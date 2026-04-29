Новини
България »
Преподавател от СУ: Никога не съм предлагал „интимни“ отношения на студентка срещу изпит

29 Април, 2026 23:31 444 5

Факултетът по математика и информатика е започнал проверка, а от Студентския съвет на университета обявиха, че също са получили сигнали във връзка със случая

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският университет временно спира занятията на преподавател заради твърдения за неприлични предложения към студенти. В последната седмица от анонимни профили в социалните мрежи се разпространяват съобщения с предложения за лични срещи. Съмнението е, че автор е именно този преподавател.

Факултетът по математика и информатика е започнал проверка, а от Студентския съвет на университета обявиха, че също са получили сигнали във връзка със случая. NOVA се свърза с преподавателя Ангел Димитриев, който отрече твърденията срещу него. Той уточни, че временното спиране на занятията му е по взаимно съгласие.

Цялата позиция на преподавателя само за NOVA:

„След обсъждане в деканата, заедно с мое изрично съгласие, взехме решение временно да не водя часове, за да се свали напрежението до изясняването на случая.

Никога не съм предлагал „интимни“ или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани.

Разпространението им анонимно, и то на мой личен празник, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове със студентка, изгонването от гимназия и твърденията за „чадър“ от ФМИ.

Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред.

Аз ще защитавам името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред”.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    2 0 Отговор
    Тоя, ако е от ПП, всичко е ясно. Само, странно, защо към студентка? Няма ли студенти, ученици...

    23:38 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Професор към студентка след секс срещу изпит;
    - Колежке,ако знаех ,че сте девствена щях да ви пиша шестица
    - Професоре,ако знаех ,че можете,щях да си сваля чорапогащника

    23:42 29.04.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Факултетът по математика и информатика на СУ се намира в Лозенец ,както и физическия,.За къв КР сте сложили тая снимка ?

    23:46 29.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Пътувах веднъж навремето във влака Пловдив -София. В купето бяха трима преподаватели от Софийския университет. Взеха да се хвалят кой коя студентка е оправял срещу взет изпит. Стана ми гадно и излязох в коридора докрая на пътуването. Нищо не се в променило. Въпросът в , че такива жени после правят кариера и се правят на много умни в парламента и в разни службици. Надиплят едни големи дипломи и се правят на много умни.

    23:46 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове