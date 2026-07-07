Председателят на НАОА проф. Елиза Стефанова бе избрана за ректор на Софийския университет

Професор Елиза Стефанова е първата жена ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това стана с решение на Общото събрание на университета след проведен балотаж, в който тя спечели със 185 срещу 135 гласа срещу опонента си проф. Георги Райновски. До него се стигна след първи тур, в който двамата спечелиха най-много гласове от допуснатите до избора четирима кандидати. Петият - настоящият временно изпълняващ длъжността ректор проф. Първан Първанов бе отхвърлен предварително като потенциален кандидат от Общото събрание.

Другите двама претенденти - проф. Милен Замфиров и проф. Мадлен Данова отпаднаха от гласуването на първия тур, като получиха по-малко гласове от водещите двама кандидати.

Професор Стефанова понастоящем е председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, а в миналото бе и заместник-ректор на най-големия български университет по време на мандатите на проф. Анастас Герджиков.

В програмата си тя акцентира на засилената дигитализация на обучението и електронизацията на административната дейност.

До избор на ректор за довърване на настоящия мандат на управление се стигна след като досегашния титуляр проф. Георги Вълчев предсрочно подаде оставка, за да заема поста министър на образованието и науката.