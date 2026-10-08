Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Академичната общност на Медицинския факултет на СУ: След кризата очакваме най-сетне да заработим нормално

Академичната общност на Медицинския факултет на СУ: След кризата очакваме най-сетне да заработим нормално

8 Октомври, 2026 09:46 681 7

  • проф. геновева златева-
  • медицински факултет-
  • су

МФ препотвърди вота си и отново избра проф. Геновева Златева за декан

Академичната общност на Медицинския факултет на СУ: След кризата очакваме най-сетне да заработим нормално - 1
Проф. Геновева Златева Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Общото събрание на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше една необходима стъпка към поставяне отново на здрава възходяща основа за развитието на нашия факултет. Тя ще сложи край на проблемите, с които се сблъскахме през последните месеци“, заяви чл.-кор. Иво Петров – професор в катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.

Думите му идват дни, след като върховният колективен управленски орган на МФ препотвърди вота си от юни и избра отново проф. д-р Геновева Златева за декан, като това за пореден път показа последователно изразяваното през последните месеци предпочитание на по-голямата част от академичната общност на факултета.

Събранието беше свикано от ректора на СУ проф. д-р Елиза Стефанова, проведе се по предварително изготвени от Ректората списъци на състава му и в присъствието на представител на ректорското ръководство – функционалния заместник-ректор в ресор академичен състав доц. д-р Симеон Гройсман.

Всичко това беше направено с цел да се прекрати управленската криза, в която се намираше Медицинският факултет от началото на годината. Оттогава бяха оспорени две поредни решения на Общото събрание, с което беше блокирана работата на факултета. На мястото на избраните декани бяха назначавани временни ръководства. Това създаде тежка институционална нестабилност и доведе до остро недоволство сред преподавателите, като мнозинството от тях заедно с представителите на студентите, докторантите и администрацията във факултета излезе с позиция, че се подменя вотът за декан на демократичната академична общност и грубо се погазва законността.

Сега след продължителния период на временно управление преподавателите посрещат избора на проф. Златева с надежда, че Медицинският факултет най-сетне ще може да се върне към нормалното академично самоуправление, работещ Факултетен съвет и устойчива управленска визия. Това е особено важно и за обучението на студентите, което трябва да е сред основните приоритети заедно с научната работа, развитието на предклиничните и клиничните бази и нормалното функциониране на факултета.

„Крайно време е да се спрат опитите за уронване престижа на Медицинския факултет, за да може да функционира нормално и да не се спъва учебният процес“, заяви д-р Игнат Василев – асистент от Катедрата по хирургични болести, акушерство и гинекология.

Заседанието на Общото събрание на 30 септември не премина без дебати. Комисията по предложенията разгледа три кандидатури. Избраната на предходното общо събрание проф. Геновева Златева отново беше предложена за декан. Желание да продължи да заема този пост изрази и досегашната, назначена въпреки решението на демократичната общност за временно изпълняваща длъжността декан, доц. д-р Йорданка Узунова. Комисията по предложенията констатира обаче, че кандидатурата на Узунова не отговаря на изискванията на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, както и че представените документи са непълни. Така въпросът за допускането на доц. Узунова беше поставен на явно гласуване от самото Общо събрание. Тя не получи нужната подкрепа от общността.

В последвалото обсъждане бившата временно изпълняваща дейността декан доц. д-р Дорина Асенова призова Общото събрание да допусне кандидатурата независимо от ограниченията на университетския правилник. След изслушване на различните позиции академичната общност отново потвърди своето решение чрез гласуване, като така спази нормативните изисквания за кандидатурите.

Много от делегатите изразиха учудване защо се е наложило да гласуват два пъти за едно и също нещо. Сред тях е д-р Диана Лекова-Никова – пулмолог, асистент от Катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.

Третата кандидатура беше тази на доц. д-р Людмила Беленска, заявена от самата нея в хода на процедурата. Тя участва в избора и прие с достойнство резултата от тайното гласуване, при което мнозинството от Общото събрание отново даде доверието си на проф. Геновева Златева.

„Надяваме се, че най-сетне волята на общността ще бъде призната за официалeн избор, радваме се, че присъстваха и представители на ръководството на СУ. Това вече трябва да бъде окончателно,“ каза д-р Никова, изразявайки мнението на по-голямата част от делегатите.

След избора на декан Общото събрание попълни и състава на Факултетния съвет, с което бяха създадени предпоставките за възстановяване на редовното функциониране на колективните органи за управление на Медицинския факултет. С това академичната общност в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се надява обучението на стотиците студенти в него да продължи спокойно, като все така се гарантира качеството на обучението на бъдещите лекари и медицински сестри.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 1 Отговор
    Събранието беше свикано от ректорКАТА на СУ- проф. д-р Елиза Стефанова и се проведе по предварително изготвени от Ректората списъци на състава му ...

    Коментиран от #3

    09:50 08.10.2026

  • 2 Тя кризата

    8 0 Отговор
    Сега започва .

    09:54 08.10.2026

  • 3 Само

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Професор трябва да се изписва освен ако не е лекар по медицина . За всички други професии докторите не са доктори по принцип а според специалността например доктор по философия и т.н.

    09:58 08.10.2026

  • 4 Кина

    4 0 Отговор
    По официални данни 3.139 професора и над 8.000 кандидат професори ( доценти) какво става...?

    10:02 08.10.2026

  • 5 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Вие не обучавате бъдещи лекари, а алчни търговци с Хипократова клетва, склонни към всякакви далавери за лично обогатяване а не към грижа за хората.

    10:23 08.10.2026

  • 6 Стреснете Се !

    3 0 Отговор
    Вместо Кадри !

    Изкарвате !

    Боклук !

    10:24 08.10.2026

  • 7 Махнете Ги !

    3 0 Отговор
    Тези Изкуфялници !

    10:27 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове