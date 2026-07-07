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Председателят на НАОА проф. Елиза Стефанова бе избрана за ректор на Софийския университет

Председателят на НАОА проф. Елиза Стефанова бе избрана за ректор на Софийския университет

7 Юли, 2026 15:44 1 043 12

  • проф. елиза стефанова-
  • ректор-
  • су

В програмата си тя акцентира на засилената дигитализация на обучението и електронизацията на административната дейност

Председателят на НАОА проф. Елиза Стефанова бе избрана за ректор на Софийския университет - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Професор Елиза Стефанова е първата жена ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това стана с решение на Общото събрание на университета след проведен балотаж, в който тя спечели със 185 срещу 135 гласа срещу опонента си проф. Георги Райновски. До него се стигна след първи тур, в който двамата спечелиха най-много гласове от допуснатите до избора четирима кандидати. Петият - настоящият временно изпълняващ длъжността ректор проф. Първан Първанов бе отхвърлен предварително като потенциален кандидат от Общото събрание.

Другите двама претенденти - проф. Милен Замфиров и проф. Мадлен Данова отпаднаха от гласуването на първия тур, като получиха по-малко гласове от водещите двама кандидати.

Професор Стефанова понастоящем е председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, а в миналото бе и заместник-ректор на най-големия български университет по време на мандатите на проф. Анастас Герджиков.

В програмата си тя акцентира на засилената дигитализация на обучението и електронизацията на административната дейност.

До избор на ректор за довърване на настоящия мандат на управление се стигна след като досегашния титуляр проф. Георги Вълчев предсрочно подаде оставка, за да заема поста министър на образованието и науката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честито

    14 2 Отговор
    Надявам се тези дни проф. Стефанова да повика при себе си на разговор Наталия Киселова и да я посъветва да си подаде сама оставката, защото е репутационна щета за СУ. Не може човек, чийто акт като председател на НС е отменен като противоконституционен от КС, да продължи да преподава конституционно право в Алма Матер. Това е абсолютно недопустимо. Редно е и студентите от юридическия факултет да отправят искания за оставка. Така може и Десислава Атанасова да се усети.

    Коментиран от #2, #4

    15:54 07.07.2026

  • 2 !!!

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "честито":

    И да разкара пр.Румяна Комарова от тази институцията!

    Коментиран от #6

    16:02 07.07.2026

  • 3 бай Бай

    6 0 Отговор
    с денадума ще правим ИИ стюденти, които за чеп за зеле няма дастават.
    Като я гледам пенсионерката, яка гадина е!!

    16:11 07.07.2026

  • 4 хехехехех

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честито":

    глупости, смисъла на това което стенаписали излаз че 99% от съдиите в България трябва да си подадат оставките бе душа!!
    Изобщо ксъде сте тръгнали да си мислите че живеете в свят от съвестни хора и хора на честа.

    16:13 07.07.2026

  • 5 Ясно е

    7 1 Отговор
    Сложена ли е жена на ръководна длъжност всичко потъва...а тези сегашните студентчета записват някакви специалности които е напълно безсмислено да учат хахаха

    16:20 07.07.2026

  • 6 Зрител

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "!!!":

    Румяна Коларова е за заведението на д р Цв. Гълъбова, а не за преподавател.
    Присъствието и уронва престижа на СУ.

    16:25 07.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Ректор или.ректум?Все ги бъркам тия двата щата

    16:26 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 орешарски

    2 0 Отговор
    Нищо лично, но стигнах до родена в град Оряхово.

    16:38 07.07.2026

  • 10 мдамммм

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Павел Пенев":

    Името Елиза има древен еврейски (библейски) произход

    16:39 07.07.2026

  • 11 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Моята диплома от СУ е подписана от Академик Бл. Сендов! По основните дисциплини( Химически факултет) ми преподаваха и ме изпитваха! петима от десетината академици в България по това време! Имена, известни в Европейската академична общност! Поработих здраво, заслужих скромна пенсия! Сега, като гледам изобилието на професори, леле Боже! А един колега-Академик, не е гордост за мен!

    16:49 07.07.2026

  • 12 академик

    0 0 Отговор
    И това ще мине и въпреки избора университетът ще пребъде!

    16:59 07.07.2026

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