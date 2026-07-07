Проф. Георги Вълчев е бил едновременно министър на образованието и ректор на СУ от избирането си до днес

Политически скандал с академичен привкус се заформя в сферата на висшето образование. Той е свързан с обстоятелството, че министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е освободен от поста си с решение на проведеното днес Общо събрание на Алма матер едва днес, предаде БТА.

По този начин би следвало той да е съвместявал двата поста за периода от избирането му като министър на 8 май до момента на приемането на заявлението му за освобождаване.

Проф. Вълчев междувременно назначи временно изпълняващ длъжността свой заместник - доц. Първан Първанов, който за периода на заемане на поста успя да израсне кариерно в професор при много спорни обстоятелства, пише "Дневник".

Самият временно изпълняващ длъжността ректор изненадващо също се кандидатира за овакантения пост заедно с още четири конкурента, но не бе допуснат до гласуване след решение на Общото събрание на университета.

Професор Вълчев също участва в работата на върховния орган на управление на Софийския университет, но не като гост на форума, а като участник с право на глас. Това е така, защото макар и подал оставка като ректор той не е загубил качеството си на професор от своя Философски факултет.

По този начин той гласува за избора за свой наследник на поста, а съгласно изискванията на закона впоследствие ще трябва да сключи със спечелилия кандидат договор за управление в качеството си на министър.

Не е ясно дали също като министър не е прекратил след подадената оставка и собствения си договор за управление, който е сключил и изпълнявал преди това в ролята си на ректор с предходен министър.

Предстои тълкуване на Конституцията и закона от кой момент настъпва прекратяване на мандата на проф. Вълчев като ректор - от момента на подаване на оставката му, от момента на прекратяване на договора му за управление от страна на министъра (в конкретния случай вероятно от самият него) или момента на гласуване на оставката от страна на органа по избора му - Общото събрание на Софийския университет. То заседава за първи път от момента на избора на правителството едва днес, а съмненията за наличие на конфликти на интереси и несъвместимост за заемане на поста предстои да се коментират от юристи и политици.