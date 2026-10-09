Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е бил на необявено посещение в София. Той е пристигнал в България в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за САЩ след поредица от срещи с български държавници.

Буданов е прекарал около 20 часа в столицата. Подробности за целта на визитата и за участниците в срещите не са обявени публично.

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Снимка с Цветан Цветанов потвърди визитата

За посещението първоначално се появиха информации в интернет. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов потвърди срещата си с Буданов, като публикува обща снимка с него.

„Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир“, написа Цветанов.

Преди да заеме поста началник на кабинета на Зеленски, Буданов ръководеше украинското разузнаване. В настоящата си роля той е част от украинския екип, който участва в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Буданов замина за разговори в САЩ

Володимир Зеленски съобщи, че украински представители ще участват в разговори в САЩ. В екипа са включени Буданов и други представители на украинското ръководство.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Буданов написа, че украинската делегация заминава директно за САЩ и че предстоят важни срещи. Той посочи, че Киев продължава да работи за укрепване на дипломатическите усилия и за постигане на устойчив и справедлив мир.

Визитата в София се състоя на фона на напрежението около ударите по два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В публикуваната информация няма потвърждение, че този инцидент е бил обсъждан по време на срещите на Буданов в България.

Източници: novini.bg, faktor.bg