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Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София
  Тема: Украйна

Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София

9 Октомври, 2026 12:11 1 137 30

  • кирило буданов-
  • володимир зеленски-
  • софия-
  • украйна-
  • цветан цветанов

Началникът на кабинета на Володимир Зеленски е прекарал около 20 часа в България, преди да отпътува за САЩ

Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е бил на необявено посещение в София. Той е пристигнал в България в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за САЩ след поредица от срещи с български държавници.

Буданов е прекарал около 20 часа в столицата. Подробности за целта на визитата и за участниците в срещите не са обявени публично.

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Снимка с Цветан Цветанов потвърди визитата

За посещението първоначално се появиха информации в интернет. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов потвърди срещата си с Буданов, като публикува обща снимка с него.

„Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир“, написа Цветанов.

Преди да заеме поста началник на кабинета на Зеленски, Буданов ръководеше украинското разузнаване. В настоящата си роля той е част от украинския екип, който участва в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Буданов замина за разговори в САЩ

Володимир Зеленски съобщи, че украински представители ще участват в разговори в САЩ. В екипа са включени Буданов и други представители на украинското ръководство.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Буданов написа, че украинската делегация заминава директно за САЩ и че предстоят важни срещи. Той посочи, че Киев продължава да работи за укрепване на дипломатическите усилия и за постигане на устойчив и справедлив мир.

Визитата в София се състоя на фона на напрежението около ударите по два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В публикуваната информация няма потвърждение, че този инцидент е бил обсъждан по време на срещите на Буданов в България.

Източници: novini.bg, faktor.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фройд

    16 0 Отговор
    Щирлиц ряпа да яде , какви тайни срещи , какво нещо .....
    А инспектор Стрезов , не е ли бил и той да се щракне за спомен ?!

    12:14 09.10.2026

  • 2 Сюндюк

    23 3 Отговор
    Обществена тайна е че в България има чист и качествен кокаин от канали на боко тиквата а Украйна има крещяща нужда от матрияла иначе амфетамините са подарък..

    12:14 09.10.2026

  • 3 Шушу мушу

    18 1 Отговор
    къща разваля...

    12:16 09.10.2026

  • 4 стоян георгиев

    4 31 Отговор
    Буданов е номер едно.за съжаление у нас във властта в момента няма с кого да води позитивен разговор.нито пък има от управляващите човек с неговата сила дух морал и смелост за да го разбере.

    Коментиран от #5, #6, #12, #17, #22

    12:17 09.10.2026

  • 5 Фройд

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Теб не те ли покани ?
    Явно ти си с неговия ранг .

    Коментиран от #29

    12:19 09.10.2026

  • 6 Ако беше така

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    нямаше да дойде в България.

    Коментиран от #8

    12:20 09.10.2026

  • 7 Да знаете

    25 2 Отговор
    Тайните визити означават само едно - нещо трябва да се скрие.
    Явно потъналият кораб не е бил натоварен със сол, както се опитват да ни излъжат,
    а с нещо метално, нещо, което не се разтваря във вода.
    Затова прекратихме търсенето, затова няма да търсим подводен апарат,
    който да изследва потъналия кораб на дъното...

    Коментиран от #10

    12:21 09.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ако беше така":

    Един разузнавач може да ходи на много места по най-различни причини.

    12:21 09.10.2026

  • 9 Историк

    4 11 Отговор
    Никой не вярва на предатели. България се управлява от ДС-КГБ мафията, която се състои от национални предатели и това е най-голямата опасност за националната ни сигурност. Така е от 9.09.1944 г. Съдбата на България досега е решавана от предатели : съветския гражданин Георги Димитров, секретар на Коминтерна,дясна ръка на Сталин, 35 години от Тодор Живков, който 2 пъти предлага България на Москва и да стане част от СССР и който гордо обяви, че ДС е клон на КГБ. Част от българския народ иска това, т.е.това са колониални роби на Русия и нямат представа какво е родолюбие и Родина. От 1989 г. досега ДС-КГБ кадри управляват, това,което става сега е естествено продължение на антибългарската политика, ръководена от Москва. ДС е антидържавна сигурност, която третира родолюбивите българи като врагове на народа и досега иска народен съд и Белене, т.е. терор и беззаконие за несъгласните с тях и го пропагандира от трибуната на парламента. Какво друго очаквате, драги българи?

    Коментиран от #15

    12:22 09.10.2026

  • 10 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаете":

    Явно не е тайно щом ти го разгада.веднага ги хвана точно като мачовете в бета...ххах

    12:23 09.10.2026

  • 11 Какво да прави човекът

    5 0 Отговор
    Кличко нали им каза да се изнасят от Киев, и той като законопослушен гражданин се е изнесъл в България при чичо Румен и лелята с ятагана.

    12:25 09.10.2026

  • 12 Дано зеленски не прочете твоите мисли

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Защото според зелчо само Зеленски е номер 1, намбър уан да си го кажем на евробългарски.

    12:28 09.10.2026

  • 13 Промяната

    4 0 Отговор
    Само си мисля, как не го е надушил оня пишман журналист Симон Милков. Той се вкопчва като росомаха и не ги оставя до последния момент.

    12:28 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Прав си, но е манипулативно да започваш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    летоброенето от 1944. Преди това пак е имало Българска ДС в кооперация с чужди ДСта.
    Предатели винаги е имало. Не могат да изчезнат, но трябва периодично да се прочиства. И в природата и живота всичко си прилича , само циклите имат различна продължителност. Къщичките си ги прочистваме поне веднъж годишно на пролет. Другата чистка може да е веднъж на 3-4 години. Гарантирано има ефект - световната история има достатъчно положителни примери.

    12:35 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ммнее

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    При тая ,, сбирщина" от ,, пеньоари и помияри
    всеки който дойде у нас е ,, номер едно"

    Коментиран от #24

    12:44 09.10.2026

  • 23 витаС Герулайтис

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Предстои":

    Щом си така подразнен , значи РР добре си върши работата , нали ?

    12:45 09.10.2026

  • 24 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ммнее":

    Така е.Буданов обаче е световно ниво и разликата между него и тия тук е огромна.

    12:57 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Разбираемо е,

    1 1 Отговор
    масонът от сектата Слънце Ориент разбира от тайни. Тия, които го овластиха не се интересуват какви ги върши, те слушат с какво ги омайва!

    13:10 09.10.2026

  • 27 Този фашист няма работа

    3 0 Отговор
    работа в страната ни!

    13:15 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Радио Ереван

    0 0 Отговор
    Каква чест ! Толкова виден украински национал-социалист да ни дойде на гости. То е почти, като Ото Скорцени и Гьобелс да ти дойдат на гости.

    13:33 09.10.2026

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