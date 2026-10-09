Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е бил на необявено посещение в София. Той е пристигнал в България в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за САЩ след поредица от срещи с български държавници.
Буданов е прекарал около 20 часа в столицата. Подробности за целта на визитата и за участниците в срещите не са обявени публично.
Снимка с Цветан Цветанов потвърди визитата
За посещението първоначално се появиха информации в интернет. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов потвърди срещата си с Буданов, като публикува обща снимка с него.
Преди да заеме поста началник на кабинета на Зеленски, Буданов ръководеше украинското разузнаване. В настоящата си роля той е част от украинския екип, който участва в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
Буданов замина за разговори в САЩ
Володимир Зеленски съобщи, че украински представители ще участват в разговори в САЩ. В екипа са включени Буданов и други представители на украинското ръководство.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Буданов написа, че украинската делегация заминава директно за САЩ и че предстоят важни срещи. Той посочи, че Киев продължава да работи за укрепване на дипломатическите усилия и за постигане на устойчив и справедлив мир.
Визитата в София се състоя на фона на напрежението около ударите по два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В публикуваната информация няма потвърждение, че този инцидент е бил обсъждан по време на срещите на Буданов в България.
Източници: novini.bg, faktor.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фройд
А инспектор Стрезов , не е ли бил и той да се щракне за спомен ?!
12:14 09.10.2026
2 Сюндюк
12:14 09.10.2026
3 Шушу мушу
12:16 09.10.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #5, #6, #12, #17, #22
12:17 09.10.2026
5 Фройд
До коментар #4 от "стоян георгиев":Теб не те ли покани ?
Явно ти си с неговия ранг .
Коментиран от #29
12:19 09.10.2026
6 Ако беше така
До коментар #4 от "стоян георгиев":нямаше да дойде в България.
Коментиран от #8
12:20 09.10.2026
7 Да знаете
Явно потъналият кораб не е бил натоварен със сол, както се опитват да ни излъжат,
а с нещо метално, нещо, което не се разтваря във вода.
Затова прекратихме търсенето, затова няма да търсим подводен апарат,
който да изследва потъналия кораб на дъното...
Коментиран от #10
12:21 09.10.2026
8 стоян георгиев
До коментар #6 от "Ако беше така":Един разузнавач може да ходи на много места по най-различни причини.
12:21 09.10.2026
9 Историк
Коментиран от #15
12:22 09.10.2026
10 стоян георгиев
До коментар #7 от "Да знаете":Явно не е тайно щом ти го разгада.веднага ги хвана точно като мачовете в бета...ххах
12:23 09.10.2026
11 Какво да прави човекът
12:25 09.10.2026
12 Дано зеленски не прочете твоите мисли
До коментар #4 от "стоян георгиев":Защото според зелчо само Зеленски е номер 1, намбър уан да си го кажем на евробългарски.
12:28 09.10.2026
13 Промяната
12:28 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Прав си, но е манипулативно да започваш
До коментар #9 от "Историк":летоброенето от 1944. Преди това пак е имало Българска ДС в кооперация с чужди ДСта.
Предатели винаги е имало. Не могат да изчезнат, но трябва периодично да се прочиства. И в природата и живота всичко си прилича , само циклите имат различна продължителност. Къщичките си ги прочистваме поне веднъж годишно на пролет. Другата чистка може да е веднъж на 3-4 години. Гарантирано има ефект - световната история има достатъчно положителни примери.
12:35 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ммнее
До коментар #4 от "стоян георгиев":При тая ,, сбирщина" от ,, пеньоари и помияри
всеки който дойде у нас е ,, номер едно"
Коментиран от #24
12:44 09.10.2026
23 витаС Герулайтис
До коментар #16 от "Предстои":Щом си така подразнен , значи РР добре си върши работата , нали ?
12:45 09.10.2026
24 стоян георгиев
До коментар #22 от "Ммнее":Така е.Буданов обаче е световно ниво и разликата между него и тия тук е огромна.
12:57 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Разбираемо е,
13:10 09.10.2026
27 Този фашист няма работа
13:15 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Радио Ереван
13:33 09.10.2026