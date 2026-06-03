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СУ влезе в топ 5,2% на световните висши училища

СУ влезе в топ 5,2% на световните висши училища

3 Юни, 2026 08:01 961 35

  • су-
  • класация

Подреждането е на базата на резултатите на консултантската организация Center for World University Rankings (CWUR), публикуваща най-големите академични класации на световните университети

СУ влезе в топ 5,2% на световните висши училища - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред първите 5,2 процента от 21 291 висши училища в света на класацията Global 2000 за 2026 г., съобщават от Алма матер на сайта си. Подреждането е на базата на резултатите на консултантската организация Center for World University Rankings (CWUR), публикуваща най-големите академични класации на световните университети.

CWUR използва показатели за всичките четири ключови стълба, залегнали в методологията на класацията – образование, подготовката на студентите, преподавателски състав и научни изследвания, без да се разчита на анкети и подадени от университетите данни, отбелязват от СУ. За класацията под внимание се взимат показатели, свързани със студентите и преподавателите. а през тази година класира 21 291 университета според академичните им постижения.

В методологията си CWUR използва седем обективни индикатора, базирани на резултатите, групирани в четири области: образование - според академичния успех на възпитаниците на университета, измерен спрямо размера на висшето училище, реализация на възпитаниците - базирано на професионалния успех, измерен спрямо размера на университета; преподавателски състав - брой на преподавателите, получили най-високи академични отличия; научните изследвания и резултати - на базата на общия брой научни статии, висококачествени публикации, измерени с броя на научни статии, публикувани във водещи списания, влияние - според броя на научни статии, публикувани в силно влиятелни списания, цитиране според броя на високо цитирани научни статии, се казва в съобщението на СУ.

Организацията Center for World University Rankings предоставя съвети, стратегически анализи и консултантски услуги за правителства и университети за подобряване на образователните и изследователските резултати. Тя публикува авторитетни световни класации на университетите, известни с обективност и прозрачност, допълват от СУ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 6 Отговор
    Честито!!! Вярвам, че е заслужено!!! С очите си видяхме, какви кретени ни изпращат от Харвард!!!

    Коментиран от #8, #11, #16

    08:04 03.06.2026

  • 2 родител

    13 6 Отговор
    Най-опашатата лъжа която прочетох в момента !!

    Коментиран от #35

    08:05 03.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Топ 5,2% 🤔❗

    08:06 03.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Е то аз съм в топ 0,000001% в списъка на Форбс ❗

    Коментиран от #7

    08:07 03.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    12 3 Отговор
    Топ 5.2? Вие идиоти ли сте ?

    08:09 03.06.2026

  • 6 Ройтерс

    9 1 Отговор
    Демек--в първите 1100 университета от 21 000!?:))
    ....голяма гордост:)

    08:10 03.06.2026

  • 7 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хахаха..... това беше добро!

    08:11 03.06.2026

  • 8 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И Радан Кънев е завършил СУ. :-)

    Коментиран от #13

    08:15 03.06.2026

  • 9 Ректор

    0 1 Отговор
    водка с таратор !

    08:18 03.06.2026

  • 10 ЧеБурашка

    3 0 Отговор
    Като знам в къщи какъв вЕшист имам...

    08:20 03.06.2026

  • 11 Саша Грей

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Г-н Пич, Харвардският университет е създаден през 1636 г. От началото на съществуването си до сега винаги е в топ 3 университети в света.
    Софийският университет ту влиза, ту изпада от топ 1000 в света. В случая, посочен в тази статия се казва, че е в топ 5,2% от 21 291 висши училища в света. 5,2% от 21291 прави приблизително 1,107 място.
    В статията се казва още, че "се нарежда сред ПЪРВИТЕ 5,2 процента", каквото и да значи това. Да приемем, че е около 1000-то място.

    Коментиран от #19

    08:20 03.06.2026

  • 12 надарена кака

    3 1 Отговор
    Чакахме да се случи това с моите колежки. И аз съм завършила СУ.

    08:21 03.06.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Него са го взели под натиска на ЛГБТ пропагандата!!! Но пак добре, найш ли колко фолкдиви са завършили Свищов...?!

    08:22 03.06.2026

  • 14 Или с други думи

    2 0 Отговор
    На 1107 място 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Сигурно сме зад Танзания и Занзибар 😂😂😂😂
    Я избройте 1100 държави 😂😂😂😂
    Смях в залата

    08:22 03.06.2026

  • 15 Смех

    5 0 Отговор
    Нещо като да си втори от двама участника... хумор, сатира и забава, и тъпа пропаганда 24/7 от факти.

    08:23 03.06.2026

  • 16 пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    това място е егталон за корупция... за харвард не знам.... и каква е тази класация 5 цяло и 2..... не успяха да влезнат в 5цата затова и ,2 :) смях .

    08:25 03.06.2026

  • 17 инфо

    3 0 Отговор
    ...и какво от това? Поредната изпразнена от съдържание "класация". От СУ спокойно можеха да напишат, че са на 1106 място.

    08:27 03.06.2026

  • 18 лили

    4 0 Отговор
    Първи сме от педесетата десятка !! Кака не са срамувате от това словоблудство !!!

    08:27 03.06.2026

  • 19 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Саша Грей":

    Ако сте права, значи или нямаме късмет с нашите харвардци, или там имат някакъв факултет за унищожаване на мозъците, , и замяна на мисловните способности с овча тъпотия, подчинение без обмисляне, и промяна на нормалността в различни видове падение!!! Гледам, че и по "запада" ги има в изобилие тези харвардски недоразумения!!!

    08:29 03.06.2026

  • 20 Щом Този Е Там !

    1 1 Отговор
    Представям си !

    Какви са Другите !

    08:44 03.06.2026

  • 21 Eлелементарно

    2 0 Отговор
    А само си представям когато СУ от 5,2 влезе в 4,998 процента от всичките вуз-ове ... Найс, А!?

    08:45 03.06.2026

  • 22 Представям си !

    2 0 Отговор
    Какъв е критерия за Университет !

    При наличие !

    На 21 291 от Тях !

    Коментиран от #25

    08:47 03.06.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Това означава, че все още нямаме университет в топ 1000

    5,2% на 21 000 е нещо като 1100. Образование йок!
    Да не говорим, че най-важното образование всъщност е в инженерните и медицинските науки, където нашите не влизат и в топ 10 000!

    08:50 03.06.2026

  • 24 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Тоест пак е извън топ 1000 😆😅😂😂😂

    08:51 03.06.2026

  • 25 Само Прочети Научните публикации !

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Представям си !":

    Само Прочети Научните публикации !

    И Програмите за Обучение !

    Пък Като Видиш Резултата !

    Съвсем Ще си Изясниш !


    Какви !

    И Що За Университети !

    Са Това !

    08:52 03.06.2026

  • 26 явер

    2 0 Отговор
    Мария, то не е само да напишем една статия пълна с идиотщини. Въобще кой брои университети след номер 100, ти пишеш за номер 1000. Нашето висше и средно образование е под всякаква критика.

    08:54 03.06.2026

  • 27 нннн

    3 0 Отговор
    Да, ама милиционерското училище е по- престижно в България.

    08:56 03.06.2026

  • 28 853-то

    1 0 Отговор
    е мястото на СУ в световната класация по усвоени знания с практическа ефективност, съответно и престиж, а преди "демокрацията" бе сред първите 50 !.....

    Коментиран от #31

    09:05 03.06.2026

  • 29 Тоест

    1 0 Отговор
    Тоест, ако смятам правилно(а аз смятам правилно защото не съм от бг университет), СУ е на 1107мо място. Ей постижение!

    09:08 03.06.2026

  • 30 най трудното нещо

    1 1 Отговор
    е да накараш българин да се зарадва на чужд успех. Особено ако чуждият успех е български...

    СУ влиза в най-важните международни класации и в някои от тях дори е в топ 500. От 20 000 и други 50 000 които не могат да я докарат до първите 20 000.....

    Университетът не е перфектен. Ни най-малко. Но тази световна позиция е чудесна основа за развитие. Сериозно развитие.

    Коментиран от #32

    09:10 03.06.2026

  • 31 това

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "853-то":

    (853) бе преди няколко години, сега е още по-назад......

    09:13 03.06.2026

  • 32 голем

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "най трудното нещо":

    си мислител значи! Според теб водещия ни университет може да бъде извън класацията и от 20-те хиляди? Явно не си в час за много, щом образованието със знанията, здравия разум и логическото мислене оттам, не са били главно занимание в живота ти....

    09:26 03.06.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Всъщност не са влезли в 5% или в топ 20000. Статистиката можеш да си я четеш както ти отърва 😉.

    09:27 03.06.2026

  • 34 СУ рикати

    0 0 Отговор
    Вероятно в тази статистика не влизат ВУЗ-овете от Китай и Русия, така че си е в топа на гюлетатата.

    09:43 03.06.2026

  • 35 Проблема на Образованието е това !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "родител":

    Че не Знаеш !

    Какво ще получиш Накрая !

    Просто попитайте Потърпевшите !

    Което очевидно касае и въпроса !

    С жупналистиката В България !

    И Не само !

    Което се отнася за всяка една специалност Тук !

    И Не само Тук !

    09:45 03.06.2026

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