Новини
България »
Проф. Георги Вълчев е бил едновременно министър на образованието и ректор на СУ от избирането си до днес

Проф. Георги Вълчев е бил едновременно министър на образованието и ректор на СУ от избирането си до днес

7 Юли, 2026 14:26 1 022 11

  • проф. георги вълчев-
  • су-
  • ректор-
  • мон

Министърът гласува за нов ректор на Алма матер на проведеното Общо събрание

Проф. Георги Вълчев е бил едновременно министър на образованието и ректор на СУ от избирането си до днес - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политически скандал с академичен привкус се заформя в сферата на висшето образование. Той е свързан с обстоятелството, че министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е освободен от поста си с решение на проведеното днес Общо събрание на Алма матер едва днес, предаде БТА.

По този начин би следвало той да е съвместявал двата поста за периода от избирането му като министър на 8 май до момента на приемането на заявлението му за освобождаване.

Проф. Вълчев междувременно назначи временно изпълняващ длъжността свой заместник - доц. Първан Първанов, който за периода на заемане на поста успя да израсне кариерно в професор при много спорни обстоятелства, пише "Дневник".

Самият временно изпълняващ длъжността ректор изненадващо също се кандидатира за овакантения пост заедно с още четири конкурента, но не бе допуснат до гласуване след решение на Общото събрание на университета.

Професор Вълчев също участва в работата на върховния орган на управление на Софийския университет, но не като гост на форума, а като участник с право на глас. Това е така, защото макар и подал оставка като ректор той не е загубил качеството си на професор от своя Философски факултет.

По този начин той гласува за избора за свой наследник на поста, а съгласно изискванията на закона впоследствие ще трябва да сключи със спечелилия кандидат договор за управление в качеството си на министър.

Не е ясно дали също като министър не е прекратил след подадената оставка и собствения си договор за управление, който е сключил и изпълнявал преди това в ролята си на ректор с предходен министър.

Предстои тълкуване на Конституцията и закона от кой момент настъпва прекратяване на мандата на проф. Вълчев като ректор - от момента на подаване на оставката му, от момента на прекратяване на договора му за управление от страна на министъра (в конкретния случай вероятно от самият него) или момента на гласуване на оставката от страна на органа по избора му - Общото събрание на Софийския университет. То заседава за първи път от момента на избора на правителството едва днес, а съмненията за наличие на конфликти на интереси и несъвместимост за заемане на поста предстои да се коментират от юристи и политици.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    5 0 Отговор
    За милиони няма закони,за кокошка няма прошка.

    14:27 07.07.2026

  • 2 Иван Венков

    9 0 Отговор
    Мамин, сладък, хубостник, пардон професор и министър. Ма не го корете! То не е нарочно! Забравил е да подаде оставка.
    Тук става въпрос за някакви си около 5500 Евро като министър и някакви си около 2000 Евро като ректор.

    14:30 07.07.2026

  • 3 Да слагат

    5 1 Отговор
    Кисельовата и да си бият после главите с две ръце !

    14:31 07.07.2026

  • 4 Мнение

    6 0 Отговор
    Този човек е доста елементарен и това го твърдя още когато стана ректор на СУ. Начинът му на израз загатва за академично дистанциране в миналото му, най най най меко казано

    14:31 07.07.2026

  • 5 Диана

    6 2 Отговор
    Типично за Прогресивна България. Честито на гласувалите.

    14:32 07.07.2026

  • 6 И се спотайвал

    2 0 Отговор
    като пръднал в трамвай .

    14:36 07.07.2026

  • 7 Да....

    3 1 Отговор
    Характерност стана , щом и Киро стана премиер с двойно гражданство
    Доведен от Радев
    Гюров , в същото положение стана служебен премиер

    Конституцията я тъпчат отвсякъде

    14:37 07.07.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    6 0 Отговор
    На снимката като го гледам освен че е опушен с котешки очи ами охранен и угоен,каква гуша има на пеликан..
    За интелигентността му изобщо се съмнявам...

    14:37 07.07.2026

  • 9 Тома

    4 0 Отговор
    Забравихте че е взимал и пенсия.

    14:38 07.07.2026

  • 10 Оставка

    1 0 Отговор
    Сега от два стола - на земята

    14:52 07.07.2026

  • 11 смях в залата

    2 0 Отговор
    Няма да му искат оставката. Чорапа има двоен аршин. За неговите морала не важи. Важи за Десислава Атанасова

    14:59 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове