денонощие прасето може да се предвижи поне 50км!!!
    Този Абровски ,...нещо много бърза за лова на пернат дивеч???
    Който в такива случай се прекратява, веднага в нужния периметър!
    Изключително безотговорна стратегия за това опасно заразяване!
    Прасетата са всеядни животни, а пилетата летят далече!!!

    Коментиран от #19

    10:17 08.08.2026

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Колко глави избихте, за да уредите вносът на свинско на нечий депутатски зет?

    10:18 08.08.2026

  • 9 Не съм съгласен с теб!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Наркотика се откри съвсен случайно, причината е смъртта на наркозависим!
    Като че ли с откриването на лабораториите фентанила приключи проблема с наркозависимите в България???
    Как ще изгониш от пазара , мафията на хероина и кокаина,
    а и на дестки други дроги продавани с десетилетия на свобода и прикрити от властимащите структори,, това е несериозно говорене???
    Няма действия за превенция , на наркозависимите , което означава
    че търговията продължава , както преди ! Държавата е аут от проблема! Поздрави за полицаите , които разкриха тази афера !!!

    Коментиран от #18

    10:27 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овладяли са "трънки и глогинки"!!!

    4 0 Отговор
    По- скоро са овладяли каналите на Таки и "Банкера от Банкя"
    по границата за изнудване и рекет по границата???
    Ако не е така да го докажат , като направят едно предаване как се рекетира , всеки един по границите ни!!!
    Тази АЧС стана "златна кокошка", на мазни министри за сетен път!
    Започчвам да се съмнявам дали въпросната зараза не се поддържа умишленно от власт корумпираните министри????
    Защо може да се изкорени в Швеция а в България не може???
    Посред зараза министър Абровски поощрява ловците , че била "безобидна" за хората, министъра е за директно уволнение и то веднага!

    10:38 08.08.2026

  • 12 ИЗБИ ЛИ ОВЦЕТЕ

    4 1 Отговор
    НА БАЙ РИБАН ?

    10:39 08.08.2026

  • 13 Петер Брьогел

    7 0 Отговор
    ЧУМАТА по свинете няма да е овладяна , докато са налице двете главни ПРАСЕТА ! Те сеят и ще сеят своята зараза , докато могат и още имат мераци да владеят и управляват !

    Коментиран от #15

    10:41 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не 2, а

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Петер Брьогел":

    цяло стадо на ДондукоФФФ 1 и 2

    10:52 08.08.2026

  • 16 Умен

    3 2 Отговор
    Само като му погледнеш физиономията и ти става ясно всичко!
    На вскякъде в държата на високи постове са такива мазни мутри. Отврат!

    11:01 08.08.2026

  • 17 ПУНТА МАРА

    5 0 Отговор
    Доунищожете и малкото останали животни.
    Нали това беше целта на предишните управленци.
    Да накарат хората от Странджа да се изселят,за да могат да построят лагер за бежанци,но не им се получи.

    11:10 08.08.2026

  • 18 Не разбрах

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не съм съгласен с теб!":

    на кой политик е лабораторията.

    11:13 08.08.2026

  • 19 Ти знаеш ли какво е АЧС!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересна работа ....":

    Сто процента смъртност! А тия нашите пишман ветринари избиха стотици хиляди свине Ей така за ,, кеф" и далавера на ,, Зетьовете"

    11:24 08.08.2026

  • 20 Чамата е в

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Европейският съюз! От както ни налзаиха тия все ,, чуми" ни налитат!

    Коментиран от #21

    11:26 08.08.2026

  • 21 Налазила те е простотията!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чамата е в":

    Виж кои държави се справят със заразата и как се справиха!
    В нашата държава всичко е политика и далавера!
    За разлика от много други в ЕО!!!
    Едни и същи "крастави магарета ", вършеят на хармана !
    Не министри ... а хаймани!!!

    11:55 08.08.2026

  • 22 Пламен

    2 0 Отговор
    Измамник всичко се оказва пункта Мара !!! Кошници ама само за тях !! Дрънкат глупости ама като има кой да им вярва !!! Нали са големи специалисти !!! Загрижени за производителите !!! Все още има жалки остатъци от държавната млечна индустрия Ел Би булгарикус защо не почнаха да изкопават български мляко и да залеят пазара с него !!! По лесно е да плашим гърците хайде комисиони и всичко е ОК. Ясно е зад ПЛАМЕНЧО кой е !!! Имена като М. Е. В. З. Доказани агро к……!!! Така ще докато не ги почваме !!!

    12:12 08.08.2026

  • 23 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Радев се оказа най големият шарлатанин и руска подлога!

    14:17 08.08.2026

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