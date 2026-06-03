СУ влезе в топ 5,2% на световните висши училища

Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред първите 5,2 процента от 21 291 висши училища в света на класацията Global 2000 за 2026 г., съобщават от Алма матер на сайта си. Подреждането е на базата на резултатите на консултантската организация Center for World University Rankings (CWUR), публикуваща най-големите академични класации на световните университети.
CWUR използва показатели за всичките четири ключови стълба, залегнали в методологията на класацията – образование, подготовката на студентите, преподавателски състав и научни изследвания, без да се разчита на анкети и подадени от университетите данни, отбелязват от СУ. За класацията под внимание се взимат показатели, свързани със студентите и преподавателите. а през тази година класира 21 291 университета според академичните им постижения.
В методологията си CWUR използва седем обективни индикатора, базирани на резултатите, групирани в четири области: образование - според академичния успех на възпитаниците на университета, измерен спрямо размера на висшето училище, реализация на възпитаниците - базирано на професионалния успех, измерен спрямо размера на университета; преподавателски състав - брой на преподавателите, получили най-високи академични отличия; научните изследвания и резултати - на базата на общия брой научни статии, висококачествени публикации, измерени с броя на научни статии, публикувани във водещи списания, влияние - според броя на научни статии, публикувани в силно влиятелни списания, цитиране според броя на високо цитирани научни статии, се казва в съобщението на СУ.
Организацията Center for World University Rankings предоставя съвети, стратегически анализи и консултантски услуги за правителства и университети за подобряване на образователните и изследователските резултати. Тя публикува авторитетни световни класации на университетите, известни с обективност и прозрачност, допълват от СУ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8, #11, #16
08:04 03.06.2026
2 родител
Коментиран от #35
08:05 03.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:06 03.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7
08:07 03.06.2026
5 Лопата Орешник
08:09 03.06.2026
6 Ройтерс
....голяма гордост:)
08:10 03.06.2026
7 Хахаха
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хахаха..... това беше добро!
08:11 03.06.2026
8 Без име
До коментар #1 от "Пич":И Радан Кънев е завършил СУ. :-)
Коментиран от #13
08:15 03.06.2026
9 Ректор
08:18 03.06.2026
10 ЧеБурашка
08:20 03.06.2026
11 Саша Грей
До коментар #1 от "Пич":Г-н Пич, Харвардският университет е създаден през 1636 г. От началото на съществуването си до сега винаги е в топ 3 университети в света.
Софийският университет ту влиза, ту изпада от топ 1000 в света. В случая, посочен в тази статия се казва, че е в топ 5,2% от 21 291 висши училища в света. 5,2% от 21291 прави приблизително 1,107 място.
В статията се казва още, че "се нарежда сред ПЪРВИТЕ 5,2 процента", каквото и да значи това. Да приемем, че е около 1000-то място.
Коментиран от #19
08:20 03.06.2026
12 надарена кака
08:21 03.06.2026
13 Пич
До коментар #8 от "Без име":Него са го взели под натиска на ЛГБТ пропагандата!!! Но пак добре, найш ли колко фолкдиви са завършили Свищов...?!
08:22 03.06.2026
14 Или с други думи
Сигурно сме зад Танзания и Занзибар 😂😂😂😂
Я избройте 1100 държави 😂😂😂😂
Смях в залата
08:22 03.06.2026
15 Смех
08:23 03.06.2026
16 пешо
До коментар #1 от "Пич":това място е егталон за корупция... за харвард не знам.... и каква е тази класация 5 цяло и 2..... не успяха да влезнат в 5цата затова и ,2 :) смях .
08:25 03.06.2026
17 инфо
08:27 03.06.2026
18 лили
08:27 03.06.2026
19 Пич
До коментар #11 от "Саша Грей":Ако сте права, значи или нямаме късмет с нашите харвардци, или там имат някакъв факултет за унищожаване на мозъците, , и замяна на мисловните способности с овча тъпотия, подчинение без обмисляне, и промяна на нормалността в различни видове падение!!! Гледам, че и по "запада" ги има в изобилие тези харвардски недоразумения!!!
08:29 03.06.2026
20 Щом Този Е Там !
Какви са Другите !
08:44 03.06.2026
21 Eлелементарно
08:45 03.06.2026
22 Представям си !
При наличие !
На 21 291 от Тях !
Коментиран от #25
08:47 03.06.2026
23 ДрайвингПлежър
5,2% на 21 000 е нещо като 1100. Образование йок!
Да не говорим, че най-важното образование всъщност е в инженерните и медицинските науки, където нашите не влизат и в топ 10 000!
08:50 03.06.2026
24 Исторически парк
08:51 03.06.2026
25 Само Прочети Научните публикации !
До коментар #22 от "Представям си !":Само Прочети Научните публикации !
И Програмите за Обучение !
Пък Като Видиш Резултата !
Съвсем Ще си Изясниш !
Какви !
И Що За Университети !
Са Това !
08:52 03.06.2026
26 явер
08:54 03.06.2026
27 нннн
08:56 03.06.2026
28 853-то
Коментиран от #31
09:05 03.06.2026
29 Тоест
09:08 03.06.2026
30 най трудното нещо
СУ влиза в най-важните международни класации и в някои от тях дори е в топ 500. От 20 000 и други 50 000 които не могат да я докарат до първите 20 000.....
Университетът не е перфектен. Ни най-малко. Но тази световна позиция е чудесна основа за развитие. Сериозно развитие.
Коментиран от #32
09:10 03.06.2026
31 това
До коментар #28 от "853-то":(853) бе преди няколко години, сега е още по-назад......
09:13 03.06.2026
32 голем
До коментар #30 от "най трудното нещо":си мислител значи! Според теб водещия ни университет може да бъде извън класацията и от 20-те хиляди? Явно не си в час за много, щом образованието със знанията, здравия разум и логическото мислене оттам, не са били главно занимание в живота ти....
09:26 03.06.2026
33 Пилотът Гошу
09:27 03.06.2026
34 СУ рикати
09:43 03.06.2026
35 Проблема на Образованието е това !
До коментар #2 от "родител":Че не Знаеш !
Какво ще получиш Накрая !
Просто попитайте Потърпевшите !
Което очевидно касае и въпроса !
С жупналистиката В България !
И Не само !
Което се отнася за всяка една специалност Тук !
И Не само Тук !
09:45 03.06.2026