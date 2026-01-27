СУ е №1 в 22 професионални направления

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ получи голямата награда на Десетата юбилейна церемония за присъждане на Академичните Оскари за най-добре представените университети според Рейтинговата система на висшите училища. Алма матер заема първо място в 22 професионални направления от общо 52 в системата на висшето образование.
Отличието на СУ беше връчено на ректора проф. Георги Вълчев от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официална церемония, организирана от “24 часа”. Награди получиха общо 20 висши училища в различни категории, базирани на данните на Рейтинговата система. Тя се изготвя от 15 години от консорциум с участието на Институт „Отворено общество“. Данните от изданието за 2025 г. показват, че завършилите висше образование в България намират все по-добра реализация на пазара на труда. Безработицата сред дипломиралите се в последните 5 години е едва 2,2%. Средният облагаем доход на младите висшисти достига до 2771 лева, докато 10 години по-рано е бил едва 980 лева.
„Рейтинговата система се утвърди като един от най-добрите и надеждни източници на информация. Чрез нея получихме възможност да реализираме много важни политики в системата на висшето образование като диференциране на финансирането и преструктуриране на приема“, коментира министър Вълчев. По думите му висшите училища трябва да бъдат допълнително подкрепени, защото ако заложим на образованието, имаме най-голям шанс да просперираме като общество. Освен това самата система вече е показала воля за реформи. „Голяма част от ректорите заедно със синдикатите през годините са подкрепяли трудни решения, които понякога са се отразявали негативно в краткосрочен план на техните висши училища, но са били правилни в дългосрочен план за системата“, каза министърът. Тези реформи имат вече положителни резултати, които могат да се видят в реални числови изражения. Чуждестранните студенти са се увеличили двойно. България е на първо място в ЕС по брой чужди студенти в областта на медицината на 1 милион жители, а тези студенти са основно от страни от ЕС и Великобритания.
Сред положителните тенденции е и увеличаващият се брой български ученици, които избират да продължат висшето си образование в страната. „Това е още един показател за вътрешно подобряване на престижа на българската система на висшето образование“, коментира министър Вълчев.
„Приемам с огромно удоволствие тази награда, която е признание за цялата колегия на СУ, който се придържа към традициите и разбира се гледа към бъдещето“, каза ректорът на Софийският университет проф. Георги Вълчев при получаването на отличието. По думите му всяко едно знание стъпва върху поколения изследователи и преподаватели. „Ако успеем да обясним на студентите колко малко знаем за света (което е най-голямата заслуга на висшето образование) ще ги направим търсещи хора, които се опитват да вървят напред, да проумяват света, да решават новите, сложни проблеми“, каза още той.
Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов връчи награди на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, на Тракийския университет и на Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив. Той посочи, че освен останалата полезна информация, която дава, Рейтинговата система показва с данни на поколението Зет, че трябва да учат и това се отразява пряко на бъдещите им доходи. „Завършилите бакалавърска степен имат по-висок облагаем доход от тези, които не са учили висше образование, магистрите имат по-висок доход от бакалаврите, а от тази година се разбра, че завършилите докторска степен са със значително по-високо заплащане от тези с магистърска“, отбеляза акад. Витанов
Техническият университет-София, който е с 6 първи места по направления във важните за икономиката технически специалности, получи отличие от председателя на БАН Евелина Славчева.
На церемонията бяха наградени още Медицинският университет - София, УНСС, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Американският университет в България, Минно-геоложкият университет, Университетът за архитектура, строителство и геодезия, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет, Националната художествена академия, Национална музикална академия, Аграрният университет – Пловдив, Лесотехническият университет, Академията на МВР, Националната спортна академия и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров" - Варна.
Домакини на церемонията бяха издателят на „24 часа“ Венелина Гочева и зам.-председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, а събитието бе открито от президента на България Илияна Йотова.
На церемонията присъстваха още ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, председателят на синдикат Висше образование и наука към КНСБ проф. Лилия Вълчева, бившите министри на образованието и науката Йорданка Фандъкова и Николай Денков, изпълнителният директор на Институт „Отворено общество“ Георги Стойчев, ректори на висши училища, представители на академичната общност и бизнес лидери.
